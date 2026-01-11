शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चालवली रिक्षा, आता आहे भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील मोठा स्टार; मनोज तिवारी स्वतःचीच संघर्षाची कथा सांगताना भावुक

कपिल शर्माच्या “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” या शोच्या या आठवड्याच्या भागात भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील तीन दिग्गज कलाकार उपस्थित होते. या आठवड्यात, तीन भोजपुरी पाहुणे – पवन सिंह, निरहुआ आणि मनोज तिवारी – विनोदी कलाकारांच्या शोमध्ये सहभागी झाले होते. जिथे त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने बोलताना दिसले आहेत. या भागाची सुरुवात विनोदांच्या फटक्याने झाली, परंतु त्याऐवजी, जोरदार टाळ्या, भोजपुरी ताल आणि हास्यासह वातावरण हळूहळू बदलले.
कपिलशी पुढील संभाषणात, सर्व कलाकारांनी त्यांच्या संघर्षांबद्दल आणि सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल चर्चा केली. मनोज तिवारी म्हणाले की त्यांच्या सुरुवातीच्या संघर्षांनी त्यांच्या कारकिर्दीला आणि आयुष्याला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांनी स्पष्ट केले, “मी माझ्या आयुष्यात ड्रायव्हर देखील आहे. मी तीन वर्षे ड्रायव्हिंगचा अभ्यास केला. माझा असा विश्वास आहे की जे लोक त्यांचे काम लहान मानतात, ते एके दिवशी त्यांचे काम देखील लहान मानू लागतात.” असे त्यांनी म्हटले आहे.
मनोज तिवारी अभिनय, गायन आणि राजकारणात घालतायत धुमाकूळ
मनोज तिवारी यांनी गायन आणि अभिनय या दोन्ही क्षेत्रात बरीच प्रसिद्धी मिळवली आहे. ते भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेते देखील आहेत. दीर्घ कारकिर्दीनंतर, अभिनेत्याने राजकारणाच्या जगात प्रवेश केला आणि तिथे त्यांनी आपले कौशल्य देखील सिद्ध केले आहे. आज, मनोज तिवारी केवळ एक यशस्वी अभिनेतेच नाही तर एक यशस्वी राजकारणी देखील आहेत.
पवन सिंग यांचेही दुःख पडले बाहेर
निरहुआ आणि पवन सिंग यांनी नंतर त्यांच्या स्वतःच्या कठीण काळाच्या आठवणी ताज्या केल्या. पवन सिंग म्हणाले की त्यांच्या आयुष्यात असा एक काळ होता जेव्हा त्यांना उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करावा लागत होता. त्यांनी सांगितले की, लहानपणी ते त्यांच्या गावातील लग्नांना उपस्थित राहायचे आणि समारंभ संपल्यानंतर काहीतरी खाण्यासाठी रांगेत उभे राहायचे. तिन्ही भोजपुरी स्टार्सनी एकमेकांच्या संघर्षांचा आदर करताना पुढे म्हटले की त्यांनी कठोर परिश्रमाने त्यांचे स्थान मिळवले आहे. कोणतेही काम लहान समजू नये यावरही त्यांनी भर दिला.