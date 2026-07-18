US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी

पश्चिम आशिया म्हणजेच मध्यपूर्वेमध्ये (Middle East) सुरू असलेला अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष (US-Israel Iran War)आता अत्यंत भीषण आणि अनियंत्रित वळणावर पोहोचला आहे. सलग सातव्या रात्री दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सामरिक प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करत प्रचंड बॉम्बवर्षाव केला आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) इराणशी संबंधित लष्करी तळ, निगराणी केंद्रे आणि भूमिगत शस्त्रसाठ्यांवर हल्ले केल्याचा दावा केला असतानाच, इराणने त्याला अत्यंत विनाशकारी प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) जॉर्डन, सीरिया, कुवेत, ओमान आणि बहरीन या ५ ते ६ देशांमध्ये पसरलेल्या अमेरिकेच्या बलाढ्य लष्करी तळांवर एकाच वेळी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोनद्वारे भीषण हल्ला चढवला आहे.
या हल्ल्यामुळे अमेरिकन लष्कराचे अपरिमित नुकसान झाले असून महासत्तेची अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा यंत्रणा इराणसमोर पूर्णपणे हतबल झाल्याचे चित्र आहे. या ऐतिहासिक लष्करी कारवाईमुळे जागतिक स्तरावर तिसऱ्या महायुद्धाची (World War 3) भीती वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण संघर्षातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या अमेरिकन हवाई संरक्षण यंत्रणेवर (Air Defence System) जगाचा विश्वास होता, ती इराणच्या क्षेपणास्त्रांसमोर पत्त्यांसारखी कोलमडली. जॉर्डन आणि आखाती प्रदेशात तैनात असलेल्या अमेरिकेच्या अत्याधुनिक ‘पॅट्रियट’ (Patriot) बॅटऱ्या इराणच्या वेगवान बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांना हवेत रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या. इराणची क्षेपणास्त्रे ही सुरक्षा भेदून थेट अमेरिकन तळांवर आदळली.
अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने (पेंटागॉन) अधिकृतपणे दिलेल्या माहितीनुसार, या थेट क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये किमान १३ अमेरिकन लष्करी कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये १० लष्करी जवान आणि ३ नौसैनिकांचा (Sailors) समावेश आहे. जखमींची संख्या याहून अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, अमेरिकन छावण्यांमध्ये सध्या प्रचंड घबराट पसरली आहे.
⚡️ A scene documenting the moment the Iranian Revolutionary Guard Corps bombed the American Muwaffaq Salti Air Base in Jordan last night. pic.twitter.com/vaxk0yfZOO — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 18, 2026
credit – social media and Twitter
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इराणच्या आयआरजीसीने (IRGC) जॉर्डनमधील अत्यंत संवेदनशील आणि अमेरिकेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘मुवफ्फाक सॉल्ट हवाई तळाला’ (Muwaffaq Salti Air Base) मुख्य लक्ष केले होते. हा तळ मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या लढाऊ विमाने, प्रगत ड्रोन आणि गुप्तचर मोहिमांचे प्रमुख केंद्र आहे. इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी या तळावरील कमांड सेंटर्स, विमानांचे निवारे (Hangers), दारूगोळा डेपो आणि प्रगत ‘HIMARS’ रॉकेट लाँचर्सचा थरकाप उडवला.
स्फोटांचे आवाज इतके प्रचंड होते की, जॉर्डनच्या सीमेपलीकडे असलेल्या इस्रायलच्या ताब्यातील प्रदेशातही भूकंपासारखे धक्के जाणवले आणि स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. जॉर्डनच्या लष्कराने त्यांचे हवाई दल वापरून १० इराणी क्षेपणास्त्रे पाडल्याचा दावा केला असला, तरी इराणच्या मुख्य हल्ल्याची तीव्रता रोखणे कोणालाही शक्य झाले नाही. जॉर्डनमध्ये सध्या ३,००० ते ४,००० अमेरिकन सैनिक तैनात असून, ते सर्व आता इराणच्या रडारवर आले आहेत.
इराणची ही लष्करी मोहीम केवळ एका देशापुरती मर्यादित नव्हती. हा एक सुनियोजित बहुआयामी (Multi-Phase) हल्ला होता.
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या भीषण युद्धानंतर दोन्ही देशांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. इराणचा दावा आहे की, त्यांच्या अचूक हल्ल्यांमुळे अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या असून अनेक अमेरिकन कमांडर्स मारले गेले आहेत. तर दुसरीकडे, अमेरिका केवळ १३ सैनिक जखमी झाल्याचे सांगून हानीची तीव्रता लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
यात सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, या संघर्षामुळे ‘हॉर्मुजची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे ठप्प झाली असून जागतिक तेल पुरवठा आणि व्यापारी जहाजांची वाहतूक गोठली आहे. जर हा तणाव असाच राहिला, तर जगात इंधनाचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण होऊन जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते, ज्यामुळे भारतासह संपूर्ण जगाची चिंता वाढली आहे.