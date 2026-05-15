VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल

Amazon MX Player वर १५ मेपासून प्रदर्शित होणाऱ्या ‘विमल खन्ना’ या सर्वायव्हल थ्रिलर मालिकेचा दमदार ट्रेलर नुकताच लॉन्च करण्यात आला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 03:02 PM
अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरने आपल्या आगामी सर्वायव्हल थ्रिलर मालिकेचा ‘विमल खन्ना’चा दमदार ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आणला आहे. Amazon MX Player वर १५ मेपासून ही मालिका मोफत स्ट्रीम होणार आहे. प्रसिद्ध लेखक Surender Mohan Pathak यांच्या लोकप्रिय ‘द विमल सिरीज’वर आधारित असलेल्या या मालिकेत हिंदी साहित्यातील गाजलेलं पात्र प्रथमच डिजिटल पडद्यावर जिवंत होताना दिसणार आहे. मालिकेत Sunny Hinduja मुख्य भूमिकेत झळकणार असून त्याच्यासोबत Isha Talwar आणि Tara Alisha Berry यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

ट्रेलरमध्ये सतत संकटांनी वेढलेल्या विमल खन्नाचा थरारक प्रवास दाखवण्यात आला आहे. विश्वासघात, फसवणूक आणि जीव वाचवण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षात अडकलेला विमल प्रत्येक क्षणी नव्या संकटाला सामोरा जातो. रहस्यांची उकल होत असताना आणि प्रत्येक व्यक्तीचा खरा चेहरा समोर येऊ लागल्यावर “विमल खन्ना वाचणार की संपणार?” हा प्रश्न अधिकच गडद होत जातो.

चुकीच्या आरोपांमध्ये अडकलेला विमल स्वतःची निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी झगडताना एका अशा व्यवस्थेविरुद्ध उभा राहतो जी त्याला संपवण्याचा निर्धार करून बसलेली असते. परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना प्रत्येक पाऊल त्याच्यासाठी धोकादायक ठरतं आणि त्याच्या सुटकेची किंमत अधिक वाढत जाते. थरार, भावनिक संघर्ष आणि शहरी अंधाऱ्या जगाची तीव्रता यांचा संगम या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे.

Amazon MX Player चे कंटेंट प्रमुख Amogh Dusad यांनी सांगितले की, “सुरेंद्र मोहन पाठक यांच्या ‘विमल सिरीज’ला पडद्यावर आणणं आमच्यासाठी अत्यंत खास अनुभव होता. या पात्राने अनेक वर्षे वाचकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. मूळ कथेचं सार जपत आधुनिक प्रेक्षकांसाठी एक सिनेमॅटिक अनुभव तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”

या मालिकेबद्दल बोलताना Sunny Hinduja म्हणाला, “विमल हा टिपिकल हिरो नाही. तो एक सामान्य माणूस आहे जो असामान्य परिस्थितीत अडकतो. स्वतःची ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी आणि व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यासाठी त्याचा सुरू असलेला संघर्ष मला खूप भावला. त्याच्यातील असुरक्षितता आणि ताकद यांचं मिश्रणच या पात्राला वेगळं बनवतं.”

लेखक Surender Mohan Pathak यांनीही मालिकेबद्दल उत्साह व्यक्त करत सांगितले की, “विमल खन्ना हे पात्र अनेक वर्षांपासून वाचकांच्या मनात घर करून आहे. त्याचा प्रवास कायम स्वतःच्या अस्तित्वाशी झुंज देणारा राहिला आहे. आता ही कथा नव्या स्वरूपात पडद्यावर येताना पाहणं खूप खास आहे.” ‘विमल खन्ना’ ही मालिका १५ मेपासून Amazon MX Player वर मोबाइल, स्मार्ट टीव्ही, Amazon Shopping, Prime Video, फायर टीव्ही, जिओ टीव्ही आणि एअरटेल एक्स्ट्रीमसह विविध प्लॅटफॉर्मवर मोफत पाहता येणार आहे.

