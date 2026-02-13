स्टेटस नाही, दिखावा नाही! Gen Z ला भावतंय ‘क्वाईट डेटिंग’; नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या नवा ट्रेंड

फार लोकांना सांगत नाही
पूर्वीच्या काळी घरच्यांच्या भीतीने किंवा समाजाच्या भीतीने लोक लपूर्ण छपून भेटत. आता तशी फारशी परिस्थिती राहिली नाही आणि जेन झी तर सगळी बंधन झुगारून पुढे जाणारी पिढी आहे. मात्र ही लोकही हल्ली क्वाइंट डेटिंग ट्रेंड फॉलो करताना दिसत आहेत, क्याईट डेटिंग म्हणजे शांतपणे आणि गुप्तपणे डेटिंग करणे, यामध्ये जेन झी एकमेकांना भेटता, डेटवर जातात मात्र याबद्दल फार लोकांना सांगत नाही.
एकमेकांना समजून घेण्यास वेळ मिळतो
नातं नवीन असल्यावर हा नियम काटेको हो पक्षाला जातो, तसेच या डेटिंगमध्ये असताताना लोक आपल्या नात्यषियी सोशल मीडियावर स्टेटस पोस्ट करत नाहीं, यामुळे तुम्हाला उत्तर लोकांच्या कोणत्याही दबावाशिवाय तुमचे नाते आणि एकमेकांना समजून ध्यायला पुरेसा वेळ मिळतो. तज्ञांच्या मते आपण आपल्या नात्याबद्दल फार लोकांना सांगितले तर त्यांच्या टिपण्यांचा आपल्या निर्णयावर आणि विचारावर परिणाम होती. काहीवेळा हे चुकीच्या दिशेने जाते म्हणून या डेटिंग पद्धतीत मुले नात्याबद्दल किंवा डेटबद्दल सर्वांना सर्वकाही सांगत नाहीत.
दिखाव्यापासून दूर
या नात्याबद्दल जास्त कोणाला माहिती नसल्यामुळे कोणाचाही दबाव राहात नाही. त्यामुळे नंतर हे नातं समजून घ्यायला आणि काही कारणास्तव नाते संपल्यास त्यातून बाहेर पडणे, विसरणं सोपं जातं आणि पर्यायाने त्रासही कमी होतो. या डेटिंग पद्धतीत सोशल मीडियावर ‘आमचं नातं कसं बेस्ट’ हे दाखवण्याची शर्यत नसते, म्हणून तुम्ही दिखाव्यापासून दूर राहता आणि तुम्हाला तुमच्या नात्यावर व्यवस्थित लक्ष केंद्रित करता येते.
