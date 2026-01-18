Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

“सावज हाती लागलं, कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज” ; ‘कमळी’ मालिकेत नवा ट्विस्ट

गेले कित्येक वर्ष कामिनी सरोजला शोधत असते आणि अखेर कामिनीच्या सापळ्यात सरोज सापडतेच. कमळीच महाजनांची मोठी नात आहे हे सत्य सरोज सोडून कोणालाही माहित नाही.

Updated On: Jan 18, 2026 | 04:08 PM
“सावज हाती लागलं, कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज” ; ‘कमळी’ मालिकेत नवा ट्विस्ट
Follow Us:
Follow Us:
  • कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज
  • कमळीला तिच्या कुटुंबाचं सत्य कळणार का ?
कमळी मालिकेतील महाजनांच्या कुटुंबात आता नवं वादळ येत असल्याचं दिसत आहे. अनिकाची आजी म्हणजेच कामिनी आणि अनिकाची आई प्रॉपर्टीसाठी महाजनांची मोठी नात कधीच परत येऊ नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत. गेले कित्येक वर्ष कामिनी सरोजला शोधत असते आणि अखेर कामिनीच्या सापळ्यात सरोज सापडतेच. कमळीच महाजनांची मोठी नात आहे हे सत्य सरोज सोडून कोणालाही माहित नाही.

कमळीला सरोजच्या कॅडनॅपिंगबाबत काहीच माहित देखील नाही. अन्नपुर्णा आजीने कामिनीला वचन दिलं असतं पुढच्या सहा महिन्यात जर महाजनांची मोठी नात आली नाही तर सगळी प्रॉपर्टी अनिकाच्या नावे करणार. त्यामुळे राजन आणि अन्नपूर्णा आजी आपल्या माणसांना कामाला लावतात. याच कारणामुळे कामिनी देखील सरोजचा शोध घेत असते. दुर्देवाने सरोज पहिलेच कामिनीच्या तावडीत सापडते. कामिनी सरोजकडून सत्य वधवून घेण्यासाठी तिला खूप मारहाण करते. तिला जीवे मारण्याची धमकी देखील देते. मात्र अद्यापही सरोज कमळीबाबत कामिनी काहीही सांगत नाही.

‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)

सरोजला किडनॅप केल्यानंतर कामिनी म्हणते की सांग कुठे लपवून ठेवलीस तुझ्या मुलीला पण सरोज सगळी मारहाण सहन करते पण काही बोलत नाही. तर दुसरीकडे अन्नापुर्णा आजीला कमळी शब्द देते की, वाईट प्रवृत्तीचा फडशा पाडून मी तुम्हाला तुमची नात मिळून देणार. तर दुसरीकडे कामिनी म्हणते की आता नाही नात राहणार ना नातं. कामिनी सरोजच्या मानेवर कोयता पकडणार तितक्यातच कमळी कामिनीचा हात पकडते. आणि तिला मोठा धक्का बसतो. तिला समोर तिची आई दिसते. याचा नुकताच प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेला आहे. हा विशेष भाग उद्या म्हणजेच 19 तारखेला प्रदर्शित होणार आहे. कमळीला तिच्या वडिलांचं सत्य सरोज सांगेल का ? कमळीला तिच्या हक्काचं कुटुंब मिळेल का ? हे पाहणं आता विशेष ठरणार आहे.

वडीलांनी मारहाण केली, अंगावर वळ उमटले त्याच अवस्थेत मालिकेचा प्रोमो केला शुट; ‘या’ मराठी अभिनेत्रीने सांगितला ‘तो’ किस्सा

Web Title: Saroj gets trapped in kaminis trap new twist in the serial kamali

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
1

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा
2

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM