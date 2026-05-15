Mahabharata Story: महाभारतात कर्णाने अर्जुनाला मारण्याची प्रतिज्ञा का घेतली होती?

महाभारताचे युद्ध केवळ शस्त्रांचा संघर्ष नव्हते, तर ते नातेसंबंध, अहंकार, सूड आणि नीतिमत्तेची लढाईसुद्धा होती. या युद्धात असे अनेक योद्धे होते, ज्यांच्या कथा आजही विचार करण्यास प्रवृत्त करतात. त्यापैकीच एक उदार मनाचा कर्ण होता. कर्ण आणि अर्जुन यांच्यातील युद्ध हे महाभारतातील सर्वात प्रसिद्ध घटनांपैकी एक मानले जाते. पण तुम्हाला माहित आहे का कर्णाने अर्जुनाला ठार मारण्याची प्रतिज्ञा का केली? काय होतील यामागील कारणे ते जाणून घ्या
कर्णाचा जन्म कुंती आणि सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने झाला होता. परंतु, सामाजिक कलंकाच्या भीतीने, कुंतीने नवजात कर्णाला एका टोपलीत ठेवून नदीत सोडून दिले. नंतर अधिरथ आणि राधा यांनी त्याचे पालनपोषण केले. सूतपुत्र म्हटले जात असल्यामुळे, कर्णाला बालपणापासूनच अपमान आणि भेदभावाला सामोरे जावे लागले. कर्ण अत्यंत प्रतिभावान आणि एक महान धनुर्धारी असूनही, समाज त्याच्या जन्मामुळे त्याला तुच्छ लेखत असे. या सर्व गोष्टींमुळे त्याच्या मनात प्रचंड क्रोध निर्माण झाला.
महाभारतानुसार, जेव्हा गुरु द्रोणाचार्यांनी आपल्या शिष्यांना युद्धकलेचे प्रदर्शन घडवून आणले, तेव्हा अर्जुनाने आपल्या विलक्षण धनुर्विद्येने सर्वांना प्रभावित केले. त्यानंतर कर्णाने, आपणही तसेच करू शकतो असा दावा करत अर्जुनाला आव्हान दिले. दरम्यान, कर्णाच्या जाती आणि ओळखीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. सारथ्याचा मुलगा असे संबोधल्यामुळे त्याला स्पर्धेत भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली. या अपमानामुळे कर्णाच्या मनात अर्जुनाबद्दल वैर आणि राग अधिकच वाढला.
कर्ण आणि अर्जुन दोघेही महान धनुर्धारी होते. दोघांकडेही दिव्य शस्त्रे होती आणि ते युद्धकौशल्यात अतुलनीय मानले जात होते. आपण अर्जुनापेक्षा कमी नाही हे सिद्ध करण्याची कर्णाची नेहमीच इच्छा होती. अनेक कथांमध्ये असे सांगितले जाते की, कर्णाने युद्धात अर्जुनाला पराभूत करून आपल्या अपमानाचा बदला घेण्याची प्रतिज्ञा केली होती. म्हणूनच कर्ण आणि अर्जुन यांच्यातील युद्ध हे महाभारतातील सर्वात रोमांचक आणि निर्णायक युद्ध मानले जाते.
महाभारत युद्धापूर्वी, माता कुंतीने कर्णाला सत्य सांगितले, तो तिचा ज्येष्ठ पुत्र होता आणि पांडव त्याचे भाऊ होते. कुंतीने त्याला पांडवांची बाजू घेण्याचा आग्रह केला, पण कर्ण दुर्योधनाशी एकनिष्ठ राहिला. दरम्यान, त्याने कुंतीला वचन दिले की तो अर्जुनाशिवाय इतर कोणत्याही पांडवाला मारणार नाही. यावरून हे स्पष्ट दिसते की अर्जुन त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे लक्ष्य आणि प्रतिस्पर्धी बनला होता.
महाभारतातील कर्ण आणि अर्जुन यांचे युद्ध हे केवळ दोन योद्ध्यांमधील युद्ध नव्हते. तो सन्मान, सूड, मैत्री आणि नियतीचा संघर्ष होता. एका बाजूला सर्वोत्कृष्ट धनुर्धारी मानला जाणारा अर्जुन होता, तर दुसऱ्या बाजूला कर्ण होता, ज्याने कठीण परिस्थितीतही स्वतःला एक महान योद्धा सिद्ध केले होते. म्हणूनच आजही कर्ण आणि अर्जुन यांच्यातील वैर हे महाभारतातील सर्वात प्रसिद्ध घटनांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते.
Ans: कर्ण आणि अर्जुन यांच्यातील स्पर्धा, अपमान आणि युद्धातील वैरामुळे कर्णाने अर्जुनाचा वध करण्याची प्रतिज्ञा घेतली होती
Ans: द्रोणाचार्यांच्या शस्त्रप्रदर्शनावेळी कर्णाने अर्जुनाला आव्हान दिले होते. मात्र त्याच्या जन्माविषयी प्रश्न उपस्थित झाल्याने त्याचा अपमान झाला आणि तेथून वैर वाढले.
Ans: कुरुक्षेत्र युद्धात दोघांमध्ये भीषण युद्ध झाले. कर्णाच्या रथाचे चाक अडकल्यानंतर अर्जुनाने त्याचा वध केला.