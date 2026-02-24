Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना यांचा विवाह सोहळा आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी उदयपूर येथे दोघेही सात वचनं घेऊन आयुष्यभरासाठी एकमेकांचा हात धरणार आहेत. त्यांच्या या नव्या प्रवासासाठी चाहते प्रचंड उत्सुक आहेत. कुटुंबीय आणि नातेवाईकांसह हे दोघेही वेडिंग डेस्टिनेशनकडे रवाना झाले असून, विमानतळावरील त्यांचे फोटोही समोर आले आहेत.
आता विवाहस्थळ आणि मेन्यूबाबत काही खास माहिती समोर आली असून ती लक्षवेधी ठरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्नसोहळ्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि पाहुण्यांसाठी जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी ठेवण्यात येणार आहे. रश्मिकाने अलीकडेच इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पार्टीची एक झलक शेअर केली होती. त्या छायाचित्रात आकर्षक सजवलेला टेबल आणि जपानी मेन्यू कार्ड स्पष्ट दिसून आले आहे. संपूर्ण डेकोरेशनला ऑर्गेनिक आणि लक्झरी गार्डन लूक देण्यात आला होता.
मेन्यू कार्डवर जपानी पदार्थांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला असून, लग्नापूर्वीच्या या सेलिब्रेशनला त्यामुळे जागतिक आणि परिष्कृत असा खास स्पर्श मिळत आहे. कपल सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी उदयपूर येथे पोहोचले आहेत. सर्व कार्यक्रम आयटीसी हॉटेल्स, एकया उदयपूर येथे पार पडणार आहेत. संपूर्ण सोहळा अतिशय खाजगी आणि निवडक स्वरूपात आयोजित करण्यात आला असून, या कार्यक्रमाला फक्त जवळचे कुटुंबीय आणि खास मित्रमंडळी उपस्थित राहणार आहेत.
माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, कार्यक्रम पूर्णतः गोपनीय ठेवण्यासाठी कडक ‘नो-फोन’ धोरण लागू करण्यात आले आहे. कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ बाहेर लीक होऊ नयेत यासाठी पाहुण्यांकडून एनडीए (नॉन-डिस्क्लोजर करार) वर स्वाक्षऱ्याही घेतल्या जात आहेत. हा सगळा बंदोबस्त विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांच्या लग्नासारखाच असल्याचे दिसून येत आहे, कारण त्यांच्या विवाहसोहळ्यातही मोबाईल फोनला परवानगी नव्हती.
विजय आणि रश्मिकाची प्रेमकहाणी २०१८ साली सुरू झाली, जेव्हा दोघांनी गीता गोविंदम या चित्रपटात एकत्र काम केले. त्यांच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर ते प्रिय कॉम्रेड या चित्रपटात पुन्हा एकत्र झळकले. याशिवाय त्यांनी आणखी काही प्रकल्पांमध्येही एकत्र काम केले आहे. मात्र, दोघांनी आपले नाते अनेक वर्षे खासगी ठेवले होते. आता अखेर त्यांनी लग्नाची अधिकृत घोषणा केली आहे. लग्नानंतर मुंबईत रिसेप्शनचे आयोजन करण्याचाही त्यांचा विचार असल्याची चर्चा आहे.