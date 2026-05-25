Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Sbi Bank Strike Employees Union Decision Impact On Customers See More Details

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

Updated On: May 25, 2026 | 01:19 PM IST
सारांश

जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ग्राहक असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी २५ आणि २६ मे रोजी पुकारला होता. त्याच संदर्भातील ही महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी हा संप पुकारला गेला होता.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

State Bank of India Strike : जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ग्राहक असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी २५ आणि २६ मे रोजी पुकारला होता. त्याच संदर्भातील ही महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी हा संप पुकारला गेला होता. पण आता हा संप होणार नाही आहे. कर्मचारी संघटना आणि बँक व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या यशस्वी वाटाघाटींनंतर, संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. परिणामी, आज सोमवारपासून बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये कामकाज पुन्हा सुरळीतपणे सुरू झाले आहे.

Petrol-Diesel Price Hike: कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ

बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची भीती

संपाची बातमी समोर आल्यानंतर, अनेक ग्राहकांना बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची भीती वाटत होती. याच कारणामुळे, बँकेने यापूर्वीच ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगसारख्या सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. पण आता परिस्थिती पूर्ववत झाली असल्यामुळे शाखांमधील कामकाज एखाद्या सामान्य दिवसाप्रमाणेच सुरळीतपणे सुरू झालं आहे.

बँकेकडून कामकाज पूर्ववत झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा

SBI ने जारी केलेल्या एका निवेदनात, बँकेच्या सर्व शाखा आता त्यांच्या नियोजित वेळेनुसार उघडत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रोख रक्कम जमा करणे, काढणे, पासबुक अद्ययावत करणे किंवा इतर कोणत्याही बँकिंग सेवेबाबत ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही.

कर्मचाऱ्यांची कोणत्या मुद्द्यावर नाराजी?

बँक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी विविध मुद्द्यांवर आधारित होत्या. पुरेसे सुरक्षा रक्षक उपलब्ध नसल्यामुळे बँकेच्या अनेक शाखांमधील सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत झाली आहे, असा दावा कर्मचारी संघटनेने केला. कर्मचाऱ्यांच्या मते, या परिस्थितीमुळे बँक कर्मचारी आणि ग्राहक या दोघांच्याही सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

आउटसोर्सिंग’बाबत उपस्थित केलेले प्रश्न

बँकेमध्ये वाढत असलेल्या ‘आउटसोर्सिंग’च्या प्रवृत्तीविरोधातही कर्मचारी संघटना आंदोलन करत होत्या. या पद्धतीमुळे कायमस्वरूपी भरतीमध्ये घट होत असून, तरुणांसाठीच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या परिणामाची झळ विशेषतः ग्रामीण भागातील उमेदवारांना आणि आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना बसत आहे.

पेन्शन पद्धतीबाबतच्या मागण्या

संपामागील आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे निवृत्तीवेतनाच्या संदर्भातील मुद्दा. आपल्या NPS निधी व्यवस्थापकांना बदलण्याची सुविधा आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. इतर संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध असताना, SBI कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Web Title: Sbi bank strike employees union decision impact on customers see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या
1

Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

घराची Original Document हरवलीत? मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर होईल मोठं नुकसान!
2

घराची Original Document हरवलीत? मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर होईल मोठं नुकसान!

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर
3

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

तुम्हाला पेट्रोल पंपावर पूर्ण इंधन मिळतंय का? Petrol-Diesel मधील फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय!
4

तुम्हाला पेट्रोल पंपावर पूर्ण इंधन मिळतंय का? Petrol-Diesel मधील फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

May 25, 2026 | 01:19 PM
‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’ 40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’ 40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

May 25, 2026 | 01:19 PM
Veen Doghantli Hi Tutena Upcoming Twist: अंशुमनच्या कटकारस्थानामुळे स्वानंदीच्या आयुष्यात येणार नवं वादळ

Veen Doghantli Hi Tutena Upcoming Twist: अंशुमनच्या कटकारस्थानामुळे स्वानंदीच्या आयुष्यात येणार नवं वादळ

May 25, 2026 | 01:13 PM
Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

May 25, 2026 | 01:12 PM
MLC Election 2026 : ५ लाखांचे टोकन अन् ‘लक्ष्मीदर्शन’; चंद्रपूर-गडचिरोलीचे काँग्रेस नगरसेवक कुठे गायब झाले?

MLC Election 2026 : ५ लाखांचे टोकन अन् ‘लक्ष्मीदर्शन’; चंद्रपूर-गडचिरोलीचे काँग्रेस नगरसेवक कुठे गायब झाले?

May 25, 2026 | 01:11 PM
Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली

Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली

May 25, 2026 | 01:09 PM
Garuda Purana: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही? जाणून घ्या गरुड पुराणातील धार्मिक श्रद्धा

Garuda Purana: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही? जाणून घ्या गरुड पुराणातील धार्मिक श्रद्धा

May 25, 2026 | 01:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM