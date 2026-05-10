Amazon Sale 2026: अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air झाला स्वस्त! 22 हजारांच्या फ्लॅट डिस्काऊंटसह मिळणार या ऑफर्स

Amazon Great Summer Sale 2026: अ‍ॅपलचा सर्वात स्लिम iPhone Air खरेदी करण्याची योग्य वेळ आता आली आहे. अ‍ॅमेझॉनवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये ग्राहकांना आयफोन खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 11:35 AM
  • अ‍ॅमेझॉन ग्रेट समर सेल 2026 मध्ये आयफोन एअरवर तब्बल 22 हजार रुपयांचा फ्लॅट डिस्काऊंट मिळत आहे.
  • HDFC बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनससह ग्राहकांना अतिरिक्त बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • Apple चा सर्वात स्लिम आयफोन एअर 120Hz OLED डिस्प्ले आणि A19 चिपसेटसह येतो.
Amazon Sale: तुम्ही गेल्या अनेक दिवसांपासून अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air खरेदी करण्याचा प्लॅनिंग करताय का? तुम्ही देखील या आयफोन मॉडेलवर ऑफर्स आणि डिस्काऊंट मिळण्याची वाट बघत आहात का? तर आता अखेर तुमची प्रतिक्षा संपली आहे. कारण ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनवर अ‍ॅमेझॉन ग्रेट समर सेल 2026 सुरु झाला आहे. या सेलमध्ये तुम्हाला आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम आयफोन मॉडेल अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

खरं तर कंपनीने हा आयफोन मॉडेल भारतात 1,19,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता या आयफोन मॉडेलवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. त्यामुळे या डिव्हाईसची किंमत अत्यंत कमी झाली आहे. आता सर्वात स्लिम आयफोन अत्यंत कमी किंमतीत तुम्ही घरी घेऊन येऊ शकता. लक्षात ठेवा, अ‍ॅमेझॉनवरील या डिल्स अत्यंत मर्यादित काळासाठी असतात. त्यामुळे या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला घाई करावी लागणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

अ‍ॅपल आयफोन एअरवर जबरजस्त डिल्स उपलब्ध

भारतात टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने सर्वात पातळ आयफोन एअर 1,19,900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता अ‍ॅमेझॉन ग्रेट समर सेल 2026 मध्ये या आयफोन मॉडेलवर तब्बल 22 हजार रुपयांचे फ्लॅट डिस्काऊंट ऑफर केले जात आहे. या डिस्काऊंटनंतर आयफोन मॉडेलची किंमत 97,990 रुपये होणार आहे. याशिवाय HDFC बँक क्रेडिट कार्डद्वारे ईएमआय व्यवहार केल्यास ग्राहकांना 1,250 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळणार आहे.

जास्त बचत करण्यासाठी यूजर्स त्यांचे जुने स्मार्टफोन मॉडेल एक्सचेंज करू शकतात. या व्यवहारात त्यांना आणखी 4 हजार रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. हे लक्षात ठेवा की एक्सचेंजची अचूक किंमत तुमच्या जुन्या फोनच्या मॉडेल आणि स्थितीवर अवलंबून असणार आहे. ज्या लोकांना एकाच वेळी पूर्ण पेमेंट करायचा नाही त्यांच्यासाठी 3,442 रुपयांपासून सुरु होणारा ईएमआय पर्याय देखील उपलब्ध आहे.

अ‍ॅपल आयफोन एअरचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

अ‍ॅपल आयफोन एअरमध्ये 6.5-इंच OLED स्क्रीन दिली आहे, जी 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्सपर्यंत पीक आउटडोर ब्राइटनेस आणि प्रोमोशन सपोर्टसह येते. हे आयफोन मॉडेल अ‍ॅपलच्या लेटेस्ट A19 चिपसेटवर आधारित आहे. फोटोग्राफीसाठी अ‍ॅपल आयफोन एअरमध्ये 48MP चा फ्यूजन कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या आयफोन मॉडेलमध्ये समोरील बाजूला 18MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या आयफोनच्या डिझाईनने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. याची जाडी फक्त 5.6 मिमी आहे आणि वजन अंदाजे 165 ग्रॅम आहे, ज्यामुळे हा ॲपलचा आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम आणि हलका आयफोन ठरतो.

