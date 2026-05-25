‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’
40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका?
सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
डेव्हिड धवनचा नवीन चित्रपट, “है जवानी तो इश्क होना है,” ज्यामध्ये वरुण धवन, मृणाल ठाकूर आणि पूजा हेगडे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत, ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून चर्चेत आहे. हा डेव्हिड धवनचा वैशिष्ट्यपूर्ण विनोदी चित्रपट आपल्या हटके आणि हटके विनोदांनी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे, आणि सध्या चर्चेचा विषय आहे मौनी रॉय, जिने चित्रपटात वरुण धवनच्या खोट्या आईची भूमिका साकारली आहे. ट्रेलरमध्ये ज्या गोष्टीने इंटरनेटचे लक्ष वेधून घेतले, ती म्हणजे कलाकारांचे वय. ४० वर्षीय मौनी रॉय ३९ वर्षीय वरुण धवनच्या आईची भूमिका साकारत आहे, आणि ही गोष्ट इंटरनेटवरील युजर्सला पचवता आली नाही.
ट्रेलरमध्ये दाखवल्या प्रमाणे Varun Dhawan यांचे पात्र आपल्या मित्राला “Nirupa Roy सारखी” आईची व्यवस्था करण्यास सांगते. या विनंतीनंतर Mouni Roy अतिशय ग्लॅमरस लूकमध्ये दिसतात. या व्हायरल सीनवर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. एका युजरने लिहिले, “#VarunDhawan 39 वर्षांचे आहेत आणि #MouniRoy 40 वर्षांच्या आहेत, पण #HaiJawaniToIshqHonaHai मध्ये मौनी, वरुणच्या बनावट आईची भूमिका साकारत आहेत! David Dhawan यांचे डोकं पूर्णपणे फिरलं आहे.” तर दुसऱ्या पोस्टमध्येही याच मुद्द्यावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.
तुमच्या माहितीसाठी, ‘ब्रेन रॉट’ म्हणजे सतत निकृष्ट दर्जाचा डिजिटल मीडिया कंटेंट पाहिल्यामुळे होणारी मानसिक अवनती, धूसरता आणि विचलितता. ‘ब्रेन रॉट’ या शब्दाची ऑक्सफर्डचा २०२४ सालचा ‘वर्ड ऑफ द इयर’ म्हणून निवड झाली आहे. दुसऱ्या एकाने टिप्पणी केली, “मी कल्पना करू शकतो की #वरुणधवन चित्रपटात मनीषला असे म्हणत असेल, आणि मी अशीही कल्पना करू शकतो की #जिमीशेरगिल #मौनीरॉयसोबत त्याच प्रकारे फ्लर्ट करत असेल जसे त्याने #डीडीपी मध्ये #तबू सोबत केले होते.”
#VarunDhawan is 39 and #MouniRoy is 40 but in #HaiJawaniToIshqHonaHai Mouni plays Varun’s fake mother ! 😵#DavidDhawan‘s peak brainrot 🤌 pic.twitter.com/AJGBunr6In — We Thought (@ItsWeThought) May 23, 2026
एका व्यक्तीने लिहिले, “मौनी रॉय ‘है जवानी तो इश्क होना है’ मधील सर्वात मोठे सरप्राईज पॅकेज आहे. हे काहीसं ‘बोल बच्चन’ चित्रपटासारखं आहे, ज्यात अर्चना पुरण सिंगने अभिषेक बच्चनच्या खोट्या आईची भूमिका साकारली होती.” दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “#मौनीरॉय ४० वर्षांची आहे. #वरुणधवन ३९ वर्षांचा आहे आणि तरीही त्यांना आम्हाला या ‘जवानी के रंगमा’ सेटअपवर विश्वास ठेवायला लावायचं आहे. ही आता कॉमेडी राहिलेली नाही… हा सर्वात मोठा पुरावा आहे की #डेव्हिडधवन आणि #वरुणधवन यांचे डोके फिरले आहे. तोच जुना फॉर्म्युला, तोच जबरदस्तीने केलेला वेडेपणा, तीच जुनी दारू नव्या बाटलीत.” एका संतप्त युझरने लिहिले, “विश्वासच बसत नाही की #मौनीरॉयला #वरुणधवनच्या आईच्या भूमिकेसाठी निवडले आहे, जेव्हा की ते दोघेही एकाच वयाचे आहेत #हैजवानीतोइश्कहोनाहै.”
