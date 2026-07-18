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Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Updated On: Jul 18, 2026 | 05:02 PM IST
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सारांश

Subodh Bhave : मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक कलाकारांची मैत्री वर्षानुवर्ष टिकून आहे. पडद्यावर एकत्र काम करताना तयार झालेलं हे नातं अनेकदा आयुष्यातही महत्त्वाचं ठरतं. अभिनेता सुबोध भावे आणि श्रेयस तळपदे यांची मैत्रीच अशीच आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत सुबोधने अनेक वर्षांपूर्वी घडलेला एक मजेशीर, पण तितकाच महत्त्वाचा अनुभव सांगितला.

Subodh Bhave (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Subodh Bhave (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

सध्या सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि सई ताम्हणकर यांचा बोल बोल राणी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने तिघांनीही त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. विशेष म्हणजे, सनई चौघडे चित्रपटाच्या काळातील एक प्रसंग सुबोधने पहिल्यांदा इतक्या सविस्तरपणे सांगितला.

सुबोधच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमासाठी तो अगदी साध्या आणि सैलसर कपड्यांमध्ये गेला होता. त्यावेळी त्याला आपल्या दिसण्याचा किंवा व्यक्तिमत्त्वाचा फारसा विचार करण्याची सवय नव्हती. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर तो दुसऱ्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी निघून गेला आणि दिवस संपला.

मात्र त्याच रात्री अचानक त्याला मित्राकडून घरी येण्याचा निरोप मिळाला. रात्री उशिरा तो तिथे पोहोचला, तेव्हा श्रेयस तळपदे त्याच्यावर चांगलाच नाराज होता. सुरुवातीला सुबोधला नेमकं काय चुकलं हेच समजत नव्हतं. पण नंतर कारण ऐकून तोही थक्क झाला.

सुबोधचा लूक पाहून त्याच्याबद्दल शंका व्यक्त केली

श्रेयसने त्याला सांगितले की, शुभारंभाच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या एका मोठ्या दिग्दर्शकाने (Subodh Bhave) सुबोधचा लूक पाहून त्याच्याबद्दल शंका व्यक्त केली होती. त्याच्या शरीरयष्टीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या क्षणी श्रेयसने आपल्या मित्रासाठी ठाम भूमिका घेतली आणि हा कलाकारच चित्रपटासाठी योग्य असल्याचे सांगत त्याची बाजू सांभाळली.

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यानंतर श्रेयसने सुबोधला एकच सल्ला दिला. आता पुढील काही दिवस स्वतःवर मेहनत घे. त्या एका संवादानंतर सुबोधने आपला दिनक्रम पूर्णपणे बदलला. नियमित व्यायाम, योग्य आहार आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली यावर त्याने भर दिला. अवघ्या काही आठवड्यांत त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात मोठा बदल झाला.

अभिनय हेच सर्वात मोठे कौशल्य

सुबोधने सांगितले की, त्या काळात कलाकारांच्या शरीरयष्टीला आजच्यासारखे महत्त्व दिले जात नव्हते. अभिनय हेच सर्वात मोठे कौशल्य मानले जात होते. त्यामुळे स्वतःच्या फिटनेसकडे त्याने कधी विशेष लक्ष दिले नव्हते. पण या घटनेनंतर त्याला समजले की, पडद्यावर अभिनयाइतकाच लूक आणि सादरीकरणही महत्त्वाचे असते.

एका रात्रीच्या चर्चेमुळे त्याच्या विचारांमध्ये मोठा बदल

आज मागे वळून पाहताना सुबोध हा प्रसंग हसत हसत सांगतो. मात्र त्याच्या मते, त्या एका रात्रीच्या चर्चेमुळे त्याच्या विचारांमध्ये मोठा बदल झाला. मित्राने केलेली स्पष्ट टीका त्यावेळी कठीण वाटली, पण त्याचाच पुढे मोठा फायदा झाला.

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चित्रपटसृष्टीत यश मिळवण्यासाठी केवळ अभिनय पुरेसा नसतो, तर स्वतःवर सातत्याने काम करणेही गरजेचे असते. सुबोध भावेच्या या अनुभवातून हेच दिसून येते की, योग्य वेळी मिळालेला प्रामाणिक सल्ला आयुष्याची दिशा बदलू शकतो. आजही तो त्या प्रसंगाचे श्रेय आपल्या मित्राला देताना कृतज्ञता व्यक्त करतो.

 

Web Title: Shreyas talpade had agry on subodh bhave over at midnight sanai chaughade

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Published On: Jul 18, 2026 | 05:02 PM

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