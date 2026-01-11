Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Web Series The Great Indian Kapil Show Manoj Tiwari Shared Struggle Used To Ride Auto For Studying

शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चालवली रिक्षा, आता आहे भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील मोठा स्टार; मनोज तिवारी स्वतःचीच संघर्षाची कथा सांगताना भावुक

पवन सिंह, निरहुआ आणि मनोज तिवारी कपिल शर्माच्या "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" या शोमध्ये नुकतेच सहभागी होताना दिसले. नवीनतम भागात, या भोजपुरी स्टार्सनी त्यांच्या जीवनातील संघर्षांबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:12 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • शिक्षणासाठी चालवली रिक्षा
  • आता अभिनेता भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील मोठा स्टार
  • मनोज तिवारी यांची जाणून घ्या कारकीर्द
 

कपिल शर्माच्या “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” या शोच्या या आठवड्याच्या भागात भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील तीन दिग्गज कलाकार उपस्थित होते. या आठवड्यात, तीन भोजपुरी पाहुणे – पवन सिंह, निरहुआ आणि मनोज तिवारी – विनोदी कलाकारांच्या शोमध्ये सहभागी झाले होते. जिथे त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने बोलताना दिसले आहेत. या भागाची सुरुवात विनोदांच्या फटक्याने झाली, परंतु त्याऐवजी, जोरदार टाळ्या, भोजपुरी ताल आणि हास्यासह वातावरण हळूहळू बदलले.

इंडियन आयडल सीझन 3 चा विजेता Prashant Tamang याचं निधन; वयाच्या 43व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप, मृत्यूचे कारण काय?

कपिलशी पुढील संभाषणात, सर्व कलाकारांनी त्यांच्या संघर्षांबद्दल आणि सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल चर्चा केली. मनोज तिवारी म्हणाले की त्यांच्या सुरुवातीच्या संघर्षांनी त्यांच्या कारकिर्दीला आणि आयुष्याला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांनी स्पष्ट केले, “मी माझ्या आयुष्यात ड्रायव्हर देखील आहे. मी तीन वर्षे ड्रायव्हिंगचा अभ्यास केला. माझा असा विश्वास आहे की जे लोक त्यांचे काम लहान मानतात, ते एके दिवशी त्यांचे काम देखील लहान मानू लागतात.” असे त्यांनी म्हटले आहे.

मनोज तिवारी अभिनय, गायन आणि राजकारणात घालतायत धुमाकूळ

मनोज तिवारी यांनी गायन आणि अभिनय या दोन्ही क्षेत्रात बरीच प्रसिद्धी मिळवली आहे. ते भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेते देखील आहेत. दीर्घ कारकिर्दीनंतर, अभिनेत्याने राजकारणाच्या जगात प्रवेश केला आणि तिथे त्यांनी आपले कौशल्य देखील सिद्ध केले आहे. आज, मनोज तिवारी केवळ एक यशस्वी अभिनेतेच नाही तर एक यशस्वी राजकारणी देखील आहेत.

“मला माझ्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या आणि पांढऱ्या केसांवर प्रेम आहे,’ Botox treatment बाबत जया बच्चन यांचे ठाम मत!

पवन सिंग यांचेही दुःख पडले बाहेर

निरहुआ आणि पवन सिंग यांनी नंतर त्यांच्या स्वतःच्या कठीण काळाच्या आठवणी ताज्या केल्या. पवन सिंग म्हणाले की त्यांच्या आयुष्यात असा एक काळ होता जेव्हा त्यांना उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करावा लागत होता. त्यांनी सांगितले की, लहानपणी ते त्यांच्या गावातील लग्नांना उपस्थित राहायचे आणि समारंभ संपल्यानंतर काहीतरी खाण्यासाठी रांगेत उभे राहायचे. तिन्ही भोजपुरी स्टार्सनी एकमेकांच्या संघर्षांचा आदर करताना पुढे म्हटले की त्यांनी कठोर परिश्रमाने त्यांचे स्थान मिळवले आहे. कोणतेही काम लहान समजू नये यावरही त्यांनी भर दिला.

Web Title: Web series the great indian kapil show manoj tiwari shared struggle used to ride auto for studying

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज
1

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी
2

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित
3

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…
4

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

Jan 19, 2026 | 03:11 PM
जखमेवर मात करत अमृता खानविलकरचा अ‍ॅक्शन अवतार, ‘तस्करी’मधील भूमिका चर्चेचा विषय

जखमेवर मात करत अमृता खानविलकरचा अ‍ॅक्शन अवतार, ‘तस्करी’मधील भूमिका चर्चेचा विषय

Jan 19, 2026 | 03:11 PM
बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video

Jan 19, 2026 | 03:09 PM
Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप

Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप

Jan 19, 2026 | 03:01 PM
Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 03:00 PM
Maharashtra Politics : राजकारणातून निवृत्तीचा निर्णय; “आता मला थांबायचंय” ! विधानसभा परिषद सदस्याचं भावनिक पत्र

Maharashtra Politics : राजकारणातून निवृत्तीचा निर्णय; “आता मला थांबायचंय” ! विधानसभा परिषद सदस्याचं भावनिक पत्र

Jan 19, 2026 | 02:59 PM
उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

Jan 19, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM