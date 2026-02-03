Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Dhurandhar 2 Ott Release Makers Take A Big Decision Ranveer Singhs Film To Stream On Jiohotstar Instead Of Netflix

‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

"धुरंधर २" च्या निर्मात्यांनी काही धोरणात्मक बदल केले आहेत त्यामुळे हा चित्रपट आता नेटफ्लिक्सऐवजी या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:50 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

रणवीर सिंहच्या “धुरंधर” या चित्रपटाचे यश भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. त्याच्या कडक कथेने आणि कलाकारांच्या दमदार अभिनयाने, या चित्रपटाने केवळ प्रेक्षकांचे मन जिंकले नाही तर बॉक्स ऑफिसवरील विक्रमही मोडले. आता, चित्रपटाच्या प्रचंड यशानंतर, दिग्दर्शक त्यांचा पुढील मोठा चित्रपट “धुरंधर २” (धुरंधर: द रिव्हेंज) घेऊन पडद्यावर परतणार आहेत.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी “धुरंधर २” चा अधिकृत टीझर रिलीज केला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. टीझर पाहून हे स्पष्ट होते की यावेळी कथा पूर्वीपेक्षा जास्त गडद आणि गंभीर असेल. रणवीर सिंग त्याच्या आतापर्यंतच्या सर्वात भयंकर आणि शक्तिशाली लूकमध्ये दिसत आहे. लियारीच्या रस्त्यांवरील गोंधळ आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील राग सूचित करतो की यावेळी दावे जास्त आहेत. हा चित्रपट हेरगिरी चित्रपटाचा शेवटचा भाग असेल, जो सर्व अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे देईल.

“धुरंधर २” च्या निर्मात्यांनी काही धोरणात्मक बदल केले आहेत ज्यामुळे तो पहिल्या भागापेक्षाही अधिक शानदार होईल. पहिला भाग फक्त हिंदीमध्ये उपलब्ध होता, तर “धुरंधर २” हिंदी, तमिळ, तेलगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित होईल. दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंतच्या प्रेक्षकांशी जोडण्याचा या चित्रपटाचा उद्देश आहे. पडद्यामागेही मोठा बदल झाला आहे. चित्रपटाचे संगीत लेबल “सारेगामा” वरून टी-सीरीज असे बदलले आहे, जे चित्रपटाच्या गाण्यांना नवीन उंचीवर घेऊन जाईल.

 

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाच्या डिजिटल रिलीजसाठी गुप्त तयारी देखील सुरू आहे. वृत्तानुसार, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या ओटीटी हक्कांसाठी एक मोठा करार अंतिम केला आहे, ज्याची माहिती अधिकृत ट्रेलरसह शेअर केली जाऊ शकते. असे वृत्त आहे की हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर नाही तर जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होईल. ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा २०२६ चा सर्वात अपेक्षित चित्रपट बनला आहे.

‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

Web Title: Dhurandhar 2 ott release makers take a big decision ranveer singhs film to stream on jiohotstar instead of netflix

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?
1

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश
2

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ
3

‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट
4

कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

Feb 03, 2026 | 05:50 PM
‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…

‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…

Feb 03, 2026 | 05:44 PM
Terror Attack: पोलिओ डोस द्यायला गेले अन् जीवाला मुकले; पाकिस्तानमध्ये Polio बुथवर दहशतवादी हल्ला

Terror Attack: पोलिओ डोस द्यायला गेले अन् जीवाला मुकले; पाकिस्तानमध्ये Polio बुथवर दहशतवादी हल्ला

Feb 03, 2026 | 05:41 PM
Aahilyanagar Mayoral Election: अहिल्यानगरचे महापौर-उपमहापौर ठरले; भाजपा-राष्ट्रवादी युतीचे शिक्कामोर्तब

Aahilyanagar Mayoral Election: अहिल्यानगरचे महापौर-उपमहापौर ठरले; भाजपा-राष्ट्रवादी युतीचे शिक्कामोर्तब

Feb 03, 2026 | 05:36 PM
Nanded News : नांदेड मनपा अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; थकबाकीदारांविरुद्ध जप्तीची मोहीम झाली सुरू

Nanded News : नांदेड मनपा अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; थकबाकीदारांविरुद्ध जप्तीची मोहीम झाली सुरू

Feb 03, 2026 | 05:36 PM
Dharashiv News : धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग

Dharashiv News : धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग

Feb 03, 2026 | 05:35 PM
परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज! किती कर्जाची आवश्यकता आहे? फुल ऑन गॅरंटी

परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज! किती कर्जाची आवश्यकता आहे? फुल ऑन गॅरंटी

Feb 03, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM