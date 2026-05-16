“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

राज्यातील मंत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणात EV वाहनांचा वापर करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार आगपाखड केली आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 08:35 PM
Rohini Khadse slams Maharashtra MInisters over Using EV Cars

Photo : Rohini-Khadse

  • राज्यातील मंत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणात EV वाहनांचा वापर
  • याच पार्श्वभूमीवर रोहिणी खडसे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार आगपाखड
  • सगळ्यांनीच जर ईव्ही कार वापरायला सुरुवात केली तर काही दिवसांनी राज्यात विजेचाही तुटवडा जाणवेल – रोहिणी खडसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका  इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचे आवाहन देशवासियांना केले होते. यानंतर देशभरातून अनेक चर्चाना उधाण आले. विशेषकरून विरोधकांनी यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. सामान्य नागरिकांनी देखील मंत्र्यांच्या ताफ्यावरून होणाऱ्या इंधनाच्या वापरावरून नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले. अश्यातच प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासह अनेक बड्या मंत्र्यांनी आपल्या ताफयातील वाहनांवर कपात केली. तसेच आता राज्यातील मंत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणात EV वाहनांचा वापर करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार आगपाखड केली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीविषयी देशवासियांना केलेल्या आवाहनानंतर देशभरातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात मोठी घाट केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा याचे मोठे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याआधीच आपल्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द केला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पत्रकारांशी संवाद साधत आपल्या वाहनांचा ताफा कमी करत असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय ते इलेक्ट्रिक वाहनांमधूनच प्रवास करताना दिसून आले. मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री उदय सामंत, भाजप नेते प्रवीण दरेकर हेदेखील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करत असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून रोहिणी खडसे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टवरून चांगलेच सुनावले आहे.

काय म्हणाल्या रोहिणी खडसे?

रोहिणी खडसे यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पोस्ट करत म्हणाल्या, “जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. तेव्हापासून आपल्या राज्यातील मंत्री-संत्री नव्या कोऱ्या EV Car घेत सुटलेत. लोकांना हे एकाप्रकारे ईव्ही कार घेण्याचे आवाहन करत आहेत.”

“आज पावसाळा तोंडावर आहे, पेरणीचे दिवस सुरू झालेत. या अत्यंत गरजेच्या काळात माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास सहन करावा लागतोय. त्याला वेळेत वीज मिळत नाहीये. याचा विचार सत्ताधारी करणार आहेत का ?”

“या मंत्र्या-संत्र्यांना काय आहे? यांना तर कुठंही वीज उपलब्ध होईल, हे बेसुमार वीज वापरतील. पण हा खड्डा माझ्या शेतकऱ्यांच्या सोसावा लागेल ना ! सगळ्यांनीच जर ईव्ही कार वापरायला सुरुवात केली तर काही दिवसांनी राज्यात विजेचाही तुटवडा जाणवेल आणि आता ८ तास असणारे लोडशेडींग उद्या १५-१६ तासांवर पोहोचेल..”

“जरा भान ठेवून वागा, माझ्या शेतकऱ्यांचा जरा विचार करा ! सगळ्याच गोष्टी काय पीआर आणि मार्केटिंगसाठी कसे करता ?” असा संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

Published On: May 16, 2026 | 08:35 PM

