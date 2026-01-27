Karan Joharचा मोठा निर्णय; आठवडाभरासाठी सर्वात आवडती गोष्ट सोडली, म्हणाला, ‘युनिव्हर्स मला…”

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माता करण जोहर याने अलीकडेच एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्याने संपूर्ण आठवडाभर सोशल मीडियापासून दूर राहून एक आठवडा डिजिटल डिटॉक्स घेण्याचे वचन दिले. त्याने यूनिवर्सला मदतीची विनंती केली आहे.
करण जोहरने इंस्टाग्रामवर त्याच्या डिजिटल डिटॉक्सची घोषणा केली. त्याने लिहिले की तो एका आठवड्यासाठी सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर असेल. तो कोणत्याही स्टोरीज किंवा इतर काहीही पोस्ट करणार नाही. शिवाय, तो कोणाच्याही डीएमला उत्तरही देणार नाही.
हे डिटॉक्स शेअर केल्यानंतर, करण जोहरने यूनिवर्सला मदतीसाठी आवाहन केले. त्याच्या कथेच्या शेवटी, करणने लिहिले, “यूनिवर्स, मला शक्ती दे.” यासह, करण फक्त त्याच्या फोनपासून दूर राहण्याची शक्ती मागत आहे.
करण जोहरने का घेतला हा निर्णय?
करण जोहर डिजिटल डिटॉक्स घेत आहे. हा एक प्रकारचा मानसिक ब्रेक आहे जिथे लोक शांती मिळविण्यासाठी त्यांच्या फोन आणि सोशल मीडियापासून दूर राहतात. या काळात दूर राहण्यासाठी करणने विश्वाला शक्ती मिळावी म्हणून प्रार्थना केली आहे. यावरून दिसून येते की सोशल मीडियाची सवय किती मजबूत होऊ शकते.
करण जोहर सध्या बॉलिवूडच्या यशाने खूप खूश आहे. त्याने धुरंधर आणि बॉर्डर २ सारख्या अलिकडच्या चित्रपटांचे कौतुक केले आहे. तो म्हणतो की बॉलिवूड परत आले आहे. लोक आता थिएटरमध्ये जाण्यास तयार आहेत. या ब्रेकमुळे त्याला नवीन ऊर्जा मिळेल आणि तो नवीन प्रकल्पांसाठी तयार होईल.
