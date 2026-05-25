SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

State Bank of India Strike : जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ग्राहक असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी २५ आणि २६ मे रोजी पुकारला होता. त्याच संदर्भातील ही महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी हा संप पुकारला गेला होता. पण आता हा संप होणार नाही आहे. कर्मचारी संघटना आणि बँक व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या यशस्वी वाटाघाटींनंतर, संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. परिणामी, आज सोमवारपासून बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये कामकाज पुन्हा सुरळीतपणे सुरू झाले आहे.
Petrol-Diesel Price Hike: कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ
संपाची बातमी समोर आल्यानंतर, अनेक ग्राहकांना बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची भीती वाटत होती. याच कारणामुळे, बँकेने यापूर्वीच ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगसारख्या सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. पण आता परिस्थिती पूर्ववत झाली असल्यामुळे शाखांमधील कामकाज एखाद्या सामान्य दिवसाप्रमाणेच सुरळीतपणे सुरू झालं आहे.
SBI ने जारी केलेल्या एका निवेदनात, बँकेच्या सर्व शाखा आता त्यांच्या नियोजित वेळेनुसार उघडत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रोख रक्कम जमा करणे, काढणे, पासबुक अद्ययावत करणे किंवा इतर कोणत्याही बँकिंग सेवेबाबत ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी विविध मुद्द्यांवर आधारित होत्या. पुरेसे सुरक्षा रक्षक उपलब्ध नसल्यामुळे बँकेच्या अनेक शाखांमधील सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत झाली आहे, असा दावा कर्मचारी संघटनेने केला. कर्मचाऱ्यांच्या मते, या परिस्थितीमुळे बँक कर्मचारी आणि ग्राहक या दोघांच्याही सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
बँकेमध्ये वाढत असलेल्या ‘आउटसोर्सिंग’च्या प्रवृत्तीविरोधातही कर्मचारी संघटना आंदोलन करत होत्या. या पद्धतीमुळे कायमस्वरूपी भरतीमध्ये घट होत असून, तरुणांसाठीच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या परिणामाची झळ विशेषतः ग्रामीण भागातील उमेदवारांना आणि आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना बसत आहे.
संपामागील आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे निवृत्तीवेतनाच्या संदर्भातील मुद्दा. आपल्या NPS निधी व्यवस्थापकांना बदलण्याची सुविधा आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. इतर संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध असताना, SBI कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष