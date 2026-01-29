‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

२०२३ च्या क्राइम थ्रिलर वेब सिरीज “कोहरा” चा सिक्वेल असलेल्या “कोहरा सीझन २” चा ट्रेलर आला आहे. नेटफ्लिक्सने रिलीज केलेला २ मिनिटे १३ सेकंदांचा हा ट्रेलर पंजाबमधील धुक्याने व्यापलेल्या दलेरपुराची कहाणी सांगतो. यावेळी, यात एक नवीन खून रहस्य दाखवण्यात आले आहे. बरुण सोबती मागील सीझनमधील असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर अमरपाल गुरुंडीची भूमिका पुन्हा साकारत आहे. त्याची बदली दलेरपुरा येथे झाली आहे, जिथे त्याची नवीन बॉस मोना सिंग आहे, जिला सब-इन्स्पेक्टर धनवंत कौर म्हणूनही ओळखले जाते.
ही कथा प्रीत बाजवा नावाच्या महिलेच्या हत्येभोवती फिरते. ट्रेलर जसजसा पुढे जातो तसतसे रहस्य अधिकच गूढ होत जाते आणि अनेक दीर्घकाळापासून दडलेले रहस्य उलगडत जाते. अमरपाल आणि धनवंत केवळ खुनीचा माग काढण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तर त्यांच्या स्वतःच्या वैयक्तिक संघर्षांना आणि संघर्षांनाही तोंड देतात.
“कोहरा २” चे दिग्दर्शन सुदीप शर्मा आणि फैसल रहमान यांनी केले आहे. त्याची निर्मिती सौरभ मल्होत्रा, सुदीप शर्मा, मनुज मित्रा आणि टीना थरवानी यांनी केली आहे. ट्रेलरची सुरुवात एका गोठ्यात एका महिलेचा मृतदेह सापडल्याने होते. तिचे नाव प्रीत बाजवा (पूजा भामरा) असल्याचे निष्पन्न होते. कोणीतरी तिची निर्घृण हत्या केली आहे. प्रीतच्या भावाच्या घरात मृतदेह सापडल्यावर प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होते.
‘कोहरा सीझन २’ ची कथा
अमरपाल गरुंडी, त्याची नवीन, कडक मनाची बॉस, धनवंत कौर यांच्यासोबत, खून प्रकरणाचा तपास करतो. तपास जसजसा पुढे सरकतो तसतसे प्रीतच्या कुटुंबावर आणि तिच्या जवळच्या लोकांवर संशय येतो, ज्यामध्ये रणविजय सिंगाने साकारलेला तिचा पती देखील समाविष्ट आहे. दरम्यान, बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार देखील दाखल केली जाते.
पंजाबी-हिंदी बोली या मालिकेला एक मजबूत जोड देते
मागील सीझनप्रमाणेच ‘कोहरा सीझन २’ मधील संवाद हे पंजाबी आणि हिंदी भाषेचे मिश्रण आहेत. हे संवाद कथेला आणि तिच्या पार्श्वभूमीला अधिक परिणामकारक बनवतात तसेच अतिशय अर्थपूर्ण वाटतात. कथेत पंजाबच्या प्रादेशिक बोलीचा स्पर्श देण्यात आला आहे, ही निर्मात्यांची जमेची बाजू ठरते. गुंजित चोप्रा, दिग्गी सिसोदिया आणि सुदीप शर्मा यांनी या सीझनचे निर्माते आणि लेखक म्हणून काम पाहिले आहे.
दरम्यान, ‘कोहरा सीझन २’ विषयी अभिनेता बरुण सोबती म्हणाले, “या सीझनमध्ये अमरपाल गुरुंडीचं पात्र अधिक आत्मपरीक्षण करणारे आहे. तो नव्या सुरुवातीसह पुन्हा आशा शोधतो. मात्र, कोहरासारख्या या जगात भूतकाळ त्याचा पाठलाग कधीच सोडत नाही. यावेळी रहस्ये अधिक खोल आहेत आणि पात्रे अधिक गुंतागुंतीची आहेत.”
दुसरीकडे, मालिकेतील अभिनेत्री मोना सिंग म्हणाली, “धनवंत ही एक मितभाषी पण दृढ इच्छाशक्ती असलेली महिला अधिकारी आहे. ती नुकसान, जबाबदारी आणि स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सतत संघर्ष करते. हे असे पात्र आहे ज्याला साकारण्यासाठी संयम आवश्यक होता.”