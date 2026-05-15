कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral
नक्की काय घडलं ?
खंभालिया गावात भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञाच्या निमित्ताने एका खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमात कवी जिग्नेश यांनी श्रीकृष्ण भक्ती आणि मैत्रीवर आधारित सुंदर भजन सादर केले. त्यांनी इतक्या मधुर आवाजात हे भजन गायले की ऐकून श्रोता वर्ग बुधुंद होऊन त्यांच्या या भजनात रंगुण गेले. जसजसा हा कार्यक्रम पुढे गेला लोकांनी खुश होऊन कविराजवर पैसे उधळण्यास सुरुवात केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे पैसे धार्मिक कार्यक्रम आणि समाजसेवेसाठी दान केले जात होते. सुरुवातीला लोकांनी पैसे कविराजवर उधळायला सुरुवात केली पण जसा कार्यक्रम पुढे गेला लोकांनी अक्षरश: पिशवीत भरुन हे पैसे त्यांच्या अंगावर उढळले. हे पाहून असं वाटतं होतं जणू त्यांच्यावर पैशांचा पाऊसच पडत आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कवी जिग्नेश यांच्यासमोर आणि त्यांच्या अंगावर पैशांचा ढिग पडल्याचे दिसून येईल.
View this post on Instagram
6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral
या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत ज्यात लोक स्टेजवर जाऊन पैशांच्या नोटा उधळताना दिसले. व्हडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये कार्यक्रमाची चर्चा आणखी रंगली आणि हा कार्यक्रम चर्चेचा नवीन विषय बनला. काहींनी व्हिडिओची प्रशंसा केली तर काहींनी पैसे उधळण्याच्या या प्रकारावर आपला संताप व्यक्त केला. पैसे हे लक्ष्मीचे रुप असल्याने त्यांना असे फेकणे किंवा उधळणे चुकीची गोष्ट आहे अशा प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या. एका यूजरने म्हटले की, “जर तुमच्याकडे पैसा असेल, तर तुम्ही गरीब आणि गरजूंची मदत कशी करू शकता? असे केल्यास, तुम्ही आयुष्यात यशस्वी व्हाल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पैशाला ‘लक्ष्मी’ म्हणा आणि जेव्हा तो तुमच्या पायाशी लोळतो, तेव्हा लज्जित व्हा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “यांच्याकडे पैसा जरा जास्तच आहे असे वाटते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.