AUS vs ZIM : 19 वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार झिम्बाब्वे? कर्णधाराच्या अनुपस्थितीत मोठा अपसेट होण्याची शक्यता

ऑस्ट्रेलियाने अद्याप विश्वचषकात पूर्णपणे भाग घेतलेला नाही. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिशेल मार्श या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. हा सामना जिंकल्याने झिम्बाब्वेला इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची उत्तम संधी मिळेल.

Updated On: Feb 13, 2026 | 11:13 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Australia vs Zimbabwe : टी-२० विश्वचषकात झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया आमनेसामने येतील. हा सामना कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना जिंकणे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचे असेल. ऑस्ट्रेलियाने अद्याप विश्वचषकात पूर्णपणे भाग घेतलेला नाही. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिशेल मार्श या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. हा सामना जिंकल्याने झिम्बाब्वेला इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची उत्तम संधी मिळेल. शिवाय, विजय त्यांना गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर आणू शकतो. जर झिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलियाला हरवण्यात यशस्वी झाला तर तो टी-२० विश्वचषकात एक मोठा अपसेट मानला जाईल.

१९ वर्षांनंतर विजय मिळेल का?

झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. या तीन सामन्यांमध्ये झिम्बाब्वेने एकदा विजय मिळवला आहे, तर ऑस्ट्रेलियाने दोनदा विजय मिळवला आहे. झिम्बाब्वेचा एकमेव विजय २००७ च्या टी-२० विश्वचषकात होता. या टी-२० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया आपली पूर्ण ताकद दाखवत नसल्याने, झिम्बाब्वेकडे त्यांना पराभूत करण्याची उत्तम संधी आहे. १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, जर झिम्बाब्वे संघ हा पराक्रम करू शकला तर त्यांचे नाव इतिहासाच्या पानांवर कायमचे कोरले जाईल.

T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर

ऑस्ट्रेलियाचा टी-२० कर्णधार मिशेल मार्श हा मांडीच्या दुखापतीमुळे त्रस्त आहे, ज्यामुळे तो आयर्लंडविरुद्धच्या मागील सामन्यात खेळू शकला नाही. मजबूत फिनिशर टिम डेव्हिड देखील हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर आहे. या सामन्यात त्याचा सहभाग अनिश्चित आहे. पॅट कमिन्स आधीच विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे, तर जोश हेझलवूड सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी संघाचा भाग असणार नाही. परिणामी, या विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑस्ट्रेलिया संघ: ट्रॅव्हिस हेड (कर्णधार), जोश इंगलिस (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मॅट रेनशॉ, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, कूपर कॉनोली, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, अॅडम झांपा, बेन द्वारशुइस, टिम डेव्हिड, मिचेल मार्श.

झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमणी, डिओन मायर्स, ब्रेंडन टेलर (यष्टीरक्षक), सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, क्लिनिनो मायर्स, टॅशिंगा मुसेकिवा, टू. ग्रॅमी क्रेमर

Published On: Feb 13, 2026 | 10:57 AM

