‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

रणवीर सिंहच्या “धुरंधर” या चित्रपटाचे यश भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. त्याच्या कडक कथेने आणि कलाकारांच्या दमदार अभिनयाने, या चित्रपटाने केवळ प्रेक्षकांचे मन जिंकले नाही तर बॉक्स ऑफिसवरील विक्रमही मोडले. आता, चित्रपटाच्या प्रचंड यशानंतर, दिग्दर्शक त्यांचा पुढील मोठा चित्रपट “धुरंधर २” (धुरंधर: द रिव्हेंज) घेऊन पडद्यावर परतणार आहेत.
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी “धुरंधर २” चा अधिकृत टीझर रिलीज केला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. टीझर पाहून हे स्पष्ट होते की यावेळी कथा पूर्वीपेक्षा जास्त गडद आणि गंभीर असेल. रणवीर सिंग त्याच्या आतापर्यंतच्या सर्वात भयंकर आणि शक्तिशाली लूकमध्ये दिसत आहे. लियारीच्या रस्त्यांवरील गोंधळ आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील राग सूचित करतो की यावेळी दावे जास्त आहेत. हा चित्रपट हेरगिरी चित्रपटाचा शेवटचा भाग असेल, जो सर्व अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे देईल.
“धुरंधर २” च्या निर्मात्यांनी काही धोरणात्मक बदल केले आहेत ज्यामुळे तो पहिल्या भागापेक्षाही अधिक शानदार होईल. पहिला भाग फक्त हिंदीमध्ये उपलब्ध होता, तर “धुरंधर २” हिंदी, तमिळ, तेलगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित होईल. दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंतच्या प्रेक्षकांशी जोडण्याचा या चित्रपटाचा उद्देश आहे. पडद्यामागेही मोठा बदल झाला आहे. चित्रपटाचे संगीत लेबल “सारेगामा” वरून टी-सीरीज असे बदलले आहे, जे चित्रपटाच्या गाण्यांना नवीन उंचीवर घेऊन जाईल.
आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाच्या डिजिटल रिलीजसाठी गुप्त तयारी देखील सुरू आहे. वृत्तानुसार, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या ओटीटी हक्कांसाठी एक मोठा करार अंतिम केला आहे, ज्याची माहिती अधिकृत ट्रेलरसह शेअर केली जाऊ शकते. असे वृत्त आहे की हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर नाही तर जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होईल. ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा २०२६ चा सर्वात अपेक्षित चित्रपट बनला आहे.
