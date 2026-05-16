  Ind Vs Afg Odi Sanju Samson To Be Ignored For The Series Agarkar Will Give Chance To Different Player Instead Of Rishabh Pant

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

संजू सॅमसन या वर्षीच्या टी-२० विश्वचषकात टीम इंडियाचा सर्वात मोठा हिरो आणि 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' होता. त्यामुळे, त्याला संघातून वगळल्याची बातमी ही नक्कीच धक्कादायक आहे

Updated On: May 16, 2026 | 08:30 PM
संजू आणि ऋषभला मिळणार डच्चू (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • भारत विरूद्ध अफगाणिस्तान ODI सिरीज 
  • संजू सॅमसनला वगळले
  • ऋषभ पंतच्या जागी लागणार ‘या’ खेळाडूची वर्णी
जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या एकमेव कसोटी आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघाची निवड करण्याच्या तयारीत राष्ट्रीय निवड समिती असताना, या वर्षीच्या टी-२० विश्वचषक विजयाचा सर्वात मोठा नायक असलेल्या संजू सॅमसनबद्दल एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे. एका प्रमुख वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, शुभमन गिल कसोटी सामन्यांचे कर्णधारपद भूषवेल, तर वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिली जाऊ शकते. कसोटी सामने ६ जून रोजी मुल्लानपूर येथे सुरू होतील. त्यानंतर दोन्ही संघ १४ जून (धर्मशाला), १७ जून (लखनौ) आणि २० जून (चेन्नई) रोजी एकदिवसीय सामने खेळतील.

या वृत्तानुसार, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये केएल राहुल हा प्रथम पसंतीचा यष्टीरक्षक राहील, तर इशान किशन हा दुसरा पर्याय असेल. भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजयात स्टार खेळाडू ठरलेला आणि आयपीएलमध्येही उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेला किशन, ऋषभ पंतच्या जागी निवडला जाऊ शकतो. काहींना वाटत होते की पंतच्या जागी सॅमसनला संधी मिळेल, पण संजू सॅमसनला एकदिवसीय संघात स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

लवकरच करणार संघ जाहीर 

पूर्वीच्या वृत्तांनुसार, बीसीसीआय निवड समिती १९ मे रोजी भारताचा संघ जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मंडळाने संभाव्य खेळाडूंना कसोटी सामन्यांची तयारी सुरू करण्यास आधीच सांगितले आहे. निवडकर्त्यांमध्ये जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंतिम सामना आणि २०२७ च्या ५० षटकांच्या विश्वचषकावर लक्ष केंद्रित करून चर्चा सुरू झाली आहे. निवडकर्ते २०२८ च्या टी-२० विश्वचषकावरही लक्ष केंद्रित करण्याची तयारी करत आहेत.

सॅमसनचे दिग्गजांकडून कौतुक

या वर्षी संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्स संघात सामील झाला. सुरुवातीच्या काही धक्क्यांनंतर, संजूच्या बॅटने चांगली कामगिरी केलेल्या बहुतेक सामन्यांमध्ये चेन्नईने विजय मिळवला. ज्या सामन्यांमध्ये सॅमसन अपयशी ठरला, त्या सामन्यांमध्ये चेन्नईला पराभवाला सामोरे जावे लागले. सॅमसन सध्या या मोठ्या स्पर्धेत चेन्नईसाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे आणि सध्या एकूण सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये आठव्या क्रमांकावर आहे. १२ सामन्यांनंतर, संजूने तितक्याच डावांमध्ये ५० च्या सरासरीने ४५० धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन शतके आणि एका अर्धशतकाचा समावेश आहे. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे रवी शास्त्रींसारख्या दिग्गजानेही संजू पुढचा टी-२० कर्णधार होईल असे म्हटले आहे. मात्र, एकदिवसीय सामन्यांसाठी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या बातम्या खूपच आश्चर्यकारक आहेत.

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर
IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM