Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे, पण तरीही हा संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडू शकतो. वाचून धक्का बसला ना? RCB चाहत्यांनी तर हे वाचायलाच पाहिजे, नक्की कसे आहे समीकरण

Updated On: May 16, 2026 | 08:49 PM
কসে আহে প্লेऑफचे धक्कादायक समीकरण (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • अजूनही प्लेऑफचं गणित उलटसुलट होऊ शकतं
  • आरसीबी संघ पडू शकतो बाहेर
  • कसे आहे हे धक्कादायक समीकरण 
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर १६ गुणांसह आयपीएल २०२६ च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. अंदाजानुसार बंगळूरचे प्लेऑफमधील स्थान जवळपास ९९% निश्चित आहे. तथापि, उर्वरित १% संघाला प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर काढण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो. चला तर मग, अव्वल स्थानी असूनही बंगळूर प्लेऑफच्या शर्यतीतून कसे बाहेर पडू शकते, हे आधी जाणून घेऊया. ५९ लीग सामन्यांनंतर, गुजरात टायटन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू, सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्स हे अव्वल चार संघ अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर आहेत.

बंगळूरने १२ सामने खेळले आहेत. संघाचे उर्वरित दोन सामने पंजाब आणि हैदराबाद यांच्याविरुद्ध आहेत, जे दोन्ही संघ गुणतालिकेत अनुक्रमे चौथ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. जर बंगळूर आपले उर्वरित दोन्ही सामने हरले, तर त्याचा फायदा साहजिकच हैदराबाद आणि पंजाबला होईल. दोन्ही सामन्यांतील पराभवामुळे बंगळूरकडे केवळ १६ गुण असतील.

पंजाब आणि हैदराबादने आपले उर्वरित दोन सामने जिंकायला हवेत

दुसरीकडे, पंजाब आणि हैदराबादने प्रत्येकी १२ सामने खेळले आहेत. हैदराबादचे १४ गुण आहेत आणि पंजाबचे १३ गुण आहेत. येथून, हैदराबाद आपले उर्वरित दोन्ही सामने जिंकून १८ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि पंजाब आपले दोन्ही सामने जिंकून १७ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. बंगळूरु, जो आपले उर्वरित दोन्ही सामने हरेल, तो १६ गुणांवरच मर्यादित राहील.

गुजरातनेही आपले उर्वरित दोन सामने जिंकायला हवेत

टॉपवर असलेल्या असलेल्या गुजरातनेही आपले उर्वरित दोन सामने जिंकायला हवेत. गुजरातकडे सध्या १२ सामन्यांमधून १६ गुण आहेत. संघाला आपले शेवटचे दोन सामने कोलकाता नाईट रायडर्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहेत. दोन्ही सामने जिंकल्यास गुजरात २० गुणांवर पोहोचेल.

राजस्थान रॉयल्सने तिन्ही सामने जिंकायला हवेत

या परिस्थितीत, बंगळूरु १६ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर जाईल. आता, राजस्थान रॉयल्स उर्वरित सामना जिंकू शकतो. हा संघ ११ सामन्यांमधून सहा विजयांसह १२ गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे. संघाला दिल्ली कॅपिटल्स, लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्याविरुद्ध तीन सामने खेळायचे आहेत. तिन्ही सामने जिंकल्यास राजस्थानचे १८ गुण होतील आणि ते चौथे स्थान मिळवतील, ज्यामुळे १६ गुण असलेला आरसीबी प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडेल. हे धक्कादायक समीकरण खरंच घडणार आहे का? याचा आता चाहते विचार करायला लागले आहेत. कारण क्रिकेट हा असा खेळ आहे जिथे काहीही घडू शकतं. 

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे
Hardik Pandya: सोशल मीडियावर रंगली कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा, व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ
