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#IranVsUSA: धमकी आली ! अमेरिकेने त्वरित हल्ले थांबवावे अन्यथा , रौद्ररूप धारण करावे लागेल : मोहसीन रजई

Updated On: Jul 18, 2026 | 05:45 PM IST
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सारांश

इराणचे सैन्य सल्लागार मोहसीन रजई यांनी इराणच्या प्रसार माध्यमांना दिलेल्या मुलाखती मध्ये असे सांगतिले आहे कि , अमेरिकेने त्वरित हल्ले बंद करावेत अन्यथा इराण आता फक्त प्रतिकार करणार नसून हल्ला करण्याची क्षमता आणखी वाढवून अमेरिकेच्या सैन्यावर जोरात प्रहार करेल .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

इराणच्या एका वरिष्ठ लष्करी सल्लागाराने इशारा दिला आहे की, जर अमेरिका पुढील दोन ते तीन दिवस इराणविरोधात युद्ध सुरू ठेवत असेल, तर देश आक्रमक आणि विध्वंसक टप्प्यात जाईल.इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांचे लष्करी सल्लागार मोहसीन रजई यांनी सरकारी IRIB TV ला दिलेल्या मुलाखतीत हा इशारा दिला. ते म्हणाले की युद्ध आणि चर्चा दोन्ही धोरण आता संपले आहे. सिन्हुआ या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी कडक इशारा देताना असेही सांगितले की, जर अमेरिकेचे हल्ले सुरूच राहिले, तर इराणचे सैन्य फक्त प्रत्युत्तरापुरते मर्यादित राहणार नाही. तसेच अमेरिकन तळ आणि सैनिक कोणत्याही राजकीय सीमेत सुरक्षित राहणार नाहीत.

  • आखातातील देशांना इराण ने केले आवाहन
  • अमेरिका आणि इराण मध्ये जोरदार वार पलटवार
आखातातील देशांना इराण ने केले आवाहन

रजई यांनी कुवेत, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारसारख्या या प्रदेशातील देशांतील लोकांना देखील आवाहन केले की त्यांनी तणाव अधिक वाढू न देण्यासाठी मदत करावी. ते म्हणाले की सध्या देखील अमेरिकेच्या हल्ल्यांना इराणचे उत्तर खूप मोठे राहिले आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये इराणी लष्करी ऑपरेशनची गती आणखी वाढेल.इराणचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी मोहेन रेझाई म्हणाले,
अमेरिकेने आणखी मोठ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांची वाट पाहावी. त्यांनी अमेरिकेला इशाऱ्याच्या सुरात सांगितले की, इराणविरोधात कोणतेही जमिनीवरचे लष्करी अभियान सुरू करू नये. दरम्यान, इराणच्या अर्ध-सरकारी वृत्तसंस्था तस्नीम ने शुक्रवारी सांगितले की इराणी सुरक्षा दलांनी यापूर्वी होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एका जहाजाला लक्ष्य केले. तस्नीम ने एका माहितगार लष्करी सूत्राच्या हवाल्याने सांगितले की, थायलंडच्या झेंड्याचे हे जहाज इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या नौदलाकडून आवश्यक परवानगी न घेता होर्मुज ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होते आणि चेतावण्यांकडेही दुर्लक्ष करत होते.

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अमेरिका आणि इराण मध्ये जोरदार वार पलटवार

गेल्या काही दिवसांमध्ये, अमेरिकन सैन्याने इराणच्या दक्षिणेकडील प्रांतांवर अनेक वेळा हल्ले केले आहेत. त्यांचा दावा आहे की हे हल्ले इराणी सैन्याने होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांना लक्ष्य केल्याच्या प्रत्युत्तरात केले आहेत. आणि याचा उद्देश व्यावसायिक नौवहनला धोका पोहोचवण्याची इराणची क्षमता कमी करणे हा आहे.त्याला उत्तर म्हणून इराणने संपूर्ण प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळ आणि ठिकाणांना लक्ष्य करून एकामागून एक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले.

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Web Title: Iranvsusa a threat has been issued the us must immediately halt attacks or else face a furious retaliation mohsen rezaee

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Published On: Jul 18, 2026 | 05:45 PM

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