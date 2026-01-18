‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहे. आता त्यांनी आपले मौन सोडले आहे आणि स्पष्टीकरण दिले आहे. 'कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता' असे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:04 PM
  • एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टीकेवर दिले स्पष्टीकरण
  • ए.आर. रहमान नक्की काय म्हणाले?
  • व्हिडिओ शेअर करत मांडले मत
 

ऑस्कर विजेते संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी अलीकडेच त्यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत आले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी “सत्ता बदल” आणि “सांप्रदायिक” कारणांमुळे बॉलीवूडमध्ये काम न मिळाल्याचे कारण दिले आहे. अनेक चित्रपट कलाकारांनी या विधानावर टीका केली आणि ते “अयोग्य” आहे असे म्हटले. गायकाने आता एक व्हिडिओ शेअर करून आता स्पष्टीकरण जारी केले आहे. एआर रहमान नक्की काय म्हणाले जाणून घेऊयात.

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…

ए.आर. रहमान यांनी सांगितले की त्यांचा कधीही कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. त्यांनी नेहमीच त्यांच्या संगीताद्वारे देशाची सेवा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी “माँ तुझे सलाम/वंदे मातरम” ची क्लिप दाखवून समारोप केला. व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितले की भारत नेहमीच त्यांचे घर आणि गुरु राहिला आहे. ते म्हणाले, “संगीत नेहमीच आमच्या संस्कृतीशी जोडण्याचा, साजरा करण्याचा आणि जोडण्याचा माझा मार्ग राहिला आहे. भारत माझे घर, माझे गुरु आणि माझी प्रेरणा आहे. मला समजते की कधीकधी तुमचे हेतू गैरसमज होऊ शकतात, परंतु माझे ध्येय नेहमीच सेवा करणे हे राहिले आहे. माझा कधीही कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. मला आशा आहे की माझा मुद्दा तुम्हाला समजला आहे.”

 

रहमान यांनी त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण दिले

ए.आर. रहमान पुढे म्हणाले, “मी भारतीय असल्याचा मला भाग्यवान वाटतो कारण त्यामुळे मला अशी जागा निर्माण करता येते जिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असते आणि बहुसांस्कृतिक आवाज साजरा केला जातो.” व्हिडिओमध्ये, संगीतकार वेव्हज समिटमध्ये सादरीकरण करण्यापासून ते नागा संगीतकारांसोबत सहयोग करण्यापर्यंत, सनशाइन ऑर्केस्ट्राचे पर्यवेक्षण करण्यापर्यंत आणि भारतातील पहिला बहुसांस्कृतिक बँड, सीक्रेट माउंटन तयार करण्यापर्यंत, हंस झिमरसोबत रामायणासाठी संगीत तयार करण्यापर्यंतचे त्यांचे अनुभव सांगताना दिसले आहेत.

‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

ए.आर. रहमान नक्की काय म्हणाले?

गेल्या काही वर्षांत हिंदी चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या कामाचा ओघ कमी झाल्याबद्दल विचारले असता रहमान यांनी धक्कादायक खुलासा केला. ते म्हणाले, “गेल्या ८ वर्षांत या इंडस्ट्रीतली समीकरणं बदलली आहेत. आता अशा लोकांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत जे स्वतः कलेशी जोडलेली नाहीत. कदाचित यामध्ये ‘कम्युनल’ अँगल असू शकतो, पण ते माझ्या तोंडावर कधीच आलं नाही.” आणि याच वक्तव्यामुळे गायक अडचणीत आला आहे.

 

