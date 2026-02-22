सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

२० फेब्रुवारी रोजी बॉलीवूड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी आणि अभिनेत्री मृणाल ठाकूर यांचा “दो दीवाने सेहर में” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. चित्रपट प्रदर्शित होऊन दोन दिवस झाले आहेत आणि तो अजूनही देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर संघर्ष करत आहे. विशेष म्हणजे, सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर अभिनीत चित्रपटाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या कलेक्शनमध्ये वाढ झाली आहे. दोन दिवसांत चित्रपटाने किती कोटी रुपये कमावले ते पाहूया.
“दो दीवाने सेहर में” चे दुसऱ्या दिवसाचे कलेक्शन
ट्रेड ट्रॅकर सॅकनिल्कने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर यांच्या रोमँटिक-ड्रामा “दो दीवाने सेहर में” ने भारतात पहिल्या दिवशी ₹१.६० कोटींची कमाई केली आहे. दुसऱ्या दिवशी हा कलेक्शनचा आकडा वाढून ₹१.९२ कोटी झाला. ३,३०२ स्क्रीनवर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने दोन दिवसांत ₹२.८५ कोटी कमावले आहेत. वृत्तानुसार, “दो दिवाने शहर में” हा चित्रपट सुमारे ₹४० कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे. परंतु, चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या निर्मिती खर्चाचा अधिकृतपणे खुलासा केलेला नाही.
रवी उदयवार दिग्दर्शित, सिद्धांत आणि मृणाल यांच्या “दो दिवाने शहर में” मध्ये इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयेशा रझा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना आंबेगावकर, अचिंत कौर आणि नवीन कौशिक यांच्या भूमिका आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्माते चित्रपटाचा थिएटर रन संपल्यानंतर OTT प्लॅटफॉर्म Netflix वर रिलीज जाणार आहेत.
चित्रपटाची कथा काय आहे?
‘दो दिवाने सेहर में’ ची कथा मुंबईत राहणाऱ्या दोन तरुणांभोवती फिरते, रोशनी आणि शशांक. दोघेही हुशार आहेत, परंतु त्यांच्या कमतरतांमुळे असुरक्षिततेशी ते झुंजताना दिसत आहेत. हळूहळू, ते एकमेकांना समजून घेतात आणि एक बंध निर्माण करतात. जुन्या रोमँटिक कथांपेक्षा वेगळे, हा चित्रपट भव्य स्वप्नांवर नाही तर आजच्या तरुणांच्या लहान भीती आणि असुरक्षिततेवर केंद्रित आहे.