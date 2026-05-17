Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

काय म्हणाली Kiara Adwani?
Kiara Adwani एका पॉडकास्ट दरम्यान म्हणते की, “मी ज्यांना ज्यांना डेट केलं, त्या प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार असा त्यांचा समज होता. पण आयुष्य ठरवल्याप्रमाणे घडत नाही. तरी मी नेहमी देवाचे आभार मानते कारण त्याने मला माझ्या आयुष्यात योग्य जोडीदाराची निवड करून दिली, आम्ही एकमेकांसोबत फार आनंदी आहोत.” Kiara म्हणते, “वाढत्या वयात प्रत्येक नाती आपल्याला काही शिकवून जातात, आणि त्याच अनुभवांमधून आपण हळूहळू एक चांगली व्यक्ती म्हणून घडत जातो.”
Kiara ला 1 मुलगी असून तिचे नाव Saraayah Malhotra आहे. ती सध्या 10 महिन्यांची आहे. पॉडकास्टमध्ये आपल्या मुलीच्या भविष्याबद्दल विचारण्यात आल्यावर kiara स्पष्टच म्हणाली आहे. तिच्या मते आयुष्यात एकाच मुलाला डेट करून लगेच लग्न करावे असा दबाव कधीच नसावा. जर एखादं नातं योग्य वाटत नसेल तर ते संपवून टाकणेच योग्य आहे. एकंदरीत, Kiara आपल्या मुलीला स्वतंत्र विचार करण्याची, अनुभव घेण्याची आणि योग्य जोडीदार निवडण्याची मोकळीक द्यायला इच्छिते.
काय म्हणाले चाहते?
Kiara चा हा Podcast ऐकून तिच्या चाहत्यांनी वेगवेगळी मते बनवली आहेत. अनेक चाहत्यांनी तिच्या मतांचे कौतुके केले आहे. तर अनेक चाहत्यांनी सवाल केला आहे की, “तुम्ही म्हणता मुलीने एकाच मुलाला डेट करू नये. पण जेव्हा मुलगी एकापेक्षा जास्त मुलाला डेट करणार आणि ते पाहून त्या मुलांवर मानसिक परिणाम होणार याचं काय?” एकंदरीत, संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. एकंदरीत, Kiara च्या या प्रतिक्रिया सध्या फार चर्चेत आहेत.