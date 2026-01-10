Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Latur Elections Amit Deshmukh Has Nothing To Say So He Is Only Making Allegations

Latur Elections : “अमित देशमुखांकडे सांगण्यासारखे काहीच नसल्याने केवळ आरोप करतायत”- अजित पवार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेसाठी शहरभरात कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत होल्डिंस लावल्याचा आरोप काँग्रेस कडून करण्यात आला होता.

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:13 PM

Follow Us:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेसाठी शहरभरात कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत होल्डिंस लावल्याचा आरोप काँग्रेस कडून करण्यात आला होता, या आरोपांचे खंडण करत भाजपचे शहराध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यांनी देवा भाऊंच्या सभेमूळ काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकली असून तिन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदार अमित देशमुख यांच्याकडे सांगण्यासाठी काहीच नसल्याने असे आरोप केले जात असून आम्ही विकासाच्या दृष्टीने निवडणूक लढवत असल्याचे मत भाजप शहराध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यांनी व्यक्त केलंय. त्यांच्याशी खास बातचीत केलीय आमचे प्रतिनिधी विजय कवाळे यांनी.

Follow Us:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेसाठी शहरभरात कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत होल्डिंस लावल्याचा आरोप काँग्रेस कडून करण्यात आला होता, या आरोपांचे खंडण करत भाजपचे शहराध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यांनी देवा भाऊंच्या सभेमूळ काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकली असून तिन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदार अमित देशमुख यांच्याकडे सांगण्यासाठी काहीच नसल्याने असे आरोप केले जात असून आम्ही विकासाच्या दृष्टीने निवडणूक लढवत असल्याचे मत भाजप शहराध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यांनी व्यक्त केलंय. त्यांच्याशी खास बातचीत केलीय आमचे प्रतिनिधी विजय कवाळे यांनी.

Web Title: Latur elections amit deshmukh has nothing to say so he is only making allegations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 08:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral
1

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका
2

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व
3

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

BMC Muncipal Election Result 2026: वरळीत ठाकरेंचा ‘मशाल’ पॅटर्न! ७ पैकी ६ जागा जिंकून आदित्य ठाकरेंनी बालेकिल्ला राखला
4

BMC Muncipal Election Result 2026: वरळीत ठाकरेंचा ‘मशाल’ पॅटर्न! ७ पैकी ६ जागा जिंकून आदित्य ठाकरेंनी बालेकिल्ला राखला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Jan 19, 2026 | 08:08 AM
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM