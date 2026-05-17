Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : अभिनेत्री कियारा आडवाणी तिच्या अभिनयासोबतच बोल्ड आणि स्पष्ट विचारांमुळे नेहमी चर्चेत असते. एका पॉडकास्टमध्ये तिने नात्यांबद्दल आपले मत मांडले आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 02:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • अभिनेत्री Bold शैलीमुळे ती नेहमीच चर्चेचा विषय असते
  • लेकीला प्रेमाबद्दल काय शिकवणी देणार?
  • Kiara Adwani एका पॉडकास्ट दरम्यान म्हणते
Kiara Advani : अभिनेत्री कियारा आडवाणी तिच्या अभिनयामुळे तसेच त्या व्यतिरिक्त तिच्या Bold शैलीमुळे ती नेहमीच चर्चेचा विषय असते. भारतीय तरुणांची लाडकी कियारा पुन्हा एकदा चर्चेला कारणीभूत ठरत आहे. परंतु, यंदा अभिनेत्री तिच्या विधानांमुळे चर्चेत आली आहे. तिने नात्यांबाबत असलेले तिचे मत जाहीररीत्या व्यक्त केले आहे. तसेच लेकीला प्रेमाबद्दल काय शिकवणी देणार? याबाबत तिने आताच जाहीर केले आहे.

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

काय म्हणाली Kiara Adwani?

Kiara Adwani एका पॉडकास्ट दरम्यान म्हणते की, “मी ज्यांना ज्यांना डेट केलं, त्या प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार असा त्यांचा समज होता. पण आयुष्य ठरवल्याप्रमाणे घडत नाही. तरी मी नेहमी देवाचे आभार मानते कारण त्याने मला माझ्या आयुष्यात योग्य जोडीदाराची निवड करून दिली, आम्ही एकमेकांसोबत फार आनंदी आहोत.” Kiara म्हणते, “वाढत्या वयात प्रत्येक नाती आपल्याला काही शिकवून जातात, आणि त्याच अनुभवांमधून आपण हळूहळू एक चांगली व्यक्ती म्हणून घडत जातो.”

Kiara ला 1 मुलगी असून तिचे नाव Saraayah Malhotra आहे. ती सध्या 10 महिन्यांची आहे. पॉडकास्टमध्ये आपल्या मुलीच्या भविष्याबद्दल विचारण्यात आल्यावर kiara स्पष्टच म्हणाली आहे. तिच्या मते आयुष्यात एकाच मुलाला डेट करून लगेच लग्न करावे असा दबाव कधीच नसावा. जर एखादं नातं योग्य वाटत नसेल तर ते संपवून टाकणेच योग्य आहे. एकंदरीत, Kiara आपल्या मुलीला स्वतंत्र विचार करण्याची, अनुभव घेण्याची आणि योग्य जोडीदार निवडण्याची मोकळीक द्यायला इच्छिते.

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

काय म्हणाले चाहते?

Kiara चा हा Podcast ऐकून तिच्या चाहत्यांनी वेगवेगळी मते बनवली आहेत. अनेक चाहत्यांनी तिच्या मतांचे कौतुके केले आहे. तर अनेक चाहत्यांनी सवाल केला आहे की, “तुम्ही म्हणता मुलीने एकाच मुलाला डेट करू नये. पण जेव्हा मुलगी एकापेक्षा जास्त मुलाला डेट करणार आणि ते पाहून त्या मुलांवर मानसिक परिणाम होणार याचं काय?” एकंदरीत, संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. एकंदरीत, Kiara च्या या प्रतिक्रिया सध्या फार चर्चेत आहेत.

Web Title: Kiara advani talks about her relationship with her daughter sarayah malhotra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 02:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

May 17, 2026 | 02:09 PM
RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

May 17, 2026 | 02:08 PM
Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

May 17, 2026 | 02:04 PM
Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

May 17, 2026 | 02:04 PM
Cannes Film Festival 2026 : कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा ; फ्रान्समधल्या त्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती

Cannes Film Festival 2026 : कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा ; फ्रान्समधल्या त्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती

May 17, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM