  Video Viral Gujarat Bhajan Program Audience Showered Money Upon Kaviraj Jignesh Viral News In Marathi

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

Gujarat Viral Video : गुजरातच्या दियारा कार्यक्रमात कवीने भक्तीगीत सादर केले जे लोकांना इतके भावले की त्यांनी थेट पैशांची उधळण करायला सुरुवात केली. कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमुळे आता सोशल मिडियावर चर्चेला उधाण आले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 02:30 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • गुजरातमधील एका धार्मिक कार्यक्रमात कविराज जिग्नेश यांच्या भजनावर चाहत्यांनी नोटांचा वर्षाव केला.
  • कार्यक्रमादरम्यान स्टेजवर पैशांचे ढिग साचल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • युजर्सने घटनेवर प्रतिक्रिया देत यावर आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
सोशल मिडियावर कधी काय दिसून येईल ते सांगता येत नाही. इथे अनेक घटनांचे व्हिडिओज शेअर केले जातात जे आपल्याला थक्क करुन सोडतात. अलिकडेच गुजरातमध्ये आयोजित एका संगीत कार्यक्रमातील व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कार्यक्रमात कविराज जिग्नेश यांनी सुंदर भजन सादर केले जे ऐकून सर्व श्रोते इतके खुश झाले की लोकांनी त्याच्यांवर नोटांचा वर्षाव करायला सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ अलिकडे इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला असून यात नोटांचा ढिग आपल्याला स्पष्ट दिसून येतो. चला या घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं ?

खंभालिया गावात भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञाच्या निमित्ताने एका खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमात कवी जिग्नेश यांनी श्रीकृष्ण भक्ती आणि मैत्रीवर आधारित सुंदर भजन सादर केले. त्यांनी इतक्या मधुर आवाजात हे भजन गायले की ऐकून श्रोता वर्ग बुधुंद होऊन त्यांच्या या भजनात रंगुण गेले. जसजसा हा कार्यक्रम पुढे गेला लोकांनी खुश होऊन कविराजवर पैसे उधळण्यास सुरुवात केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे पैसे धार्मिक कार्यक्रम आणि समाजसेवेसाठी दान केले जात होते. सुरुवातीला लोकांनी पैसे कविराजवर उधळायला सुरुवात केली पण जसा कार्यक्रम पुढे गेला लोकांनी अक्षरश: पिशवीत भरुन हे पैसे त्यांच्या अंगावर उढळले. हे पाहून असं वाटतं होतं जणू त्यांच्यावर पैशांचा पाऊसच पडत आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कवी जिग्नेश यांच्यासमोर आणि त्यांच्या अंगावर पैशांचा ढिग पडल्याचे दिसून येईल.

या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत ज्यात लोक स्टेजवर जाऊन पैशांच्या नोटा उधळताना दिसले. व्हडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये कार्यक्रमाची चर्चा आणखी रंगली आणि हा कार्यक्रम चर्चेचा नवीन विषय बनला. काहींनी व्हिडिओची प्रशंसा केली तर काहींनी पैसे उधळण्याच्या या प्रकारावर आपला संताप व्यक्त केला. पैसे हे लक्ष्मीचे रुप असल्याने त्यांना असे फेकणे किंवा उधळणे चुकीची गोष्ट आहे अशा प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या. एका यूजरने म्हटले की, “जर तुमच्याकडे पैसा असेल, तर तुम्ही गरीब आणि गरजूंची मदत कशी करू शकता? असे केल्यास, तुम्ही आयुष्यात यशस्वी व्हाल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पैशाला ‘लक्ष्मी’ म्हणा आणि जेव्हा तो तुमच्या पायाशी लोळतो, तेव्हा लज्जित व्हा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “यांच्याकडे पैसा जरा जास्तच आहे असे वाटते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 15, 2026 | 02:30 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

