‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

नवराष्ट्रासोबत बातचीत करताना करणने तन्वीचा गेम प्लॅन उघड केला आहे, करण म्हणाला, ‘तन्वीच टॉप ५ मध्ये लोकं नाव घेतायत हे खूप चांगला आहे. भाऊच्या धक्क्यावर देखील बोललं गेलं की ती खूप स्ट्रॉंग सदस्य आहे. परंतु प्रेक्षक बाहेर तेच बघतायत जे ‘बिग बॉस’ दाखवत आहेत. २४ तास चॅनेल सुरु नाही आहे, तन्वीने तिचं एक कॅरेक्टर पडलं आहे सगळ्यांशी गोड बोलते, प्रभूला देखील ‘तू हे कर’ ‘ते कर’ असं म्हणतं असते. खरं तर तिचा एक गेम प्लॅन डोक्यात सुरु आहे, आणि तो ती प्ले करत आहे. परंतु तीच जे काही सुरु आहे ते लवकरच उघड होणार आहे.’ असे करणने तन्वीबद्दल सांगितले आहे.
तसेच करणने ‘बिग बॉस’च्या घरा बाहेर पडल्यानंतर त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. ज्यामध्ये त्याने लिहिले होते की, ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त’. याबद्दल सांगताना करण म्हणाला, ‘पिक्चर अभी बाकी है’ हे टाकण्यामागचे कारण असे की मी बाहेर आल्यानंतर मला खूप गोष्टी समजल्या, ‘बिग बॉस’चा गेम डोक्यात आला. ‘बिग बॉस’ फक्त घरात एकमेकांचे कनेक्शन जुळवता आणि बाहेर प्रेक्षकांना तेच दाखवतात. आणि मग प्रेक्षक त्यावर त्यांचा स्वतःचाच एक अंदाज लावतात आणि प्रतिक्रिया देतात. ‘बिग बॉस’ एकाच दहा करतात आणि बाहेरचे लोक दहाच शंभर करतात.’ आणि आता मी त्यांचा गेम उघड करणार आहे. आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवणार आहे. जे लवकरच माझा युट्युब चॅनेलला दिसेल.’
तसेच करणने प्राजक्तासोबतच्या मैत्रीच्या नात्याबद्दलही आपले मत स्पष्ट केले, यावर बोलताना करण म्हणाला, ‘घरात आम्हाला कधीच कोणत्या सदस्याने काही म्हटले आहे. उलट त्यांना आमचे नातं खूप आवडायचे, त्यांना माहित होते की आमचे मैत्रीचे नाते खूप क्युट आहे, आणि खरं आहे. आणि अशातच ‘बिग बॉस’ने आमचे एक फुटेज बाहेर दाखवले आहे ज्यामध्ये मी आय लव्ह यु ‘बिग बॉस’ना बोलत आहे पण ते असे दाखवले गेले आहे की ते मी प्राजक्तासाठी म्हटले आहे.’ अशा खूप गोष्टी आहेत ज्या बाहेर चुकीच्या पद्धतीने दाखवले गेले आहेत. पण जेव्हा प्राजक्ता घराबाहेर येईल तेव्हा आम्ही सगळ्या गोष्टी एकत्र बसून सॉल्व्ह करू.’