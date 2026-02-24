‘त्यांना फक्त तरुण अभिनेत्यांसोबत काम करायचं असतं…’, अनिल कपूर यांचं बॉलीवूड अभिनेत्रींबाबत मोठं वक्तव्य

अभिनेता अनिल कपूर यांचा लवकरच ‘सुबेदार’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. अनिल कपूर या चित्रपटात एक दमदार भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. चित्रपटाचा प्रभावी ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे आणि सर्वजण त्याचे कौतुक करत आहेत. ट्रेलर लाँचच्या वेळी अनिल कपूर यांनी नायिकांसोबत काम करण्याबद्दल आपले मत व्यक्त केले. त्यांचे हे वक्तव्य आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ते म्हणाले की आजकाल कोणतीही नायिका त्यांच्यासोबत काम करू इच्छित नाही.
“नायिका माझ्यासोबत काम करू इच्छित नाहीत” – अनिल कपूर
‘सुबेदार’ या चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी अनिल कपूर यांना त्यांच्या सर्व नायिकांशी असलेल्या त्यांच्या समीकरणाबद्दल विचारण्यात आले. अनिल यांनी विनोदाने उत्तर दिले, “आजकाल कोणतीही नायिका माझ्यासोबत काम करण्यास तयार नाही. मी काय करू शकतो? त्यांना फक्त तरुण मुलांसोबत काम करायचे आहे. अगदी वरिष्ठही माझ्यासोबत काम करण्यास तयार नाहीत. कृपया माझ्याबद्दल प्रश्न विचारा, मी नायिकांबद्दल काय बोलावे आणि मी भूतकाळाबद्दल का बोलावे? भविष्याबद्दल बोला. वर्तमानाबद्दल बोला. सुबेदारबद्दल विचारा.” असे म्हणून अभिनेत्याने पत्रकारांना उत्तर दिले.
VIDEO | Mumbai: “Actresses only want to work with young boys, not me,” quips Actor Anil Kapoor (@AnilKapoor). (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uAc9YUkkDK — Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2026
हा चित्रपट सुरेश त्रिवेणी यांनी दिग्दर्शित केला आहे. तसेच चित्रपट ५ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार असून, तुम्ही तो अमेझॉन प्राइम या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता.
अनिल यांनी त्यांच्या मुलांबद्दलही सांगितले. अभिनेता म्हणाला, “माझं आणि माझ्या मुलांचं नातं अगदी स्पष्ट आहे. मी कुणासाठीही फोन करणार नाही. मी सगळ्या मुलांना सांगितलं आहे की तुम्ही स्वतः फोन करा. समोरच्यांनी हो म्हटलं तर छान, नाही म्हटलं तर ती तुमची जबाबदारी आहे. माझी सगळी मुलं खूप स्वावलंबी आहेत. आमच्या घरात कुणीही माझा फॅन नाही—अगदी थोडंसुद्धा नाही.” अनिल कपूर यांना तीन मुले आहेत: सोनम कपूर, रिया कपूर आणि हर्षवर्धन कपूर. सोनम आणि हर्षवर्धन कपूर हे अभिनेते आहेत. रिया कपूर एक चित्रपट निर्माती आहे.