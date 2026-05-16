NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

Vishal Dadlani यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरणावर संताप व्यक्त करत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 08:56 PM
  • विशाल दादलानीने या प्रकरणाविषयी मत व्यक्त केला
  • “…जेव्हा खुर्चीवर बसलेले मंत्री म्हणतात ‘यात काय मोठी गोष्ट आहे!'”
  • विशालकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे त्यांनी त्याचे आभार मानले
देशामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कष्टाला काही किंमत आहे की नाही? असा प्रश्न सध्या सगळ्या क्षेत्रामधून केला जात आहे. सिनेक्षेत्रातून अतुल कुलकर्णी यांनी पोस्ट शेअर करत देशाच्या शिक्षण खात्याला टोला लागवला होता. विविध कलाकारंनी यावर राग व्यक्त केला होता. आता देशातील सुप्रसिद्ध संगीतकार तसेच गायक विशाल दादलानीने या प्रकरणाविषयी मत व्यक्त केला आहे आणि राग व्यक्त केला आहे. विशालचा हा राग फक्त विशालपूर्ती मर्यादित नसून त्याच्या चाहत्यांचेही सारखेच मत आहे.

NEET Paperleak प्रकरणी काय म्हणाला Vishal Dadlani?

Vishal Dadlani ने त्याच्या @vishaldadlani या सोशल मीडिया हॅण्डलवरून पोस्ट शेअर केली आहे. Video पोस्ट करण्यामागचे कारण सांगताना तो म्हणतो की, “मी ही Video त्या विद्यार्थ्यांसाठी बनवत आहे, ज्यांचा NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे वर्ष वाया गेलं आहे, ज्यांचा वेळ वाया गेला आहे.” पुढे विशाल म्हणतो की, “हे फार चुकीचं आहे. हे प्रत्येक वर्षी घडतं. सगळ्यात दुदैवी म्हणजे देशातील कोणत्याही संस्थानाला याची जबाबदारी घ्यायची नाहीये. सगळ्यात वाईट तेव्हा वाटतं जेव्हा खुर्चीवर बसलेले मंत्री म्हणतात ‘यात काय मोठी गोष्ट आहे!'” विशालने सत्तेत बसणाऱ्या अशिक्षित राजकारण्यांना टोला लगावत म्हंटल आहे की, “दुर्दैव म्हणजे आपण अशा वेळेत जगत आहोत, जिथे देशात शिक्षणाला काही किंमत नाहीये, कारण सत्तेत बसणारे शिक्षित नाहीयेत आणि हेच आपल्या भारताला एकेदिवशी नष्ट करणार आहे.”

विशालने देशाच्या जनतेला आवाहन केले आहे. पुढे तो म्हणतो की, “चांगल्या आणि शिक्षित नेत्यांना आपले मतदान करा. जर आपल्याला आपल्या देशाचे भविष्य उत्तम घडवायचे असेल तर जात, धर्म आणि पंथाच्या पलीकडे विचार करून एका चांगल्या आणि शिक्षित नेत्याला मतदान करावे लागेल. अशा अशिक्षित लोकांना सत्तेत नका आणू, मग तो उमेदवार तुमच्या जातीतला असो, धर्मातला किंवा घरातला! आता खूप झालं!”

 

विद्यार्थ्यांनी केले सांत्वनाचं कौतुक!

NEET पेपरफुटीमुळे ग्रस्त विद्यार्थ्यांना विशालकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे त्यांनी त्याचे आभार मानले आहे. तसेच त्याच्या विचारांचे कौतुक केले आहे.

Published On: May 16, 2026 | 08:56 PM

