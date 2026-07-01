Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टारपैकी एक असलेल्या सलमान खानची लोकप्रियता प्रत्येक पिढीतील चाहत्यांमध्ये तितकीच प्रचंड आहे. ब्लॉकबस्टर चित्रपट आणि दमदार स्क्रीन प्रेझेन्ससोबतच सलमान खान आज स्टाईल आणि फिटनेस आयकॉन म्हणूनही ओळखला जातो, ज्याचा प्रभाव केवळ मोठ्या पडद्यापुरता मर्यादित नसून त्यापलीकडेही पोहोचला आहे. त्याची दमदार शरीरयष्टी आणि फिटनेसबद्दलची अखंड बांधिलकी यामुळे असंख्य चाहते निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित झाले आहेत. फॅशनच्या बाबतीतही सलमान प्रत्येक लूक अत्यंत आत्मविश्वासाने कॅरी करतो आणि साध्या पोशाखालाही ट्रेंडमध्ये रूपांतरित करतो.
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त्याच्या सर्वात वेगळ्या स्टाईल स्टेटमेंट्सपैकी एक म्हणजे हटके आणि स्टायलिश पँट्सची त्याला असलेली आवड. आर्टिस्टिक डिझाइन्स, ॲनिमे प्रिंट्स आणि पॅचवर्क पँट्सपासून ते विविध प्रयोगशील ट्राउझर्सपर्यंत, सलमान खानने स्टेटमेंट ट्राउझर्सचा ट्रेंड लोकप्रिय केला आणि चाहत्यांना निर्भयपणे वेगळी फॅशन स्वीकारण्याची प्रेरणा दिली. चला, पाहूया सलमान खानच्या काही सर्वात अनोख्या आणि स्टायलिश ट्राउझर्सवर एक नजर!
सलमान खानने पांढऱ्या रंगाच्या ड्रॅगन बॉल Z आणि डेमन स्लेयर प्रिंट्सने सजलेल्या आकर्षक पँट्स परिधान करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या लूकने हे सिद्ध केले की धाडसी फॅशन नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. त्याने या स्टेटमेंट ट्राउझर्ससोबत रिलॅक्स्ड ब्लॅक शर्ट आणि ब्लॅक बूट्सची जोड दिली होती, ज्यामुळे त्याचा लूक अत्यंत स्टायलिश आणि ट्रेंड-फॉरवर्ड दिसत होता.
सलमान खानने डेनिम पॅचवर्क पँट्सना एक वेगळीच ओळख दिली. या पँट्सवर बोल्ड ग्राफिक्स, आकर्षक पोर्ट्रेट्स आणि विविध ॲनिमे-प्रेरित कलाकृती दिसत होत्या. साध्या काळ्या फुल-स्लीव्ह टी-शर्टसोबत परिधान केलेल्या या रंगीत ट्राउझर्सने सहजपणे संपूर्ण लाइमलाइट मिळवली.
सलमान खानने कस्टम ॲनिमे-प्रेरित जीन्स परिधान करून पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले. या जीन्सवर ड्रॅगन बॉल Z मधील गोकू आणि डेमन स्लेयरमधील नेझुको कामाडो यांची हाय-डेफिनिशन डिजिटल आणि हँड-पेंटेड ग्राफिक्स होती. त्याने ही आकर्षक डेनिम क्लासिक ब्लॅक शर्ट आणि चंकी ब्लॅक स्नीकर्ससोबत स्टाईल केली होती.
सलमान खानने लाइट-वॉश हेलो किटी ग्राफिक जीन्स परिधान करून स्टेटमेंट डेनिमचा ट्रेंड अधिक लोकप्रिय केला. या जीन्सवर मजेशीर कार्टून-प्रेरित आर्टवर्क होते. फिटेड ब्लॅक फुल-स्लीव्ह टी-शर्ट, ब्लॅक शूज आणि स्टायलिश सनग्लासेससोबतचा हा लूक त्याच्या हटके फॅशन सेन्स आणि स्टार पॉवरचे उत्तम उदाहरण ठरला.
सलमान खानने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की तो खऱ्या अर्थाने फॅशन ट्रेंडसेटर का आहे. त्याने आर्टिस्टिक बेज प्रिंटेड ट्राउझर्ससोबत स्लीक ब्लॅक फुल-स्लीव्ह टी-शर्ट आणि ब्लॅक शूज परिधान केले. हा बोल्ड आणि एलिगंट लूक त्याच्या सहज, आत्मविश्वासपूर्ण आणि वेगळेपण जपणाऱ्या स्टाईलची झलक देणारा होता.
सलमान खानने मरून ग्रेडिएंट स्ट्रेट-लेग डेनिम परिधान करून स्ट्रीट स्टाईलला नवी उंची दिली. या डेनिममध्ये आकर्षक लेदर अॅक्सेंट्स आणि ब्लॅक-अँड-रेड मॉटल्ड प्रिंट होती. क्रिस्प ब्लॅक शर्ट आणि पॉलिश्ड ब्लॅक फुटवेअरसह हा लूक एड्जी कारागिरी आणि त्याच्या सहज रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वाचा उत्कृष्ट मिलाफ ठरला.
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