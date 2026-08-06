Rajpal Yadav : कॉमेडियन राजपाल यादवच्या अडचणी वाढल्या; घरावर लागली लिलावाची नोटीस

राजपाल यादव यांच्या मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू
१६ कोटींच्या कर्ज प्रकरणात बँकेची कारवाई
पत्नी आणि आईच्या मालमत्ताही हमीमध्ये
Rajpal Yadav : चित्रपट अभिनेते आणि कॉमेडियन राजपाल यादव यांच्या कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी वाढताना दिसत आहेत. चेक बाऊन्स प्रकरणात अडचणीत असलेल्या अभिनेत्याविरोधात आता बँकेने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, मुंबईने शाहजहांपूरमधील राजपाल यादव यांच्या दोन मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली असून संबंधित ठिकाणी नोटिसा लावण्यात आल्या आहेत.
बँकेच्या माहितीनुसार, राजपाल यादव यांच्यावर सुमारे १६.६ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. हे कर्ज त्यांनी त्यांच्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने वसुलीची कारवाई सुरू केली आहे.
बँकेने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये शाहजहांपूरमधील राजपाल यादव यांच्या दोन मालमत्तांचा समावेश आहे. यामध्ये शहरातील एक मालमत्ता तसेच गावातील शेत आणि घराचा समावेश आहे. या मालमत्तांचा ऑनलाइन लिलाव ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्ज घेताना राजपाल यादव यांनी पत्नी राधा यादव आणि आई गोदावरी यादव यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता हमी म्हणून गहाण ठेवल्या होत्या. त्यामुळे बँकेकडून या मालमत्तांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.
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राजपाल यादव सध्या चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. या प्रकरणात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू असून आता बँकेच्या लिलाव प्रक्रियेमुळे त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
आता लिलावापूर्वी राजपाल यादव यांना काही कायदेशीर दिलासा मिळतो का, की बँक ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार मालमत्ता विक्रीची कारवाई पूर्ण करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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