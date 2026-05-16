Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

या वृत्तानुसार, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये केएल राहुल हा प्रथम पसंतीचा यष्टीरक्षक राहील, तर इशान किशन हा दुसरा पर्याय असेल. भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजयात स्टार खेळाडू ठरलेला आणि आयपीएलमध्येही उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेला किशन, ऋषभ पंतच्या जागी निवडला जाऊ शकतो. काहींना वाटत होते की पंतच्या जागी सॅमसनला संधी मिळेल, पण संजू सॅमसनला एकदिवसीय संघात स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
लवकरच करणार संघ जाहीर
पूर्वीच्या वृत्तांनुसार, बीसीसीआय निवड समिती १९ मे रोजी भारताचा संघ जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मंडळाने संभाव्य खेळाडूंना कसोटी सामन्यांची तयारी सुरू करण्यास आधीच सांगितले आहे. निवडकर्त्यांमध्ये जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंतिम सामना आणि २०२७ च्या ५० षटकांच्या विश्वचषकावर लक्ष केंद्रित करून चर्चा सुरू झाली आहे. निवडकर्ते २०२८ च्या टी-२० विश्वचषकावरही लक्ष केंद्रित करण्याची तयारी करत आहेत.
सॅमसनचे दिग्गजांकडून कौतुक
या वर्षी संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्स संघात सामील झाला. सुरुवातीच्या काही धक्क्यांनंतर, संजूच्या बॅटने चांगली कामगिरी केलेल्या बहुतेक सामन्यांमध्ये चेन्नईने विजय मिळवला. ज्या सामन्यांमध्ये सॅमसन अपयशी ठरला, त्या सामन्यांमध्ये चेन्नईला पराभवाला सामोरे जावे लागले. सॅमसन सध्या या मोठ्या स्पर्धेत चेन्नईसाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे आणि सध्या एकूण सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये आठव्या क्रमांकावर आहे. १२ सामन्यांनंतर, संजूने तितक्याच डावांमध्ये ५० च्या सरासरीने ४५० धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन शतके आणि एका अर्धशतकाचा समावेश आहे. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे रवी शास्त्रींसारख्या दिग्गजानेही संजू पुढचा टी-२० कर्णधार होईल असे म्हटले आहे. मात्र, एकदिवसीय सामन्यांसाठी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या बातम्या खूपच आश्चर्यकारक आहेत.
