Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

राज्यभरात ठाकरे गट आणि शिंदे यांच्या शिवसेने मध्ये असलेले वितृष्ठ हे नेहमीच पाहायला मिळतात .मात्र कल्याण डोंबिवलीवत या दोन्ही कट्टर विरोधकांचे नगरसेवकांचे मनोमिलन आज पाहायला मिळालं. कल्याण पूर्वेकडील द्वारली येथे ठाकरे गटाचे नगरसेवक निलेश खंबायत यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नगरसेवक कुणाल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले . यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या.
