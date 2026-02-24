Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Attacks On Police Personnel At Two Places In One Day Sambhajinagar Shaken By Shocking Incident

Crime News: कायद्याला खुलं आव्हान! एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांवर हल्ल्याच्या दोन घटना समोर आल्या आहेत. मद्यधुंद रिक्षाचालकाने पोलिसाची वर्दी फाडून गळा दाबल्याचा प्रकार सिडकोत घडला असून, हायकोर्ट सिग्नलवर वाहतूक पोलिसाला मारहाण झाली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:27 PM
एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले (Photo Credit- X)

एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • कायद्याला खुलं आव्हान!
  • एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले
  • धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले
Chhatrapati Sambhajinagar Police Attack: छत्रपती संभाजीनगर शहरात कायदा अंमलात आणणाऱ्यांवरच हात उगारण्याचे प्रकार शहरात वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. रविवारी एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाल्याने पोलिस दलात संताप व्यक्त होत आहे. दुपारी हायकोर्ट सिग्नल येथे वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यावर मद्यपी दुचाकीस्वाराने मारहाण केली. त्यानंतर सायंकाळी सिडको परिसरात मद्यधुंद रिक्षाचालकासह त्याच्या आई-वडिलांनी डायल ११२ पथकावरच हात उगारत एका पोलिस कर्मचाऱ्याची वर्दी फाडत गळा दाबला. या घटनांमुळे शहरातील कायद्याचा धाक कमी होतो आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गळा दाबून वर्दी फाडणाऱ्या रिक्षाचालकासह त्याच्या आई व वडिलांविरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुभम राजेंद्र रणयेवले असे रिक्षा चालकाचे नाव आहे. तर राजेंद्र रणयेवले व माया राजेंद्र रणयेवले (सर्व रा. नवजीवन कॉलनी, एन-११, हडको) अशी आरोपीच्च्या आई वडिलांची नावे आहेत. तिघांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे.

अंमलदार विनोद गजानन खरात (३८) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, सिडको परिसरातील सुदर्शननगर येथे सायंकाळी कारला रिक्षाची धडक बसल्याची माहिती डायल ११२ वर मिळाली. त्यानुसार फिर्यादी खरात व त्यांचे सहकारी अंमलदार कावळे असे दोघे घटनास्थळी पोहचले. त्यांनी संबंधित रिक्षाचालक शुभम रणयेवले हा मद्यधुंद अवस्थेत आढळला. त्याने कारला धडक दिल्यानंतर कारमालक व त्यांच्या नातेवाईकांशी वाद घालत अश्लील शिवीगाळ करित होता. तेंव्हा कारमलकाला पोलिस ठाण्यात येवून तक्रार देण्यास सांगितले.

Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

पोलिसांनी रिक्षासह चालक शुभम रणयेवले याला ताब्यात घेत ठाण्यात निघाले. तेंव्हा शुभम पुन्हा कारमलासह त्यांच्या नातेवाईकांना शिवीगाळ करु लागला. फिर्यादीने त्याला शांत राहण्यास सांगत असतांनाच शुभमच्या आईने त्यांचा हात ओढून धरला, व माझ्या मुलाला बोलु नको, मी त्याला पोलिस ठाण्यात घेवून जावू देणार नाही असे म्हणत त्यांच्या हाताला झटका देवून सोडवले. तर शुभमने रिक्षातच फिर्यादीला मारहाण करण्यास सुरवात केली. व वर्दीचे लाईनयार्ड, नेमप्लेट आणि शर्टाची बटणे तोडली. तर शुभमच्या वडिलांनी फिर्यादीचा गळा दाबला. हा प्रकार सुरु असतांना कारचालकाने शुभमच्या वडिलांना ओढून फिर्यादीपासुन दुर केले. त्यानंतर अतिरिक्त कुमक बोलावून आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दुपारची घटना ताजी असतानाच…

याच दिवशी दुपारी हायकोर्ट सिग्नल येथे वाहतूक शाखेच्या कर्मचा-याने मद्यपी दुचाकीस्वारावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने मारहाण केली. त्या वेळी त्याच्या पत्नीनेहीं पोलिसांशी धक्काबुक्की केल्याची नोंद आहे. दोन स्वतंत्र ठिकाणी, काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या या घटनांनी पोलिस दलाची प्रतिमा आणि अधिकार यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

कायद्याला खुलं आव्हान?

दारूच्या नशेत वाहन चालविणे, अपघात घडविणे आणि कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवरच हात उगारणे हा धोकादायक प्रवाह बनत चालला आहे. कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यावर वारंवार हल्ले होत राहिल्यास त्याचा परिणाम कायदा-सुव्यवस्थेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पोलिस दलाकडून कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला असला, तरी अशा घटनाची पुनरावृत्ती थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि तातडीची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

Crime News: तरुणाला नोकरीचे आमिष दाखवले अन्…; वैभववाडीमध्ये घडले काय?

Web Title: Attacks on police personnel at two places in one day sambhajinagar shaken by shocking incident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 03:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar: “नागरिकांना त्रास दिला तर गय करणार नाही…”, महापौरांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा
1

Chhatrapati Sambhajinagar: “नागरिकांना त्रास दिला तर गय करणार नाही…”, महापौरांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा

Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर
2

Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर

Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद
3

Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद

धक्कादायक ! ओयो हॉटेल्स ठरताहेत देहव्यापाराचे अड्डे; सर्रासपणे तरुण-तरुणी येतात अन्…
4

धक्कादायक ! ओयो हॉटेल्स ठरताहेत देहव्यापाराचे अड्डे; सर्रासपणे तरुण-तरुणी येतात अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: कायद्याला खुलं आव्हान! एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले

Crime News: कायद्याला खुलं आव्हान! एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Feb 24, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM