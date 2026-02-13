Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
स्टेटस नाही, दिखावा नाही! Gen Z ला भावतंय ‘क्वाईट डेटिंग’; नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या नवा ट्रेंड

Quiet Dating : गेल्या काही वर्षांत डेटिंगच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. आता मात्र Gen Z मध्ये ‘क्वाईट डेटिंग’ची संकल्पना लोकप्रिय होत आहे, ज्यामध्ये नातं खास ठेवत शांतपणे एकमेकांना जाणून घेण्यावर भर दिला जातो.

Updated On: Feb 13, 2026 | 11:15 AM
  • अलीकडे जेन झी जनरेशनमध्ये क्वाईट डेटिंगचा नवा ट्रेंड फार चर्चेत आहे.
  • ‘क्वाईट डेटिंग’मध्ये नात्याला कोणतेही लेबल न लावता व्यक्तीसोबत वेळ घालवला जातो.
  • यामुळे अपेक्षा कमी राहतात आणि खाजगीपणाला जास्त महत्त्व दिले जाते.
गेल्या काही वर्षांत जेन झी मुळे डेटिंग ट्रेंडमध्ये खुप बदल झाले आहेत. असंख्य पर्याय आणि डेटिंग ॲप्समुळे आजच्या पिढीसाठी नवीन लोकांना भेटणे सोपे झाले आहे. मात्र याउलट आता हेच जेन झी आता ‘क्वाइट डेटिंग’कडे वळत आहेत. ज्यामध्ये नात्याला कोणतीही ठराविक ओळख किंवा ‘नाव’ न देता, सोशल मीडियावर सार्वजनिक न करता, शांतपणे एकमेकांसोबत वेळ घालवणे पसंत केले जाते. यामध्ये अपेक्षा कमी असतात आणि जोडीदार प्रायव्हसीला (खाजगीपणा) अधिक महत्व देतात.

फार लोकांना सांगत नाही

पूर्वीच्या काळी घरच्यांच्या भीतीने किंवा समाजाच्या भीतीने लोक लपूर्ण छपून भेटत. आता तशी फारशी परिस्थिती राहिली नाही आणि जेन झी तर सगळी बंधन झुगारून पुढे जाणारी पिढी आहे. मात्र ही लोकही हल्ली क्वाइंट डेटिंग ट्रेंड फॉलो करताना दिसत आहेत, क्याईट डेटिंग म्हणजे शांतपणे आणि गुप्तपणे डेटिंग करणे, यामध्ये जेन झी एकमेकांना भेटता, डेटवर जातात मात्र याबद्दल फार लोकांना सांगत नाही.

एकमेकांना समजून घेण्यास वेळ मिळतो

नातं नवीन असल्यावर हा नियम काटेको हो पक्षाला जातो, तसेच या डेटिंगमध्ये असताताना लोक आपल्या नात्यषियी सोशल मीडियावर स्टेटस पोस्ट करत नाहीं, यामुळे तुम्हाला उत्तर लोकांच्या कोणत्याही दबावाशिवाय तुमचे नाते आणि एकमेकांना समजून ध्यायला पुरेसा वेळ मिळतो. तज्ञांच्या मते आपण आपल्या नात्याबद्दल फार लोकांना सांगितले तर त्यांच्या टिपण्यांचा आपल्या निर्णयावर आणि विचारावर परिणाम होती. काहीवेळा हे चुकीच्या दिशेने जाते म्हणून या डेटिंग पद्धतीत मुले नात्याबद्दल किंवा डेटबद्दल सर्वांना सर्वकाही सांगत नाहीत.

दिखाव्यापासून दूर

या नात्याबद्दल जास्त कोणाला माहिती नसल्यामुळे कोणाचाही दबाव राहात नाही. त्यामुळे नंतर हे नातं समजून घ्यायला आणि काही कारणास्तव नाते संपल्यास त्यातून बाहेर पडणे, विसरणं सोपं जातं आणि पर्यायाने त्रासही कमी होतो. या डेटिंग पद्धतीत सोशल मीडियावर ‘आमचं नातं कसं बेस्ट’ हे दाखवण्याची शर्यत नसते, म्हणून तुम्ही दिखाव्यापासून दूर राहता आणि तुम्हाला तुमच्या नात्यावर व्यवस्थित लक्ष केंद्रित करता येते.

Published On: Feb 13, 2026 | 11:15 AM

