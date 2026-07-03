Ramayana Leak: ‘रामायण’ चित्रपटाचा 11 सेकंदांचा व्हिडिओ लीक? व्हायरल क्लिप पाहून चाहते थक्क; नेमकं सत्य काय?

रणबीर कपूरच्या बहुचर्चित ‘रामायण’ चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित हा बिग-बजेट चित्रपट २०२६ आणि २०२७ मध्ये दोन भागांत प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटातील कोणतेही दृश्य किंवा माहिती बाहेर जाऊ नये यासाठी निर्मात्यांकडून विशेष काळजी घेतली जात असतानाच, सोशल मीडियावर 11 सेकंदांची एक कथित क्लिप व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमुळे चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा रंगली असून, तिच्या सत्यतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
व्हायरल होत असलेल्या या 11 सेकंदांच्या क्लिपमध्ये रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत एका युद्धाच्या प्रसंगात बाणाने राक्षसाचा वध करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. क्लिप समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी हा व्हिडिओ लीक झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली आहे, तर काहींनी या दृश्यातील VFX दर्जावर टीका केली आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, ही क्लिप लास वेगासमध्ये आयोजित CinemaCon कार्यक्रमात दाखवण्यात आलेल्या फुटेजमधून ऑनलाइन समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत चित्रपटाचे निर्माते किंवा संबंधित टीमकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही क्लिप अंतिम आवृत्तीतील दृश्य आहे की नाही, याबाबतही कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
Shocking 🚨🚨🚨#RanbirKapoor ‘s Scene From #Ramayana gets Leaked. ⚠️⚠️⚠️ The scene which was shown at the CinemaCon event is circulating on Reddit 🔴#Ramayana | #Ranbirkapoor | #Imaxpic.twitter.com/H0MiSLSUQ0 — Aad!7 (@Aadi_memorable7) July 1, 2026
दरम्यान, सोशल मीडियावर एका कंटेंट क्रिएटरने दावा केला होता की, टीका टाळण्यासाठी आणि चर्चेत राहण्यासाठी मुद्दाम अपूर्ण VFX असलेले फुटेज दाखवण्यात आले. मात्र, संबंधित व्यक्तीने नंतर ही पोस्ट हटवली. त्यामुळे या दाव्याचीही स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
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नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण’ चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत, साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत, सनी देओल भगवान हनुमानाच्या भूमिकेत, यश रावणाच्या भूमिकेत आणि रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंग, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, शीबा चड्ढा, कुणाल कपूर आणि फैजल मलिक यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.
चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असून, व्हायरल झालेल्या या कथित क्लिपमुळे चर्चेला आणखी उधाण आले आहे. मात्र, अधिकृत माहिती येईपर्यंत या व्हिडिओबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
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