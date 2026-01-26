Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

Varun Dhawan MMMOCL Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर अभिनेता वरूण धवनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे ज्यात त्याने मुंबई मेट्रोच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 06:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

वरुण धवनवर सध्या त्याच्या नवीन चित्रपट “बॉर्डर २” साठी खूप कौतुकाचा वर्षाव करत आहे. प्रेक्षकांना हा चित्रपट खूप आवडला आहे. आता, वरुण धवन अडचणीत सापडला आहे जेव्हा त्याने मुंबईतील रहदारी टाळण्यासाठी मेट्रोने एका सिनेमा हॉलमध्ये प्रवेश केला. त्याने मेट्रोच्या आत पुल-अप करायला सुरुवात केली, तर त्याच्यासोबत अनेक लोक उभे होते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेचा इशारा जारी केला.

वरुणचा हा व्हिडिओ पाहून मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने एक इशारा जारी केला. इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करताना त्याने लिहिले की, “चित्रपटांमध्ये अशा कृती ठीक दिसतात, पण खऱ्या मेट्रोमध्ये करू नका. हँडल पकडण्यासाठी लटकणे योग्य नाही. ते जीवघेणे ठरू शकते.” त्याने पुढे लिहिले की, “मेट्रोच्या नियमांविरुद्ध असे करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे दंड किंवा तुरुंगवास देखील होऊ शकतो.” त्याने लोकांना सुरक्षित आणि जबाबदारीने प्रवास करण्याचे आवाहन केले. सोशल मीडियावर अनेक लोकांनी मेट्रोच्या या इशाऱ्याचे कौतुक केले आणि म्हटले की नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत.

“बॉर्डर २” हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. यात सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. अनुराग सिंग दिग्दर्शित हा चित्रपट १९९७ च्या लोकप्रिय “बॉर्डर” चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. “बॉर्डर २” ने आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. आज चौथ्या दिवशी, “बॉर्डर २” ने बॉक्स ऑफिसवर एकूण १५८.६१ कोटींची कमाई केली आहे, जो आकडा वाढतच आहे.

Web Title: Varun dhawan in the spotlight for a stunt violated rules during metro ride will authorities take action watch the video

Published On: Jan 26, 2026 | 06:50 PM

