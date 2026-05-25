Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

Updated On: May 25, 2026 | 01:15 PM IST
सारांश

Ebola Outbreak Update : जगावर पुन्हा महामारीचे संकट घोंगावू लागले आहे. आफ्रिकी देश कॉंगो आणि युगांडामध्ये जीवघेण्या विषाणू इबोलाचा प्रसार होऊ लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर WHO ने दिलेल्या माहितीनुसार, कॉंगोत आतापर्यंत १०१ रुग्ण इबोला पॉझिटिव्ह आढळले असून ९०० हून अधिक संशयित रुग्ण आहेत.

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

विस्तार
  • कांगोत इबोलचा हाहाकार
  • १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण ९०० हून अधिक संशयित
  • WHO कडून आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी घोषित
Ebola Outbreak News in Marathi : जगावर पुन्हा एकदा एका अत्यंत जीवघेण्या आणि संसर्गजन्य महामारीचे संकट घोंगावू लागले आहे. आफ्रिकी देश कॉंगो (Cango) आणि युगांडामध्ये जीवघेण्या विषाणू इबोलाचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, कॉंगोत आतापर्यंत १०१ रुग्ण इबोला पॉझिटिव्ह आढळले असून ९०० हून अधिक संशयित रुग्ण आढळले आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता WHO ने वाढता प्रादुर्भाव पाहता आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आणीबाणीची घोषणा केली आहे.

WHO ने दिलेल्या माहितीनुसार, इबोला(Ebola)चा सर्वांधिक प्रादुर्भाव हा काँगोच्या इतुरी प्रांताला बसला आहे. ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या या भागात अंतर्गत संघर्ष आणि हिंसाचार सुरु असाताना ही परिस्थिती उद्भवली आहे. दर चार व्यक्तींमध्ये एकाला मानवी मदतीची गरज असून पाचपैकी एका व्यक्तीला घर सोडावे लागत आहे. सततच्या हिंसाचारामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा शोध घेणे आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये अडथळा येत आहे. वेळेत उपचार न झाल्याने आजार जीवघेणा ठरु शकतो असे WHO चे म्हणणे आहे.

हाय अर्लट जारी

WHO ने २२ मे रोजी आजाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राष्ट्रीय स्तारवर अत्यंत उच्च आणि प्रादेशिक स्चरावर उच्च आणि जागतिक स्तरावर कमी निश्चित असा इशारा दिली आहे. या वाढत्या धोक्यामुळे नागरिक आणि आरोग्य यंत्रणांमधील विश्वासही कमी होत चालला आहे. WHO ने आणि इतर मानतावादी संस्थांनी दुर्गम, संवेदनशील भागात वैद्यकीय मदत पोहोचवण्यास सुरुवात केली आहे.

भारताकडून नागरिकांसाठी ट्रॅव्हल अड्वाइजरी

इबोलाचा वाढता धोका लक्षात घेता भारतीय केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. भारताने प्रवासाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून यामध्ये नागरिकांना कांगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या देशांमध्ये प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. परिस्थिती सामान्य होत नाही तोपर्यंत या देशांतील प्रवास पुढे ढकलण्याचा आवाहन करण्यात आले आहे.

कसा पसरतो इबोला विषाणू?

  • इबोला विषाणूचा शोध पहिल्यांदा १९७६ मध्ये लागला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत या जीवघेण्या विषाणूमुळे जगभरात १५,००० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे.
  • हा एक अत्यंत संसर्गजन्य आजार असून माणूस आणि प्राण्यांना होऊ शकतो.
  • प्राण्याकडून माणसांत : हा विषाणू प्रामुख्याने वटवाघुळ, साळिंदर आणि माकडे यांसारख्या जंगली प्राण्यांमधून मानवी शरीरात प्रवेश करतो.
  • माणसाकडून माणसात : तर संक्रमित रक्त, घाम, लाळ, किंवा इतर शारिरिक द्रवपदार्थ, संपर्कात आलेल्या वस्तू, कपडे यांच्यातून थेट पसरतो.
Published On: May 25, 2026 | 01:12 PM

Veen Doghantli Hi Tutena Upcoming Twist: अंशुमनच्या कटकारस्थानामुळे स्वानंदीच्या आयुष्यात येणार नवं वादळ

May 25, 2026 | 01:13 PM
MLC Election 2026 : ५ लाखांचे टोकन अन् ‘लक्ष्मीदर्शन’; चंद्रपूर-गडचिरोलीचे काँग्रेस नगरसेवक कुठे गायब झाले?

May 25, 2026 | 01:11 PM
Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली

Garuda Purana: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही? जाणून घ्या गरुड पुराणातील धार्मिक श्रद्धा

May 25, 2026 | 01:04 PM
काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; एसटी बस अन् दुचाकीच्या धडकेत 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू

UPSC Recruitment 2026: यूपीएससीकडून बंपर भरती; सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

May 25, 2026 | 12:47 PM

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

