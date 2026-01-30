शाहरुख खान सध्या त्याच्या “किंग” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित, त्याने यापूर्वी “पठाण”, “बँग बँग”, “वॉर” आणि “फायटर” सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत. हा चित्रपट या नाताळात प्रदर्शित होणार आहे. २०२३ नंतर शाहरुख खान पहिल्यांदाच चित्रपट प्रदर्शित करत आहे. आणि चाहते त्यासाठी उत्सुक आहेत. तो त्याची मुलगी सुहाना खानसोबत दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन आणि राणी मुखर्जी सारख्या कलाकारांसह स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. त्याचे अॅक्शन सीन पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.
शाहरुख खानचा “किंग” हा चित्रपट या वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. सिद्धार्थ आनंदने प्रेक्षकांचा अनुभव वाढवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही असे वृत्त समोर आले आहे. आता असे वृत्त आहे की निर्मात्यांनी किंग खानच्या एका ॲक्शन सीक्वेन्सवर खूप खर्च केला आहे. त्याच्या एका ॲक्शन सीक्वेन्सवर ५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वृत्त आहे.
१० दिवसांत ५० कोटी रुपये खर्च
खरंतर, बॉलीवूड हंगामाच्या एका अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की ‘किंग’ हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागड्या अॅक्शन चित्रपटांपैकी एक आहे आणि प्रेक्षकांना कायमस्वरूपी नाट्य अनुभव देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. चित्रपटातील एका अॅक्शन दृश्याचे चित्रीकरण युरोपमध्ये करण्यात आले आहे. असे म्हटले जात आहे की हे वेळापत्रक १० दिवसांचे होते आणि निर्मात्यांनी त्यावर ५० कोटी रुपये खर्च केले. याचा अर्थ असा की प्रति अॅक्शन दृश्य प्रति दिवस ५ कोटी रुपये खर्च झाले. परंतु, याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर केलेली नाही.
युरोपमधील खऱ्या ठिकाणी चित्रीकरण
एवढेच नाही तर, “किंग” चित्रपटातील काही हाय-ऑक्टेन ॲक्शन सीक्वेन्स करण्यासाठी नियुक्त केलेले शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन आणि संपूर्ण टीम युरोपमध्ये उपस्थित असल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की शाहरुखने स्वतः ॲक्शन सीक्वेन्सचे पर्यवेक्षण केले होते, जे युरोपमधील खऱ्या ठिकाणी चित्रित केले गेले होते. अभिनेत्याने ॲक्शन सीक्वेन्सचे नियोजन करण्यात सिडला देखील मदत केली.
“किंग”चे संपूर्ण बजेट
काहीही झाले तरी, चित्रपटाचे बजेट जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे आणि त्यानंतर पोस्ट-प्रॉडक्शनचे काम सुरू होणार आहे. निर्माते ख्रिसमस रिलीजची योजना आखत आहेत. चित्रपटाचे बजेट खूप मोठे आहे. मार्केटिंग खर्च वगळता, “किंग” चे अंदाजे उत्पादन बजेट अंदाजे ₹३५० कोटी आहे. चित्रपटाची नियोजित रिलीज तारीख २४ डिसेंबर २०२६ आहे.