Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

सध्या सर्वत्र संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्या जोडीची चर्चा सुरू आहे. प्रेक्षकांना या दोघांची दमदार भूमिका पाहायला मिळणार आहे. लव फिल्म्सने त्यांच्या आगामी थ्रिलर-रहस्यमय चित्रपट “वध २” चा ट्रेलर रिलीज केला आहे. हा चित्रपट जसपाल सिंग संधू यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. ट्रेलरमध्ये रोमांच आणि भावनिक संघर्षांनी भरलेली एक नवीन कथा दाखवण्यात आली आहे, तर प्रमुख घटना अजूनही सस्पेन्समध्ये लपलेल्या आहेत.
ट्रेलरमध्ये तीव्र आणि वास्तविक अभिनय दाखवण्यात आला आहे, जो चित्रपटाच्या भावनिक खोलीला बळकटी देतो. लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांच्या लव फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित ‘वध २’ मध्ये संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्यासोबत कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंग, अक्षय डोगरा आणि योगिता बिहानी यांच्याही भूमिका आहेत. लव फिल्म्स प्रस्तुत, ‘वध २’ हा चित्रपट जसपाल सिंग संधू यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे आणि लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी निर्मित केला आहे. हा चित्रपट ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपटाबद्दल बोलताना लेखक आणि दिग्दर्शक जसपाल सिंग संधू म्हणाले, “वध २ ही एक वेगळी कथा आणि सुस्पष्ट पात्रांसह एक वेगळा अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. प्रेक्षकांना एक थरारक-रहस्यमय थरारक अनुभव देण्यासाठी आम्ही कथाकथनाला एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ट्रेलर वध २ च्या त्याच नैतिकदृष्ट्या जटिल जगात एक झलक देतो, जिथे सत्य अनेकदा अस्पष्ट असते.”
‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई
निर्माते लव रंजन म्हणाले, “वध २ हा चित्रपट पहिल्या चित्रपटाच्या विचार आणि भावनिक खोलीवर आधारित आहे, परंतु पूर्णपणे नवीन कथेसह. विशेष म्हणजे या फ्रँचायझीचे नेतृत्व उत्कृष्ट ज्येष्ठ अभिनेते संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता करत आहेत, तर कुमुद मिश्रा देखील त्यांच्यासोबत आहेत. या तिघांची शक्तिशाली पडद्यावर उपस्थिती हे सिद्ध करते की सशक्त कथा वय आणि सीमा ओलांडतात.”
‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका