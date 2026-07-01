बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Salman Khan Fashion Bhaijaans Fashion Flair From Hello Kitty To Dragon Ball Zsalmans Quirky Trousers Set A New Fashion Trend

Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानच्या हटके आणि स्टायलिश फॅशन ट्रेंड्स तुम्ही पाहिलेत का? नेमकं काय आहे खास?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टारपैकी एक असलेल्या सलमान खानची लोकप्रियता प्रत्येक पिढीतील चाहत्यांमध्ये तितकीच प्रचंड आहे. ब्लॉकबस्टर चित्रपट आणि दमदार स्क्रीन प्रेझेन्ससोबतच सलमान खान आज स्टाईल आणि फिटनेस आयकॉन म्हणूनही ओळखला जातो, ज्याचा प्रभाव केवळ मोठ्या पडद्यापुरता मर्यादित नसून त्यापलीकडेही पोहोचला आहे. त्याची दमदार शरीरयष्टी आणि फिटनेसबद्दलची अखंड बांधिलकी यामुळे असंख्य चाहते निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित झाले आहेत. फॅशनच्या बाबतीतही सलमान प्रत्येक लूक अत्यंत आत्मविश्वासाने कॅरी करतो आणि साध्या पोशाखालाही ट्रेंडमध्ये रूपांतरित करतो.

Taylor Swift Wedding : हॉलिवूडवाल्यांचा शाहीपणा! आता गायिका टेलरही चढली बोहल्यावर; लग्नाचा बजेट 100 कोटींच्या पार

त्याच्या सर्वात वेगळ्या स्टाईल स्टेटमेंट्सपैकी एक म्हणजे हटके आणि स्टायलिश पँट्सची त्याला असलेली आवड. आर्टिस्टिक डिझाइन्स, ॲनिमे प्रिंट्स आणि पॅचवर्क पँट्सपासून ते विविध प्रयोगशील ट्राउझर्सपर्यंत, सलमान खानने स्टेटमेंट ट्राउझर्सचा ट्रेंड लोकप्रिय केला आणि चाहत्यांना निर्भयपणे वेगळी फॅशन स्वीकारण्याची प्रेरणा दिली. चला, पाहूया सलमान खानच्या काही सर्वात अनोख्या आणि स्टायलिश ट्राउझर्सवर एक नजर!

ड्रॅगन बॉल Z आणि डेमन स्लेयर प्रिंटेड पँट्स

सलमान खानने पांढऱ्या रंगाच्या ड्रॅगन बॉल Z आणि डेमन स्लेयर प्रिंट्सने सजलेल्या आकर्षक पँट्स परिधान करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या लूकने हे सिद्ध केले की धाडसी फॅशन नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. त्याने या स्टेटमेंट ट्राउझर्ससोबत रिलॅक्स्ड ब्लॅक शर्ट आणि ब्लॅक बूट्सची जोड दिली होती, ज्यामुळे त्याचा लूक अत्यंत स्टायलिश आणि ट्रेंड-फॉरवर्ड दिसत होता.

डेनिम पॅचवर्क पँट्स – जणू चालतं-फिरतं कॅनव्हास

सलमान खानने डेनिम पॅचवर्क पँट्सना एक वेगळीच ओळख दिली. या पँट्सवर बोल्ड ग्राफिक्स, आकर्षक पोर्ट्रेट्स आणि विविध ॲनिमे-प्रेरित कलाकृती दिसत होत्या. साध्या काळ्या फुल-स्लीव्ह टी-शर्टसोबत परिधान केलेल्या या रंगीत ट्राउझर्सने सहजपणे संपूर्ण लाइमलाइट मिळवली. 

ॲनिमे-प्रिंटेड पँट्स

सलमान खानने कस्टम ॲनिमे-प्रेरित जीन्स परिधान करून पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले. या जीन्सवर ड्रॅगन बॉल Z मधील गोकू आणि डेमन स्लेयरमधील नेझुको कामाडो यांची हाय-डेफिनिशन डिजिटल आणि हँड-पेंटेड ग्राफिक्स होती. त्याने ही आकर्षक डेनिम क्लासिक ब्लॅक शर्ट आणि चंकी ब्लॅक स्नीकर्ससोबत स्टाईल केली होती.

नजरा खिळवणाऱ्या ग्राफिक डेनिम पँट्स

सलमान खानने लाइट-वॉश हेलो किटी ग्राफिक जीन्स परिधान करून स्टेटमेंट डेनिमचा ट्रेंड अधिक लोकप्रिय केला. या जीन्सवर मजेशीर कार्टून-प्रेरित आर्टवर्क होते. फिटेड ब्लॅक फुल-स्लीव्ह टी-शर्ट, ब्लॅक शूज आणि स्टायलिश सनग्लासेससोबतचा हा लूक त्याच्या हटके फॅशन सेन्स आणि स्टार पॉवरचे उत्तम उदाहरण ठरला.

आर्टिस्टिक पँट्ससह सहज स्टायलिश अंदाज

सलमान खानने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की तो खऱ्या अर्थाने फॅशन ट्रेंडसेटर का आहे. त्याने आर्टिस्टिक बेज प्रिंटेड ट्राउझर्ससोबत स्लीक ब्लॅक फुल-स्लीव्ह टी-शर्ट आणि ब्लॅक शूज परिधान केले. हा बोल्ड आणि एलिगंट लूक त्याच्या सहज, आत्मविश्वासपूर्ण आणि वेगळेपण जपणाऱ्या स्टाईलची झलक देणारा होता.

बोल्ड टचसह ग्रेडिएंट डेनिम

सलमान खानने मरून ग्रेडिएंट स्ट्रेट-लेग डेनिम परिधान करून स्ट्रीट स्टाईलला नवी उंची दिली. या डेनिममध्ये आकर्षक लेदर अॅक्सेंट्स आणि ब्लॅक-अँड-रेड मॉटल्ड प्रिंट होती. क्रिस्प ब्लॅक शर्ट आणि पॉलिश्ड ब्लॅक फुटवेअरसह हा लूक एड्जी कारागिरी आणि त्याच्या सहज रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वाचा उत्कृष्ट मिलाफ ठरला.

मुंबईच्या पावसात मेट्रोने प्रवास करताना दिसला ‘हा’ अभिनेता; गर्दीत चेहरा लपवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

Web Title: Salman khan fashion bhaijaans fashion flair from hello kitty to dragon ball zsalmans quirky trousers set a new fashion trend

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल
1

Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

Extra Marital Affairs: एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरच्या मुद्द्यावर रंगला वाद, राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत; आकांक्षाने केली कानउघाडणी
2

Extra Marital Affairs: एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरच्या मुद्द्यावर रंगला वाद, राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत; आकांक्षाने केली कानउघाडणी

पारंपरिकतेसोबत मॉडर्न टच! रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट मंगळसूत्र डिझाईन्स, पहा सुंदर कलेक्शन
3

पारंपरिकतेसोबत मॉडर्न टच! रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट मंगळसूत्र डिझाईन्स, पहा सुंदर कलेक्शन

अरे देवा! चक्क ५ वीच्या पुस्तकात छापलं ऐश्वर्या रायचं ‘निंबुडा-निंबुडा’ गाणं; शिक्षण विभागाच्या अजब कारभाराची जोरदार चर्चा
4

अरे देवा! चक्क ५ वीच्या पुस्तकात छापलं ऐश्वर्या रायचं ‘निंबुडा-निंबुडा’ गाणं; शिक्षण विभागाच्या अजब कारभाराची जोरदार चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Jul 01, 2026 | 06:18 PM
EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

Jul 01, 2026 | 06:15 PM
Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Jul 01, 2026 | 06:15 PM
मराठी रंगभूमीवरच्या बाईंसाठी पंतप्रधानांचे भावुक बोल! Vijaya Mehta यांच्या आठवणीत मोदींची पोस्ट

मराठी रंगभूमीवरच्या बाईंसाठी पंतप्रधानांचे भावुक बोल! Vijaya Mehta यांच्या आठवणीत मोदींची पोस्ट

Jul 01, 2026 | 06:06 PM
Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल

Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल

Jul 01, 2026 | 06:02 PM
Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सुरुवातीला ८ तास, पुढे १२ तास दिवसा वीज देणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सुरुवातीला ८ तास, पुढे १२ तास दिवसा वीज देणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Jul 01, 2026 | 06:02 PM
US-India: ‘चीनला जाताना फोन घरीच ठेवतो, पण भारतात…’, US सिनेटरचा बीजिंगला झटका, दिल्लीवर मात्र विश्वासाचा शिक्का

US-India: ‘चीनला जाताना फोन घरीच ठेवतो, पण भारतात…’, US सिनेटरचा बीजिंगला झटका, दिल्लीवर मात्र विश्वासाचा शिक्का

Jul 01, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा