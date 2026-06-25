Maharashtra Epstein Files : दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांच्या ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित

महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातील गाजलेल्या घटनांवर आधारित असलेल्या या चित्रपटात काही वास्तवातील व्यक्तिरेखांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. “आता सगळं उघड होणार…!” या टॅगलाइनसह प्रदर्शित करण्यात आलेल्या फर्स्ट लूकने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
फर्स्ट लूकमध्ये दीपाली सय्यद यांचा दमदार आणि गूढ अंदाज पाहायला मिळत असून, त्यांच्या सोबत ज्येष्ठ अभिनेते उदय टिकेकर यांचीही झलक दिसते. या चित्रपटातील दीपाली सय्यद यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि आव्हानात्मक असल्याचे निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे.
फ्लेमिंगो क्रिएशन आणि मातोश्री एन्टरटेन्मेंट वर्ल्ड प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती देवेंद्र भट, सूर्यकांत भुंडे आणि प्रशांत कदमपुरे करत आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन स्वरूप बी. सावंत करत असून सध्या चित्रपटाचे चित्रीकरण वेगाने सुरू आहे. ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’ हा चित्रपट २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाची कथा सागरकुमार एस. जैन यांनी लिहिली असून पटकथा आणि संवादलेखन संजय नवगिरे यांनी केले आहे. चित्रपटाचे छायांकन आकाश काकडे करणार असून कला दिग्दर्शनाची जबाबदारी अक्षय आंबेकर यांच्याकडे आहे. वेशभूषा आकांक्षा गांधी यांनी केली असून सचिन घनवट प्रोडक्शन हेड आणि नेहा घोडके प्रॉडक्शन कंट्रोलर म्हणून कार्यरत आहेत. फर्स्ट लूक प्रदर्शित झाल्यानंतर या चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.