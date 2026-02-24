Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kalki 2: १००० कोटींच्या चित्रपटाचा सीक्वेल येणार; अमिताभ बच्चन आणि कमल हासनची जोडी पुन्हा पडद्यावर, मोठी अपडेट समोर

कलकी २८९८ एडी चित्रपटाचे शूटिंग आधीच सुरू झाले असून चित्रपटाच्या सेटवरून अमिताभ बच्चन यांचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

२०२४ मध्ये, एक मल्टीस्टारर चित्रपट प्रदर्शित झाला. सुपरस्टार कलाकारांची फौज असलेल्या या चित्रपटाच्या कथेने प्रेक्षकांना भुरळ घातली आणि चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी केली. हा चित्रपट जबरदस्त हिट ठरला, जगभरात १००० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. चित्रपटाची स्टार पॉवर आणि त्यात दाखवलेल्या अनोख्या जगाने प्रेक्षकांना प्रभावित केले. चित्रपटाच्या यशानंतर, निर्मात्यांनी त्याच्या सिक्वेलवर काम सुरू केले आहे. शूटिंग आधीच सुरू झाले आहे आणि त्याची एक झलक समोर आली आहे, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन आणि कमल हासन एकत्र आहेत.

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन प्रत्येक रविवार त्यांच्या चाहत्यांना समर्पित करतात. त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी त्यांच्या मुंबईतील घराबाहेर शेकडो लोक जमतात. पण यावेळी चित्र वेगळे होते. कामामुळे बिग बी त्यांच्या चाहत्यांना भेटू शकले नाहीत. त्यांच्या नवीन ब्लॉगमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी खुलासा केला की ते हैदराबादमध्ये ‘कलकी २८९८ एडी’ च्या सिक्वेलच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. त्यांच्या घराबाहेर वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांचे फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिले की त्यांनी त्यांना आधीच कळवले होते.

यशच्या ‘Toxic’ मध्ये दोन कलाकारांची दमदार एन्ट्री, चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वेधले लक्ष

बिग बी यांनी चित्रपटाच्या सेटवरील काही पडद्यामागील फोटोही शेअर केले. यामध्ये अश्वत्थामाचा त्यांचा ट्रान्सफॉर्मेशन लूक दिसत होता. तसेच, एका फोटोत ते ज्येष्ठ अभिनेते कमल हासनला मिठी मारताना दिसले. अमिताभ यांनी सांगितले की ते बऱ्याच दिवसांनी कमल हासनसोबत काम करत आहेत. यापूर्वी दोघेही ‘गेराफतार’ चित्रपटात एकत्र दिसले होते. आता जवळजवळ तीन दशकांनंतर ही जोडी पुन्हा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे.

पहिल्या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी साकारलेल्या अश्वत्थामाच्या भूमिकेने प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनाही प्रभावित केले. अनेकांना असे वाटले की त्यांनी चित्रपटात प्रभासपेक्षा जास्त प्रभाव पाडला. जरी पहिल्या भागात कमल हासन आणि बिग बी यांनी एकत्र कोणतेही दृश्य शेअर केले नसले तरी, सिक्वेलमध्ये त्यांच्या पात्रांचा अधिक सखोल अभ्यास केला जाईल. दिग्दर्शक नाग अश्विन यांच्या मते, दुसऱ्या भागात कर्ण आणि अश्वत्थामावर कथा अधिक केंद्रित असेल आणि प्रभासचा स्क्रीन टाइम देखील वाढेल. पहिल्या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणारी दीपिका पदुकोण या सिक्वेलचा भाग नसल्याच्या बातम्या आहेत, जरी अधिकृत पुष्टी अद्याप प्रतीक्षेत आहे.

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

“कलकी २८९८ एडी” चा पहिला भाग बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला. या चित्रपटाने जगभरात १,०४२ कोटींची कमाई केली आणि तो वर्षातील सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक होता. आता सिक्वेलवर काम सुरू झाले आहे, त्यामुळे चाहते उत्सुक आहेत.

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

Published On: Feb 24, 2026 | 03:20 PM

