पांढरे केस, पण तोच ‘झक्कास’ अंदाज, Anil Kapoor यांच्या सिल्व्हर लूकचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते अनिल कपूर यांचा ६९ व्या वर्षीही स्वॅग आणि डॅशिंग स्टाईल अजूनही कायम आहे. त्यांनी अलिकडेच एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्याची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:14 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

अनिल कपूर हे बॉलिवूडमधील अशा अभिनेत्यांपैकी एक आहेत जे ६९ व्या वर्षीही अविश्वसनीयपणे तंदुरुस्त राहतात. हा अभिनेता त्यांच्या फिटनेसची खूप काळजी घेतात आणि सोशल मीडियावर त्याच्या चाहत्यांसह वारंवार फिटनेस व्हिडिओ शेअर करत असतात. ६९ व्या वर्षीही अनिल कपूर यांचा स्वॅग आणि डॅशिंग स्टाईल अजूनही कायम आहे. त्याने अलीकडेच इंस्टाग्रामवर त्याचा सिल्व्हर लूक पोस्ट केला. सिल्व्हर लूक म्हणजे या फोटोमध्ये अनिलचे केस पूर्णपणे पांढरे आहेत. या लूकमध्ये लोक त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याला पाहून आश्चर्यचकित झाले. अनिल त्याच्या लूकसाठी खूप लक्ष वेधून घेत आहे.

या लूकमध्ये अनिल कपूर पांढऱ्या केसांमध्ये दिसत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अनिल कपूर ६९ वर्षांचे आहेत, अनिल कपूर आधीच आजोबा झाले आहेत आणि लवकरच दुसऱ्यांदा आजोबा होणार आहेत.

यापूर्वी अनिल कपूर “दिल धडकने दो” या चित्रपटात पांढऱ्या केसांमध्ये दिसले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी ते पुन्हा काळ्या केसांमध्ये दिसले. पण काळ बदलला आहे. त्यांचे वय स्वीकारत अनिल कपूर यांनी पूर्णपणे पांढऱ्या केसांसह एक फोटो शेअर केला आहे. दरम्यान, त्याची डॅशिंग स्टाईल अजूनही कायम आहे.

 

अनिल कपूर यांचा सिल्व्हर लूक पाहून सगळेच थक्क झाले. राखाडी केसांसहही अनिल कपूर तितकेच तरुण दिसतायत. त्यांच्या या फोटोने खळबळ उडवून दिली. चाहत्यांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे, “राखाडी कधीच इतका हॉट दिसला नव्हता!”, “अनिल सर अजूनही तरुण दिसत आहेत!”, “अप्रतिम सिल्व्हर देखील!” मुलगी सोनम कपूरनेही या लूकचे कौतुक केले. रितेश देशमुखनेही “मनाला भिडणारे!” अशी कमेंट केली आहे.

