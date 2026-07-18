Salman Khan : सलमान खानच्या हस्ते घरांच्या चाव्या, झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यात नवी सुरुवात

स्वतःच्या हक्काचं घर मिळणं हे प्रत्येक कुटुंबाचं मोठं स्वप्न असतं. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हे स्वप्न पूर्ण झालं की त्या आनंद शब्दात सांगता येत नाही. मुंबईत असाच एक भावनिक क्षण पाहायला मिळाला, जेव्हा अनेक पात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन लाभार्थ्यांना त्यांच्या नव्या घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या. या विशेष कार्यक्रमाला बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान उपस्थित राहिल्याने वातावरण आणखी उत्साहपूर्ण झाले.
वांद्रे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमात 50 हून अधिक कुटुंबांना त्यांच्या घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या. अनेक लाभार्थ्यांसाठी हा आयुष्यातील सर्वात मोठा दिवस ठरला. घराची चावी हातात येताच अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. कार्यक्रमादरम्यान सलमान खानने लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना नव्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले. कार्यालयाबाहेरही चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. अभिनेता जवळून पाहण्यासाठी अनेकजण तासन्तास प्रतीक्षा करत होते.
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यावेळी एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसन प्रकल्पांची माहिती दिली. शहरातील झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्मानाचे निवासस्थान मिळावे, यासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. आधुनिक सुविधा असलेली घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सलमान खानने एसआरएच्या विविध कामांची माहिती जाणून घेतली. डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या नवीन आयटी सर्व्हर विभागालाही त्यांनी भेट दिली. या सुविधेमुळे कार्यालयीन कामकाज अधिक जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. भविष्यात नागरिकांना ऑनलाइन सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
याच कार्यक्रमात एसआरएच्या कामाचा आढावा घेणाऱ्या विशेष कॉफी टेबल पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तकातून संस्थेच्या विविध प्रकल्पांचा प्रवास, पुनर्वसनाची प्रक्रिया आणि यशस्वी उदाहरणांची माहिती मांडण्यात आली आहे. घरांच्या चाव्या स्वीकारल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला. स्वतःच्या नावावर सुरक्षित घर मिळाल्याने मुलांच्या भविष्यासाठी आता अधिक विश्वास वाटत असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. काहींनी अनेक वर्षे भाड्याच्या किंवा असुरक्षित घरात राहिल्यानंतर आता स्थिर आयुष्याची सुरुवात होत असल्याचे सांगितले.
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मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात घर मिळवणे अनेकांसाठी कठीण असते. त्यामुळे पुनर्वसन योजनांमधून मिळणारे कायमस्वरूपी घर हे केवळ चार भिंतींचे बांधकाम नसून नव्या आयुष्याची सुरुवात असते. सुरक्षित वातावरण, चांगल्या सुविधा आणि स्थिर जीवन यामुळे अनेक कुटुंबांच्या भविष्यात सकारात्मक बदल घडू शकतो. या कार्यक्रमातून पुनर्वसन योजनांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले. प्रशासनाचे प्रयत्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लाभार्थ्यांचा विश्वास यामुळे अशा योजनांना अधिक बळ मिळत आहे. स्वतःच्या घराची चावी हातात घेताना लाभार्थ्यांच्या डोळ्यांत दिसलेला आनंद हा या संपूर्ण उपक्रमाच्या यशाची खरी पावती ठरली.