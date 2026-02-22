Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Do Deewane Seher Mein Box Office Day 2 Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur Earn Rs 1 60 Crore

सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

बॉलीवूड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर यांच्या रोमँटिक-ड्रामा चित्रपट 'दो दीवाने सेहेर में' ला बॉक्स ऑफिसवर पहिल्या दिवशी यश मिळाले नाही पण आता दुसऱ्या दिवशीच्या कलेक्शनमध्ये वाढ झाली आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • सिद्धांत–मृणालच्या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद
  • चित्रपटाने केली एवढीच कमाई
  • Do Deewane Seher Mein कलेक्शन
 

२० फेब्रुवारी रोजी बॉलीवूड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी आणि अभिनेत्री मृणाल ठाकूर यांचा “दो दीवाने सेहर में” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. चित्रपट प्रदर्शित होऊन दोन दिवस झाले आहेत आणि तो अजूनही देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर संघर्ष करत आहे. विशेष म्हणजे, सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर अभिनीत चित्रपटाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या कलेक्शनमध्ये वाढ झाली आहे. दोन दिवसांत चित्रपटाने किती कोटी रुपये कमावले ते पाहूया.

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

“दो दीवाने सेहर में” चे दुसऱ्या दिवसाचे कलेक्शन

ट्रेड ट्रॅकर सॅकनिल्कने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर यांच्या रोमँटिक-ड्रामा “दो दीवाने सेहर में” ने भारतात पहिल्या दिवशी ₹१.६० कोटींची कमाई केली आहे. दुसऱ्या दिवशी हा कलेक्शनचा आकडा वाढून ₹१.९२ कोटी झाला. ३,३०२ स्क्रीनवर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने दोन दिवसांत ₹२.८५ कोटी कमावले आहेत. वृत्तानुसार, “दो दिवाने शहर में” हा चित्रपट सुमारे ₹४० कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे. परंतु, चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या निर्मिती खर्चाचा अधिकृतपणे खुलासा केलेला नाही.

रवी उदयवार दिग्दर्शित, सिद्धांत आणि मृणाल यांच्या “दो दिवाने शहर में” मध्ये इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयेशा रझा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना आंबेगावकर, अचिंत कौर आणि नवीन कौशिक यांच्या भूमिका आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्माते चित्रपटाचा थिएटर रन संपल्यानंतर OTT प्लॅटफॉर्म Netflix वर रिलीज जाणार आहेत.

अडचणीच्या काळात शाहरुख खानने मित्र सलमानला दिली साथ; लीलावती रुग्णालयात सलीम खान यांची घेतली भेट

चित्रपटाची कथा काय आहे?

‘दो दिवाने सेहर में’ ची कथा मुंबईत राहणाऱ्या दोन तरुणांभोवती फिरते, रोशनी आणि शशांक. दोघेही हुशार आहेत, परंतु त्यांच्या कमतरतांमुळे असुरक्षिततेशी ते झुंजताना दिसत आहेत. हळूहळू, ते एकमेकांना समजून घेतात आणि एक बंध निर्माण करतात. जुन्या रोमँटिक कथांपेक्षा वेगळे, हा चित्रपट भव्य स्वप्नांवर नाही तर आजच्या तरुणांच्या लहान भीती आणि असुरक्षिततेवर केंद्रित आहे.

Web Title: Do deewane seher mein box office day 2 siddhant chaturvedi and mrunal thakur earn rs 1 60 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार
1

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश
2

आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश

‘गोंधळ’चे कोट्यवधींचे OTT डील? दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी खरेदी केल्या ४ आलिशान गाड्या
3

‘गोंधळ’चे कोट्यवधींचे OTT डील? दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी खरेदी केल्या ४ आलिशान गाड्या

37 वर्षांनंतर Sargun Mehta होणार आई? Ravi Dubey च्या घरी येणार छोटा पाहुणा, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
4

37 वर्षांनंतर Sargun Mehta होणार आई? Ravi Dubey च्या घरी येणार छोटा पाहुणा, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat News : कर्जत पंचायत समितीत सत्ताकारणात ट्विस्ट; महिला सभापतीवरून पुरुष सदस्य नाराज

Karjat News : कर्जत पंचायत समितीत सत्ताकारणात ट्विस्ट; महिला सभापतीवरून पुरुष सदस्य नाराज

Feb 22, 2026 | 12:00 PM
सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

Feb 22, 2026 | 12:00 PM
IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा

IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा

Feb 22, 2026 | 11:55 AM
‘हे’ ड्राय फ्रुट्स आहेत आरोग्यासाठी खजिना, नियमित सेवन केल्यास वयाच्या ८० व्या वर्षीसुद्धा राहाल फिट आणि तरुण

‘हे’ ड्राय फ्रुट्स आहेत आरोग्यासाठी खजिना, नियमित सेवन केल्यास वयाच्या ८० व्या वर्षीसुद्धा राहाल फिट आणि तरुण

Feb 22, 2026 | 11:40 AM
राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; दादरमधील भाजप कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन

राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; दादरमधील भाजप कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन

Feb 22, 2026 | 11:35 AM
Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे

Holashtak 2026: या दिवसांमध्ये करू नका विवाह ते गृहप्रवेश, अन्यथा वाढू शकतात अडथळे

Feb 22, 2026 | 11:30 AM
Beed Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती! सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेचं टोकाचं पाऊल; तिघांवर गुन्हा दाखल

Beed Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती! सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेचं टोकाचं पाऊल; तिघांवर गुन्हा दाखल

Feb 22, 2026 | 11:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM