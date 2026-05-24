Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

कॅम्प-5 मधील कैलाश कॉलनी परिसरात गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या ताबडतोब गोळीबाराच्या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. जुन्या वादातून झालेल्या या गोळीबारात सख्खे भाऊ अनिल हरकेश चौहान आणि अमन हरकेश चौहान यांचा मृत्यू झाला, तर अर्जुन सूरजबली चौहान गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन तपास सुरू करण्यात आला आहे.
