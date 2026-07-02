वडिलांनी अर्ध्यातच सोडली साथ! ‘द अलायन्स’मधून Ravi Kishan यांची एक्झिट; मुलगी रिवाला एकटं सोडताना भावूक झाला अभिनेता, VIDEO पाहा

निर्मात्यांनी नुकताच शोचा एक नवीन प्रोमो प्रदर्शित केला आहे, ज्यामध्ये रवी किशन ‘द अलायन्स’ला निरोप देताना दिसत आहेत. यावेळी, शो सोडताना ते खूप भावूक झालेला दिसले. त्यांना आपले अश्रू आवरता आले नाहीत आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. रवी किशन यांनी स्पष्ट केले की ते गोरखपूरला जात आहे, जिथे ते राहतत. त्यांनी असेही सांगितले की ते एका विशिष्ट कारणासाठी या शोमध्ये आला होते. त्याने आपल्या अचानक जाण्याचे कारणही उघड केले.
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शो सोडण्याच्या कारणाबद्दल बोलताना रवी किशन म्हणाले, “माझे अश्रू कोणीही पाहिलेले नाहीत. मी माझे कर्तव्य बजावले, ज्या कामासाठी मी शोमध्ये आलो होतो ते मी पूर्ण केले. आता मला मला जावे लागेल, कारण लोकांनी मला त्यासाठीच मत दिले होते. मी आता गोरखपूरला जात आहे, कारण मी तिथेच राहतो.” असे म्हणताना रवी किशन यांना रडू कोसळले आणि त्यांची मुलगी, रीवा किशन, हिच्याही डोळ्यात अश्रू आले. शो सोडताना रवी किशन आपल्या मुलीला प्रोत्साहन देताना दिसले.
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कुणाल खेमू होस्ट करत असलेल्या या शोमध्ये रवी किशन यांनी आपली मुलगी रीवा किशन हिच्यासोबत प्रवेश केला होता, ज्यांच्यातील नात्याची सुरुवातीपासूनच खूप चर्चा झाली होती. रवी किशन यांच्यामुळे या शोला हिंदी प्रेक्षकांकडून तसेच भोजपुरी प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले. रवी किशन आणि रिवा किशन व्यतिरिक्त, कुशल टंडन, अर्सलान गोनी, जैद दरबार, निती टेलर, मिनी माथूर, डेझी शाह, रुही दोसानी, पायल धरणे, सबी सुरी, विशाल सिंग, अरमान खेरा आणि डॉली जावेद सारखे लोकप्रिय चेहरे या शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सामील झाले आहेत.