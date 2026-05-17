Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus Nord CE 6 Lite Price Dropped: वनप्लसने अलीकडेच मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये नवीन स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. आता Amazon सेलमध्ये या स्मार्टफोनवर मोठी सूट मिळत असून ग्राहकांना तो कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळत आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 02:04 PM
  • OnePlus Nord CE 6 Lite 5G वर Amazon सेलमध्ये 2 हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे.
  • या स्मार्टफोनमध्ये 144Hz डिस्प्ले आणि 7000mAh बॅटरीसह 45W फास्ट चार्जिंग दिले आहे.
  • फोनमध्ये 50MP ड्युअल रिअर कॅमेरा, IP64 रेटिंग आणि Android 16 आधारित OxygenOS 16 सपोर्ट मिळतो.
OnePlus Smartphone Offers: अलीकडेच टेकं कपनी वनप्लसने Nord CE 6 Lite 5G हा नवा स्मार्टफोन लाँच केला होता. मिड रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये अनेक खास फीचर्स दिले आहेत. कंपनीने मिडरेंज किंमतीत लाँच केलेला हा स्मार्टफोन आता ग्राहकांना केवळ 18,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनवर सेल सुरु झाला आहे. हा सेल संपण्यासाठी अत्यंत थोडा अवधी शिल्लक आहे. सेलमध्ये ग्राहकांना अत्यंत कमी किंमतीत स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. अ‍ॅमेझॉनवरील या सेलमध्ये वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाईट 5G वर देखील जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना हा स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाईटवर ऑफर

कंपनीने हा स्मार्टफोन 6GB+ 128GB, 8GB+ 128GB आणि 8GB+ 256GB या तीन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटध्ये लाँच केला होता. या स्मार्टफोनच्या 6GB+ 128GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत 20,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 8GB+ 128GB व्हेरिअंटची किंमत 22,999 रुपये आणि 8GB+ 256GB व्हेरिअंटची किंमत 25,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. मात्र आता हा स्मार्टफोन लाँचिंग किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. अ‍ॅमेझॉनवर फोनच्या खरेदीवर 2 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना हा स्मार्टफोन केवळ 18,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाईटचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

वनप्लसने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 6.72 इंच LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोनचा डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. फोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7400 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्यासोबत 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट देण्यात आला आहे. यूजर्स फोनचे स्टोरेज माइक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवू शकतात. या डिव्हाईसमध्ये 45W फास्ट चार्जिंग फीचरसह 7000mAh बॅटरी दिली आहे.

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाईटमध्ये मिलिट्री ग्रेड (MIL-STD-810) प्रोटेक्शन मिळणार आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी डिव्हाईसमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे. स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला डुअल कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 50MP चा मुख्य आणि 2MP चा सेकेंडरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 8MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित ऑक्सिजनओएस 16 वर चालतो. कनेक्टिव्हिटीसाठी, या फोनमध्ये वायफाय, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप सी सारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.

Published On: May 17, 2026 | 02:04 PM

May 17, 2026 | 02:04 PM
