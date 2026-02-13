‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review

शाहिद कपूर आणि तृप्ती दिमरी सध्या त्यांच्या “ओ रोमियो” या रोमँटिक ड्रामा चित्रपटामुळे चर्चेत आले आहेत. हा चित्रपट आज, १३ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चाहते शाहिदच्या रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित या रोमँटिक ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटाचा पहिला रिव्ह्यू समोर आला आहे. जर तुम्ही हा चित्रपट पाहण्याचा विचार करत असाल तर चित्रपटाचा रिव्ह्यू जाणून घेणार आहोत.
खरंतर, अभिनेता-चित्रपट समीक्षक कुलदीप गढवी यांनी शाहिद कपूरच्या “ओ रोमियो” चा पहिला रिव्ह्यू शेअर केला आहे. त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरून पोस्ट शेअर केली आहे आणि लिहिले आहे की, “ओ रोमियो हा एक उत्तम ॲक्शन-रोमँटिक थ्रिलर चित्रपट आहे, ज्यामध्ये शक्तिशाली नाटक आणि मजबूत भावनिक संवाद प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. तो प्रेक्षकांवर कायमचा ठसा उमटवतो.” कुलदीपने त्यांच्या सविस्तर रिव्ह्यूमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “ओ रोमियो हा एक धक्कादायक आणि रोमँटिक ॲक्शन थ्रिलर आहे जो तीव्र गुन्हेगारी ड्रामासह कथा आणखी मजेदार बनवत आहे.”
#ORomeo Cbfc Movie Review – Watched #ORomeo at CBFC A gripping action-romantic thriller with intense drama and strong emotional undercurrents. #ShahidKapoor , @tripti_dimri23 , @avinashtiw85 leaves a solid impact – 4 / 5@NGEMovies @VishalBhardwaj @WardaNadiadwala @shahidkapoor pic.twitter.com/qPYTFV8Zeh — Kuldeep Gadhvi (@kuldeepgadhvi70) February 6, 2026
‘ओ रोमियो’ ला मिळाले एवढे रेटिंग
इतकेच नाही तर कुलदीपने हा चित्रपट विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित आणि साजिद नाडियाडवाला निर्मित असल्याचेही सांगितले. या चित्रपटात कच्च्या भावना, व्याप्ती आणि तीव्रता दाखवण्यात आली आहे. शिवाय, गढवी यांनी शाहिदच्या आक्रमक आणि निर्भय अभिनयाचे कौतुक केले. त्यांनी तृप्तीबद्दल लिहिले की, अभिनेत्रीने उत्तम काम केले आहे. एकूणच, कुलदीप यांनी चित्रपटाचे खूप कौतुक केले आणि चित्रपटाची उत्सुकता वाढवली आहे. त्यांनी चित्रपटाला ५ पैकी ४ स्टार देखील दिले आहेत.
काय आहे चित्रपटाची कथा?
काहीही असो, चित्रपटाचे कथानक हुसेन झैदी यांच्या ‘ओ रोमियो’ या पुस्तकावरून प्रेरित आहे, जे मुंबईच्या माफिया क्वीन्स म्हणून ओळखले जात होते. विशाल भारद्वाजने कमिने, हैदर आणि रंगून नंतर चौथ्यांदा शाहिद कपूरसोबत काम केले आहे. नऊ वर्षांनंतर दिग्दर्शक-अभिनेता पुनर्मिलनाबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत. यावेळी ही जोडी काय धमाका करते आणि ती लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करते का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.