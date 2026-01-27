Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Karan Joharचा मोठा निर्णय; आठवडाभरासाठी सर्वात आवडती गोष्ट सोडली, म्हणाला, ‘युनिव्हर्स मला…”

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माता करण जोहरने त्याच्या रोजच्या वापरातील या गोष्टीचा एका आठवड्यासाठी त्याग केला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 01:44 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माता करण जोहर याने अलीकडेच एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्याने संपूर्ण आठवडाभर सोशल मीडियापासून दूर राहून एक आठवडा डिजिटल डिटॉक्स घेण्याचे वचन दिले. त्याने यूनिवर्सला मदतीची विनंती केली आहे.

करण जोहरने इंस्टाग्रामवर त्याच्या डिजिटल डिटॉक्सची घोषणा केली. त्याने लिहिले की तो एका आठवड्यासाठी सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर असेल. तो कोणत्याही स्टोरीज किंवा इतर काहीही पोस्ट करणार नाही. शिवाय, तो कोणाच्याही डीएमला उत्तरही देणार नाही.

हे डिटॉक्स शेअर केल्यानंतर, करण जोहरने यूनिवर्सला मदतीसाठी आवाहन केले. त्याच्या कथेच्या शेवटी, करणने लिहिले, “यूनिवर्स, मला शक्ती दे.” यासह, करण फक्त त्याच्या फोनपासून दूर राहण्याची शक्ती मागत आहे.

करण जोहरने का घेतला हा निर्णय?
करण जोहर डिजिटल डिटॉक्स घेत आहे. हा एक प्रकारचा मानसिक ब्रेक आहे जिथे लोक शांती मिळविण्यासाठी त्यांच्या फोन आणि सोशल मीडियापासून दूर राहतात. या काळात दूर राहण्यासाठी करणने विश्वाला शक्ती मिळावी म्हणून प्रार्थना केली आहे. यावरून दिसून येते की सोशल मीडियाची सवय किती मजबूत होऊ शकते.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

करण जोहर सध्या बॉलिवूडच्या यशाने खूप खूश आहे. त्याने धुरंधर आणि बॉर्डर २ सारख्या अलिकडच्या चित्रपटांचे कौतुक केले आहे. तो म्हणतो की बॉलिवूड परत आले आहे. लोक आता थिएटरमध्ये जाण्यास तयार आहेत. या ब्रेकमुळे त्याला नवीन ऊर्जा मिळेल आणि तो नवीन प्रकल्पांसाठी तयार होईल.

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई

Web Title: Karan johar will stay away from social media for the entire week

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत
1

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

Elvish Yadav ने ओरीच्या मारली कानशि‍लात, Video पाहून फॅन्स झाले हैराण, कारण जाणून घ्या
2

Elvish Yadav ने ओरीच्या मारली कानशि‍लात, Video पाहून फॅन्स झाले हैराण, कारण जाणून घ्या

”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा
3

”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा

प्रजासत्ताक दिन 2026: ‘बॅटल ऑफ गलवान’पासून ‘मातृभूमी’पर्यंत, देशभक्ती जागवणारी सदाबहार गाण्यांची खास यादी
4

प्रजासत्ताक दिन 2026: ‘बॅटल ऑफ गलवान’पासून ‘मातृभूमी’पर्यंत, देशभक्ती जागवणारी सदाबहार गाण्यांची खास यादी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karan Joharचा मोठा निर्णय; आठवडाभरासाठी सर्वात आवडती गोष्ट सोडली, म्हणाला, ‘युनिव्हर्स मला…”

Karan Joharचा मोठा निर्णय; आठवडाभरासाठी सर्वात आवडती गोष्ट सोडली, म्हणाला, ‘युनिव्हर्स मला…”

Jan 27, 2026 | 01:44 PM
ITA vs IRE : जागतिक क्रिकेटमध्ये उलटफेर! ग्रँट स्टीवर्टच्या हॅटट्रिकने सामन्याला कलाटणी, इटलीने आयर्लंडला पराभूत करून रचला इतिहास

ITA vs IRE : जागतिक क्रिकेटमध्ये उलटफेर! ग्रँट स्टीवर्टच्या हॅटट्रिकने सामन्याला कलाटणी, इटलीने आयर्लंडला पराभूत करून रचला इतिहास

Jan 27, 2026 | 01:42 PM
India Pakistan Conflict : भारताने UNSC पाकिस्तानची बोलती केली बंद; दहशतवादावर भर सभेत सर्जिकल स्ट्राईक

India Pakistan Conflict : भारताने UNSC पाकिस्तानची बोलती केली बंद; दहशतवादावर भर सभेत सर्जिकल स्ट्राईक

Jan 27, 2026 | 01:25 PM
वाढलेले वजन होईल महिनाभरात कमी! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा ‘या’ पौष्टिक पदार्थांचे सेवन

वाढलेले वजन होईल महिनाभरात कमी! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा ‘या’ पौष्टिक पदार्थांचे सेवन

Jan 27, 2026 | 01:22 PM
Rahul Gandhi Patka : राहुल गांधींकडून राष्ट्रपतींचा अपमान? अनेकदा सांगूनही आसामचा पटाका घालण्याची झिडकारली विनंती

Rahul Gandhi Patka : राहुल गांधींकडून राष्ट्रपतींचा अपमान? अनेकदा सांगूनही आसामचा पटाका घालण्याची झिडकारली विनंती

Jan 27, 2026 | 01:20 PM
पुरंदरमधील रस्त्यांवर गतिरोधकांची गरज; सायकल स्पर्धेनंतर वाहनांचा वेग वाढला

पुरंदरमधील रस्त्यांवर गतिरोधकांची गरज; सायकल स्पर्धेनंतर वाहनांचा वेग वाढला

Jan 27, 2026 | 01:13 PM
कुत्रा-मांजर-गाढवांनाही उमेदवारीची कायदेशीर परवानगी द्या; बळीराजा शेतकरी संघटनेची निवेदनाद्वारे अजब मागणी

कुत्रा-मांजर-गाढवांनाही उमेदवारीची कायदेशीर परवानगी द्या; बळीराजा शेतकरी संघटनेची निवेदनाद्वारे अजब मागणी

Jan 27, 2026 | 01:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM