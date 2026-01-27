Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

सध्या सर्वत्र संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्या जोडीची चर्चा सुरू असून त्यांच्या वध २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 12:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सध्या सर्वत्र संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्या जोडीची चर्चा सुरू आहे. प्रेक्षकांना या दोघांची दमदार भूमिका पाहायला मिळणार आहे. लव फिल्म्सने त्यांच्या आगामी थ्रिलर-रहस्यमय चित्रपट “वध २” चा ट्रेलर रिलीज केला आहे. हा चित्रपट जसपाल सिंग संधू यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. ट्रेलरमध्ये रोमांच आणि भावनिक संघर्षांनी भरलेली एक नवीन कथा दाखवण्यात आली आहे, तर प्रमुख घटना अजूनही सस्पेन्समध्ये लपलेल्या आहेत.

ट्रेलरमध्ये तीव्र आणि वास्तविक अभिनय दाखवण्यात आला आहे, जो चित्रपटाच्या भावनिक खोलीला बळकटी देतो. लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांच्या लव फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित ‘वध २’ मध्ये संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्यासोबत कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंग, अक्षय डोगरा आणि योगिता बिहानी यांच्याही भूमिका आहेत. लव फिल्म्स प्रस्तुत, ‘वध २’ हा चित्रपट जसपाल सिंग संधू यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे आणि लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी निर्मित केला आहे. हा चित्रपट ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.


चित्रपटाबद्दल बोलताना लेखक आणि दिग्दर्शक जसपाल सिंग संधू म्हणाले, “वध २ ही एक वेगळी कथा आणि सुस्पष्ट पात्रांसह एक वेगळा अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. प्रेक्षकांना एक थरारक-रहस्यमय थरारक अनुभव देण्यासाठी आम्ही कथाकथनाला एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ट्रेलर वध २ च्या त्याच नैतिकदृष्ट्या जटिल जगात एक झलक देतो, जिथे सत्य अनेकदा अस्पष्ट असते.”

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई

निर्माते लव रंजन म्हणाले, “वध २ हा चित्रपट पहिल्या चित्रपटाच्या विचार आणि भावनिक खोलीवर आधारित आहे, परंतु पूर्णपणे नवीन कथेसह. विशेष म्हणजे या फ्रँचायझीचे नेतृत्व उत्कृष्ट ज्येष्ठ अभिनेते संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता करत आहेत, तर कुमुद मिश्रा देखील त्यांच्यासोबत आहेत. या तिघांची शक्तिशाली पडद्यावर उपस्थिती हे सिद्ध करते की सशक्त कथा वय आणि सीमा ओलांडतात.”

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

Web Title: The trailer of vadh 2 showcasing a dark journey of human emotions is out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Elvish Yadav ने ओरीच्या मारली कानशि‍लात, Video पाहून फॅन्स झाले हैराण, कारण जाणून घ्या
1

Elvish Yadav ने ओरीच्या मारली कानशि‍लात, Video पाहून फॅन्स झाले हैराण, कारण जाणून घ्या

”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा
2

”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ
3

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

Border 2 नंतर लवकरच येणार Border 3? मेकर्सने दिली हिंट, जाणून घ्या सविस्तर
4

Border 2 नंतर लवकरच येणार Border 3? मेकर्सने दिली हिंट, जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 12:50 PM
IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

Jan 27, 2026 | 12:37 PM
Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

Jan 27, 2026 | 12:31 PM
सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

Jan 27, 2026 | 12:27 PM
बजेट जाहीर होण्यापूर्वी हलवा का वाटला जातो? कधीपासून सुरु झाली ही परंपरा? जाणून घ्या

बजेट जाहीर होण्यापूर्वी हलवा का वाटला जातो? कधीपासून सुरु झाली ही परंपरा? जाणून घ्या

Jan 27, 2026 | 12:21 PM
शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 12:15 PM
राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे

राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे

Jan 27, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM