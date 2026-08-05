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Darlings 4 Years: विजय वर्माचा ‘हमझा’ आजही प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा का आणतो? जाणून घ्या ७ कारणे

Updated On: Aug 05, 2026 | 11:53 AM IST
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सारांश

Darlings 4 Years: 'डार्लिंग्स'ला ४ वर्षे पूर्ण! विजय वर्माने साकारलेला 'हमझा' आजही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भयावह पात्रांपैकी एक का मानला जातो? जाणून घ्या ७ कारणे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Darlings 4 Years: २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘डार्लिंग्स’ या चित्रपटाने घरगुती हिंसाचारासारख्या संवेदनशील विषयाला वेगळ्या पद्धतीने हाताळत प्रेक्षकांची मने जिंकली. मात्र या चित्रपटातील एक पात्र आजही प्रेक्षकांच्या मनातून गेलेले नाही, ते म्हणजे विजय वर्मा यांनी साकारलेला ‘हमझा’. चित्रपटाला चार वर्षे पूर्ण झाली असली तरी हमझा हे पात्र आजही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भयावह आणि लक्षात राहणाऱ्या भूमिकांपैकी एक मानले जाते. त्यामागची ही सात महत्त्वाची कारणे…

१. वास्तववादी अभिनयाने प्रेक्षकांना हादरवले

विजय वर्माने हमझा या पात्रात इतकी वास्तवता आणली की त्याच्या प्रत्येक कृतीमागील क्रौर्य प्रेक्षकांना स्पष्टपणे जाणवते. त्याचा अभिनय चित्रपट संपल्यानंतरही मनात रेंगाळतो.

२. अतिनाट्याशिवाय उभी केलेली भीती

मोठमोठे संवाद किंवा अतिरंजित अभिनय न करता केवळ हावभाव, नजरा आणि शांततेच्या माध्यमातून विजयने हमझाच्या व्यक्तिमत्त्वातील भयावहता प्रभावीपणे साकारली.

३. प्रेक्षकांनी कलाकार नव्हे, पात्राचा तिरस्कार केला

हमझाच्या हिंसक आणि अत्याचारी स्वभावामुळे प्रेक्षकांच्या मनात त्या पात्राविषयी तीव्र संताप निर्माण झाला. कलाकारापेक्षा पात्र लक्षात राहणे, हेच विजय वर्माच्या अभिनयाचे मोठे यश ठरले.

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४. अनपेक्षित स्वभावामुळे कायम तणाव

एका क्षणी शांत आणि पुढच्याच क्षणी हिंसक होणारा हमझा प्रेक्षकांना सतत अस्वस्थ ठेवतो. त्याचा हा अनिश्चित स्वभाव प्रत्येक प्रसंग अधिक प्रभावी बनवतो.

५. आलिया भट्ट आणि शेफाली शाह यांच्यासोबतची दमदार केमिस्ट्री

आलिया भट्टच्या बदरू आणि शेफाली शाहच्या शमशू यांच्यासोबत विजय वर्माने अत्यंत प्रभावी दृश्ये साकारली. या तिघांच्या अभिनयामुळे चित्रपटाची भावनिक तीव्रता अधिक वाढली.

६. समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून भरभरून कौतुक

‘डार्लिंग्स’ प्रदर्शित झाल्यानंतर विजय वर्माच्या अभिनयाचे सर्व स्तरांतून कौतुक झाले. हमझा हे त्या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले पात्र ठरले.

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७. चार वर्षांनंतरही हमझा तितकाच संस्मरणीय

आजही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम नकारात्मक भूमिकांचा उल्लेख झाला की हमझाचे नाव घेतले जाते. विजय वर्माने या भूमिकेतून अशी छाप सोडली की ती आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात कायम आहे.

Web Title: Darlings 4 years vijay varma hamza 7 reasons iconic villain

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Published On: Aug 05, 2026 | 11:53 AM

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