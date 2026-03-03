Exclusive: ‘मायबाप प्रेक्षकांचं प्रेम वृद्धिंगत व्हावं, साथ लाभावी हीच इच्छा’, – मेघना एरंडे

अभिनेत्री मेघना एरंडेचे अनेक वर्षाने मराठी मालिकेतून पुनरागमन होत आहे. झी मराठीवरील ‘सनई चौघडे’ या मालिकेचा प्रोमो नुकताच प्रदर्शित झालाय आणि तब्बल 4.2 मिलियन व्ह्यू या प्रोमोला मिळाले आहेत. प्रमिला परब ऊर्फ पमा या भूमिकेतून प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री मेघना एरंडे बऱ्याच वर्षांनी भेटीला येत आहे. आतापर्यंत गेली कित्येक वर्ष अभिनयापासून दूर असणारी मेघना डबिंगच्या माध्यमातून मात्र भेटीला येत होती. पण बालकलाकार ते आता मालिकेतून आई म्हणून समोर येण्याचा प्रवास नेमका कसा आहे आणि याबाबत मेघनाला काय वाटत आहे? याबाबत तिने अगदी दिलखुलासपणे ‘नवराष्ट्र’सह गप्पा मारल्या आहेत.
‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर
अनेक वर्षांनी मालिकेत काम करताना कसं वाटतंय?
या प्रश्नावर मेघना अगदी उत्स्फूर्तपणे म्हणाली, ‘खूपच छान वाटतंय. २०१० मध्ये लग्न आणि २०१२ मध्ये इराचा जन्म झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आईची भूमिका निभावत होते आणि आता तिची ती सर्व काही करू शकते असं वाटल्यानंतर घरच्यांची परवानगी घेऊन पुन्हा एकदा मालिकेच्या प्रवासाला सुरूवात करते आहे. खरं सांगायचं तर या नव्या प्रवासाने मोहरून गेले आहे आणि Reel आणि Real दोन्ही आयुष्य मस्त आनंदात जगते आहे’
Women’s Day च्या आसपास ही मालिका सुरू होणार आहे, एक सक्षम स्त्री आणि सक्षम आई म्हणून इतक्या वर्षानंतर मालिका निवडताना नक्की काय विचार केला होतास?
असं विचारल्यावर मेघना म्हणाली, ‘मला जेव्हा या मालिकेविषयी विचारण्यात आलं तेव्हा मी एकदम या कथेशी जोडले गेले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी खऱ्या आयुष्यात स्वामी भक्त आहे आणि पमा अर्थात माझी भूमिका स्वामीभक्त आहे म्हटल्यावर त्वरीत मला आपलीशी वाटली. आपल्याकडे जे आहे त्यात समाधानी राहणारी आणि कायम सकारात्मक असणारी पमा फारच मला माझ्यासारखी वाटली त्यामुळे मी लगेच या भूमिकेसाठी होकार दिला’
भूमिकेविषयी सांगताना मेघनाने अगदी भरूभरून आणि मनसोक्त पमाविषयी विस्तारित वर्णन केले. ती म्हणाली, ‘प्रमिला परब अर्थात पमाला ४ मुली आहेत. ती घर सांभाळण्यासह कॅटरिंगचा व्यवसाय करते आहे. ती स्वतंत्र आहे आणि आपल्या जबाबदाऱ्या अगदी चोख पार पाडत आहे. याशिवाय नातेवाईकांना जपणं, काम करणं यात तिचा हातखंडा आहे आणि इतकं सगळं करताना तिने आपला प्रामाणिकपणा आणि स्वाभिमान अजिबात सोडलेला नाही.’
झी मराठीच्या लोकप्रिय नायिकेचा पुन्हा कमबॅक! ‘शुभ श्रावणी’ नवीन मालिकेत साकारणार मुख्य भूमिका!
बऱ्याच वर्षांनी कामाला सुरूवात केल्याने करिअर आणि घर कसं सांभाळणार?
हा प्रश्न विचारल्यावर मेघना म्हणाली की, ‘मालिकेचे प्लानिंग खरंच चांगलं आहे. आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी असणार आहे आणि याशिवाय इतरांच्या कामाच्या वेळी मला माझं डबिंग आणि इराला आणि घराला वेळ देणंही जपता येणार आहे. त्यामुळे फारशी तारेवरची कसरत होईल असं नाही वाटत.’
दरम्यान मेघनाला आई म्हणून खऱ्या आयुष्यात जबाबदारी निभावताना कोणते प्रसंग आले आणि कसे निभावले?
असं विचारलं असता तिने हसतच म्हटले की, ‘जेव्हा इराबाबत काहीही असेल ना मी अगदी हिरकणी होते. इरा माझा स्वाभिमान आणि अभिमान दोन्ही आहे. एक गंमत सांगते इरा खूप लहान होती आणि एका कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत होते. पण अचानक तिला ताप आला आणि मी तो कार्यक्रम तसाच सोडला इतकंच नाही तिला बघायला जाण्यासाठी अगदी भिंतीवरून उडी मारून गेले होते.’ इथेच मेघना थांबली नाही तर तिने अगदी मनापासून इरावरील प्रेमही व्यक्त केले ती म्हणाली, ‘इरा लहान असताना तिला अष्टविनायकाच्या १७२ पायऱ्या चढून नेण्यात आलं होतं. पण मी मात्र खाली होते पण अचानक इरा तिथे रडायला लागली आणि मला फोन आला, मी तसंच सर्व ठेऊन १७२ पायऱ्या चढून गेले होते, अगदी माझ्या नवऱ्यालाही विश्वास बसत नाही. पण आमच्या दोघींमध्ये मुलगी कोण आणि आई कोण कळणार नाही कारण इरा खूपच Good Girl आहे’
खूप वर्षांनी येत असल्यामुळे तुझी प्रेक्षकांकडून काय अपेक्षा आहे मेघना?
यावर ती अगदी मनापासून म्हणाली की, ‘गेले ३२ वर्ष मायबाप प्रेक्षकांनी मला नेहमीच प्रेम दिलं आहे. अगदी बालकलाकार ते आतापर्यंत प्रत्येक कामात मला प्रेम मिळालं आहे आणि या मालिकेतूनही कमबॅक करतानाही तेच प्रेम वृद्धिंगत व्हावं आणि प्रेक्षकांची साथही अशीच लाभावी हीच इच्छा आहे’, मेघनाने सर्व प्रेक्षकांना अगदी मनापासून साद घेतली आहे.