Sonu Sood बनला खऱ्या आयुष्यातला हिरो, गौशाळेला दान केले ‘इतके’ लाख रूपये, नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूद पुन्हा एक चर्चेत आला आहे. सोनूने नेमके काय केले आहे ते जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 11, 2026 | 05:19 PM
बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूद अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. सोशल मीडियापासून ते बातम्यांच्या बाजारपेठेपर्यंत त्याची सर्वत्र चर्चा असते. आता, सोनू सूद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सोनू सूदने असे काही खास केले आहे की प्रत्येकजण त्याच्याबद्दल बोलत आहे आणि त्याचे अथक कौतुक करत आहे. सोनूने नेमके काय केले आहे ते जाणून घेऊया.

गुजरातमधील वाराही गौशाळेला मदत करण्यासाठी सोनू सूदने उदार हस्ते देणगी दिली आहे. सर्वांना माहिती आहे की सोनू सूद त्याच्या धर्मादाय कार्यासाठी ओळखला जातो. अभिनेता नेहमीच इतरांना मदत करत असतो. दरम्यान, सोनूने आता गायींच्या काळजीसाठी आणि त्यांच्या चांगल्या आयुष्यासाठी २२ लाख रुपये दान केले आहेत.

या देणगीचा वापर गायींसाठी अन्न, वैद्यकीय सेवा आणि निवारा पुरवण्यासाठी केला जाईल. सोनू अनेकदा कोणालाही न सांगता लोकांना मदत करताना दिसतो आणि यावेळीही त्याने तेच केले. ही बातमी येताच, त्याने लोकांची मने जिंकली आणि सर्वजण अभिनेत्याला सक्रियपणे पाठिंबा देत आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

 

‘तो चॅप्टर आता संपला आहे…’ युजवेंद्र चहलने धनश्रीसोबतच्या घटस्फोटाबरोबरच आरजे महवशसोबतच्या डेटिंगवरही दिली प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये सोनूची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. एका वापरकर्त्याने सोनूचे कौतुक करत लिहिले, “एक खरा हिरो.” दुसऱ्याने म्हटले, “प्रत्येकाचे हृदय सोनूसारखे नसते.” दुसऱ्याने म्हटले, “जे इतरांचे दुःख समजून घेतात ते खरे आणि चांगले लोक असतात.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने त्याला “प्रत्येकाचा हिरो” म्हटले. तिसऱ्याने म्हटले, “सोनूसारखे लोक राजकारणात असले पाहिजेत.” अशाप्रकारे, नेटकरी अभिनेत्याचे कौतुक करत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सोनू अनेकदा कोणाला ना कोणाला मदत करत असतो.

शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चालवली रिक्षा, आता आहे भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील मोठा स्टार; मनोज तिवारी स्वतःचीच संघर्षाची कथा सांगताना भावुक

