Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Home Bread Recipe : तुम्हाला माहिती आहे का? काही निवडक साहित्य आणि योग्य पद्धतीचा वापर करुन तुम्ही घरीच मऊ, चविष्ट, अगदी बाजारासारखा ब्रेड तयार करु शकता. चला नोट करुन घेऊयात याची रेसिपी.

Updated On: May 17, 2026 | 02:07 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • ब्रेडची चव सर्वांनाच आवडते.
  • यापासून अनेक पदार्थ बनवता येतात.
  • चला ब्रेडला घरी कसं बनवायचं ते जाणून घेऊया.
ब्रेड तर आपण अनेकदा खाल्ला असेल पण तुम्ही कधी याला घरी बनवले आहे का? ब्रेडपासून अनेक पदार्थ बनवले जातात ज्यामुळे घरी तयार केलेल्या या ब्रेडचा तुम्हाला चांगलाच फायदा होऊ शकतो. बऱ्याचदा मार्केट मिळणारा ब्रेड फ्रेश नसतो ज्यामुळे घरीच तुम्ही मऊ आणि फ्रेश असा ब्रेड तयार करु शकता. आज आपण या लेखात घरच्या घरी ब्रेड कसा बनवायचा याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत.

आपल्याला तर माहितीच आहे की ब्रेड हा ओव्हनमध्ये बनवला जातो पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ओव्हनशिवाय देखील घरी रुचकर असा ब्रेड तयार केला जाऊ शकतो. यासाठी काही निवडक साहित्यांची गरज आहे. घरी तयार केलेला हा ब्रेड अधिक स्वच्छ, ताजा आणि सुरक्षित ठरतो. मुख्य म्हणजे योग्य पद्धत वापरल्यास तो अगदी बाजारात मिळणाऱ्या ब्रेडसारखाच बनतो. चला तर मग घरच्या घरी ब्रेड तयार करण्यासाठी कोणकोणत्या साहित्यांची गरज लागते ते जाणून घेऊया.

साहित्य

  • १ कप दूध
  • १ छोटा चमचा व्हिनेगर
  • २ छोटे चमचे पिठीसाखर
  • २ कप मैदा
  • अर्धा छोटा चमचा बेकिंग पावडर
  • १ छोटा चमचा मीठ
  • २ छोटे चमचे तेल
  • अर्धा कप दही
  • अर्धा छोटा चमचा मिल्क पावडर
कृती

  • घरी ब्रेड तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम गरम दूधात १ छोटा चम्मच व्हिनेगर घाला आणि मिक्स करुन ५ मिनिटे बाजूला ठेवून द्या.
  • ५ मिनिटांनंतर दूध जरा फाटेल, आता याच भांड्यात तेल, दही आणि साखर घालून चांगले मिक्स करा.
  • आता एका मोठ्या भांड्यात मैदा आणि त्याच्यासोबत बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर आणि थोडं मीठ घालून चाळून घ्या.
  • आता हे चाळलेले पीठ दूधाच्या मिश्रणात घाला आणि मऊ पीठ मळून घ्या.
  • लक्षात घ्या पीठ घट्ट नसावे तर एक क्रीमी टेक्सचर बनायला हवे.
  • आता तयार पीठात इनो घालून मिक्स करा, यामुळे ब्रेड चांगला फुगेल.
  • आता एका भांड्यात बटर पेपर टाकून यावर तयार पीठ टाका आणि भांड्याला जमिनीवर एकदा दोनदा हलकं आपटा. यामुळे त्यात हवा असली तर ती निघून जाईल.
  • तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यावर तीळ देखील घालून ब्रेडला सजवू शकता.
  • आता गॅसवर कढई ठेवून त्यात मीठ टाका. त्यावर एक स्टँड ठेवा आणि मग या स्टँडवर पिठाचे भांडे ठेवा.
  • भांड्याला झाकून तुम्हाला याला मंद आचेवर ३०-४० मिनिटे शिजवून घ्यायचे आहे.
  • जेव्हा तुमची ब्रेड चांगली बेक होईल तेव्हा वरुन बटरने ग्रीस करा आणि १० मिनिटे थंड करुन याला खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यात गव्हाच्या पिठाचा देखील वापर करु शकता.

Published On: May 17, 2026 | 02:04 PM

