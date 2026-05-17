RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

सोनाजी गाढवे/ पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुण्यात तब्बल ३ हजार ८०८ जागा अद्याप भरायच्या बाकी असून, या जागांवर आता प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी २३ मेपर्यंत मुदत दिली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्यभरातील ८ हजार ७०१ शाळांमधील १ लाख १४ हजार ८२६ जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यासाठी २ लाख ८९ हजार २८६ अर्ज प्राप्त झाले होते. संगणकीय सोडतीद्वारे १ लाख ५ हजार ८११ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत ८ मे रोजी संपली.
मात्र, राज्यभरात केवळ ७९ हजार ८७१ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले. त्यामुळे अनेक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यानंतर शिक्षण विभागाने प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांवर प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील ८६ हजार ३४ विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा यादीतून प्रवेशाची संधी उपलब्ध झाली आहे.
रिक्त जगामध्ये पुणे शहर अव्वल
राज्यातील रिक्त जागांच्या आकडेवारीत पुणे जिल्हा अव्वल ठरला आहे. पुण्यातील ३ हजार ८०८ रिक्त जागांनंतर ठाणे येथे २ हजार ८७३, नागपूर येथे २ हजार २५९, छत्रपती संभाजीनगर येथे १ हजार ३६४, नाशिक येथे १ हजार ३३३ आणि मुंबई येथे १ हजार २०५ जागा रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्यातील जागांची संख्या अधिक असल्याने प्रतीक्षा यादीतील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे.
फक्त ४६ प्रवेश
प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, राज्यभरात आतापर्यंत ४६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. शिक्षण विभागाने पालकांना आवश्यक कागदपत्रांसह मुदतीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
हे सुद्धा वाचा : नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी
या मेट्रो सिटीत सर्वात जास्त जागा रिक्त
पुणे – ३,८०८
नागपूर – २,२५९
छ. संभाजीनगर – १,३६४
नाशिक – १,३३३
अहिल्यानगर – ८२१
अमरावती – ५७६
ठाणे – २,८७३
मुंबई – १,२०५
बीड – ४७५
कोल्हापूर – ७०६
लातूर – ४९३
आता पर्यंतची आकडेवारी
प्रवेश अर्ज – २,८९,२८६
प्रवेश निवड यादी – १,०५८११
प्रतीक्षेत यादीत – ८६,०३४
प्रवेश झालेले विद्यार्थी – ७९,८७१
प्रतीक्षेत यादीत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश – ४६