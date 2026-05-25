Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली

काय घडलं नेमकं?
घटनेच्या दिवशी दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. या भांडणादरम्यान पतीचा राग अनावर झाला आणि त्याने घरात असलेला पाच किलोचा वजनाचा गॅस सिलेंडर उचलून पत्नीच्या डोक्यात घातला. हा वार इतका भीषण होता की, यात महिलेचा मृत्यू झाला.
यानंतर आरोपी पतीने स्वतः पोलीस स्टेशन गाठले आणि केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी तात्काळ त्याला ताब्यात घेतले आणि घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना घटनास्थळी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला महिलेचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मुद्देह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून खत त्यासाठी वापरलेला सिलेंडर जप्त केलाय. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला केला असून आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
CET निकालानंतर मानसिक तणाव, विद्यार्थिनीने राहत्या घरी संपवलं जीवन; पुण्यातील घटना
पुण्यातून एक हृदय दावा घटना समोर आली आहे. सीईटी परीक्षेत अपेक्षित गुन्हा मिळाल्याच्या निराशातून 18 वर्षे विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घडलेली घटना पुणे शहरातील लोहगाव परिसरात घडली. या घटनेने परिसरात हळूहळू व्यक्त केली जाते.
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव दुर्वा दत्तात्रय खांदवे असे आहे. दुर्वाही शिक्षणात हुशार विद्यार्थीनी होती. खाजगी शिक्षण संस्थेच्या प्रवेशासाठी दिलेल्या सीईटी परीक्षेत अपेक्षे प्रमाणे तिला कमी गुण मिळाले. त्यामुळे ती गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक तणावाखाली होती. अखेर तिने नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलले. असं प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
याप्रकरणी पोलिसांनी आकाश्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पोलिसांकडून पुढील तपास करण्यात येत आहे. दुर्वाच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Ans: पुण्यातील येवलेवाडी परिसरातील बांधकाम मजुरांच्या कॅम्पमध्ये ही घटना घडली.
Ans: पतीने पाच किलो वजनाचा गॅस सिलेंडर डोक्यात मारून पत्नीची हत्या केली.
Ans: आरोपी स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्याची कबुली दिली.